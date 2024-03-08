Президент США: Американских солдат нет на Украине

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Президент США: Американских солдат нет на Украине

Вооруженные силы США не принимают участия в украинском конфликте и не планируют этого делать. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден во время традиционного обращения к американскому конгрессу.

Как отметил глава Белого дома, Украина нуждается в дополнительной военной помощи. Но речь о том, чтобы отправить в зону украинского конфликта американских военнослужащих не ведется.

Они не просят об американских солдатах. По факту, американских солдат нет в войне на Украине, и я привержен сохранить это

- заявил Байден.

Таким образом, по крайней мере на словах, американский президент в очередной раз подтвердил, что Вашингтон не планирует задействовать свои вооруженные силы в украинском конфликте. Ранее министерство иностранных дел Украины призвало западные страны направить в страну свои военные инструкторские миссии. Возможность отправки инструкторов ранее обсуждали Франция и Чехия.

Кроме того, американский президент не забыл критически оценить и роль своего предшественника на посту главы Белого дома Дональда Трампа. Как отметил Байден, Трамп якобы «прогнулся» под Россию и пошел на уступки Москве, делая заявления относительно украинского конфликта. Байден назвал действия Трампа «опасными» и «возмутительными».

В свою очередь, Дональд Трамп, являющийся главным конкурентом Байдена на предстоящих президентских выборах, оценил выступление главы Белого дома в американском конгрессе как «позорное».
  • Министерство армии США / https://www.army.mil
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20 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:23
    «Американских солдат нет на Украине» —

    ***
    — Только офицеры ...
    ***
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +3
      Сегодня, 08:25
      Главное управление разведки минобороны Украины признало, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран. О том, что среди них есть "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки, ведомство рассказало в Telegram-канале.
      1. Shurik70 Ранг пользователя
        Shurik70
        0
        Сегодня, 09:18
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — Только офицеры ...

        Да и офицеров многих уж нет.
        Им даже могилы не потребовались
    2. Starover_Z Ранг пользователя
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 08:40
      Вооруженные силы США не принимают участия в украинском конфликте и не планируют этого делать. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден во время традиционного обращения к американскому конгрессу.

      Как когда-то говорили :
      Верю, верю,
      каждому зверю,
      А тебе ежу -
      Подожду !
      Байдену ? Сейчас верить ?!
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 09:23
        В поговорке последнее слово "погожу", а не "подожду". Изучаем русское народное устное творчество! fellow
  2. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 08:25
    Президент США: Американских солдат нет на Украине
    Есть офицеры - военные советники, сержанты - инструкторы, и те кто якобы уже не служит в армии Сша. Еще спецназ где-то шарится на украинской территории, который Байден почему-то не считает солдатами своей армии.
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +3
      Сегодня, 08:33
      Еще одно важное соображение. Перехваченный недавно разговор высших офицеров Бундесвера о возможном применении ракет Taurus подтвердил давние слухи о том, что западной техникой на Украине управляют западные же военные специалисты. Неоднократно говорилось о том, что именно из поляков сформированы экипажи польских САУ "Краб", что обслуживанием систем ПВО "Патриот" занимаются американские специалисты, а танками "Леопард" управляют немецкие танкисты. Почти наверняка и экипажи HIMARS состоят вовсе не из украинцев.Получается, каждая потеря западной техники означает гибель иностранных военных. Если такие инциденты станут слишком частыми, западные обыватели начнут требовать от правительств ответа, почему американские, немецкие или французские солдаты и офицеры отдают свои жизни за давно опостылевшую им Украину. Такое развитие событий пугает действующие западные правительства, поскольку стремительно приближает их крах.Да и "рыночек", который "все порешает", тоже начинает переживать по поводу уничтожаемых один за другим "Абрамсов", "Леопардов" и другой непобедимой техники. Потеря трех американских М1А1 вызвала падение выпускающей их компании General Dynamics Land Systems. То же было после уничтожения первых немецких танков на Украине — и ожидает и производителя HIMARS.
  3. Яро Полк Ранг пользователя
    Яро Полк
    +3
    Сегодня, 08:27
    ну нет так нет..можно с легкой душой мочить выродков Кинжалами и Калибрами...предъявлять официально не будут.
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +3
      Сегодня, 08:36
      Ну Кинжалами их много не перебьёшь,а вот ФАБами вполне.

      ВКС РФ пересмотрела тактический подход к предваряющему штурм городов подготовительному этапу, обрабатывая позиции ВСУ в округе города Часов Яр по так называемому «сирийскому протоколу». Об этом рассказали в ТГ-канале «Военная хроника», чьи авторы ознакомились с аналитической выкладкой польских военных экспертов.
      Согласно свежим данным, российская авиация не испытывает нужды в различных боеприпасах, одномоментно увеличив глубину «засеивания» управляемыми бомбами-планерами, в моменте достигнув как количественных, так и качественных показателей. Причем, как пишут польские аналитики, ранее подобная тактика была использована во время военной операции в сирийской республике, когда штурмуемые позиции оппонента подвергались процессу «терраформирования», когда все военные цели тщательно расписывались, уничтожаясь строго последовательно.ВКС первым делом «контролирует» лесопосадки, в которых размещены укрепрайоны ВСУ. Для их «пропалывания» используются классические свободнопадающие бомбы РБК-500У с кассетной начинкой. Но в отличие от обычной бомбы – это уже высокоточная бомба-планер. При взрыве подобного боеприпаса разрушаются блиндажи и «лисьи норы», и даже попытка укрыться в бетонных сооружениях и легкой бронетехнике отрицает любую гарантию безопасности для личного состава украинских подразделений.Как только штурмовая авиация «проредила» укрепления в полях, сразу начинается «деконструирование» многоэтажных зданий, где силы ВСУ уже укрываются в черте города.А наводят армаду бомбардировщиков беспилотные разведывательные аппараты семейства «Supercam» и «Орлан», получившие в неизвестное время улучшенные оптические системы и продвинутые камеры наблюдения. Кроме того их электронные модули получили дополнительную начинку, обеспечивающую защиту от РЭБ.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        0
        Сегодня, 08:44
        Основные выводы: в Часов Яр ВКС РФ перенесли сирийскую тактику поочередного уничтожения целей; для сбережения техники и людей опорники ВСУ и сеть позиций (включая лесополки) авиация активно „пропалывает“ кассетными боеприпасами РБК-500У. Таким образом поражается все, что вкопано в землю на 30–50 см, пробиваются блиндажи и укрытия; такая бомбовая кассета несет на борту 352 противотанковых кумулятивных суббоеприпаса ПТАБ-1М. Такой заряд может пробить около 200 мм броневой стали или около 0,5 м железобетона. Каждая бомба несет 268 таких зарядов; после этого идет „снос“ позиций в высотных зданиях и любых объектах, построенных из бетона; российские дроны „Орлан“ и Supercam, судя по всему, получили новую оптику и камеры, а также защищенное от средств РЭБ ВСУ бортовое оборудование, которое позволяет вести непрерывное наблюдение без особого риска», — подчеркнул источник.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 08:42
      Цитата: Яро Полк
      .предъявлять официально не будут.

      А что? Могут что-то предъявить? belay
  4. km-21 Ранг пользователя
    km-21
    +3
    Сегодня, 08:36
    Пора уходить от стереотипов.
    Солдат США не обязательно должен быть американцем. Достаточно того чтобы он воевал за интересы США. Поскольку ВСУ воюют за интересы США и финансируются американской казной, следовательно бойцы ВСУ являются американскими солдатами. Американскими наемниками.
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:44
      И все американские и прочая шушера с запада имеют украинские паспорта. Значит, подлежат уничтожению.
  5. Яро Полк Ранг пользователя
    Яро Полк
    -1
    Сегодня, 08:48
    Цитата: km-21
    Солдат США не обязательно должен быть американцем. Достаточно того чтобы он воевал за интересы США.

    по сути это ЧВКшники матрасии
  6. Roust Ранг пользователя
    Roust
    0
    Сегодня, 09:00
    Американских солдат нет... Были. Остались трупы.
  7. Сергей3 Ранг пользователя
    Сергей3
    0
    Сегодня, 09:04
    Вооруженные силы США не принимают участия в украинском конфликте и не планируют этого делать. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден во время традиционного обращения к американскому конгрессу.

    С чем можно американских военных на окраине и поздравить, Вас уже официально списали в утиль!
  8. Землекоп Ранг пользователя
    Землекоп
    0
    Сегодня, 09:15
    Ну да нет.....только подзабыли про 506 убитых данные на октябрь прошлого года.....сегодня итого больше.
    1. роман66 Ранг пользователя
      роман66
      0
      Сегодня, 09:19
      Посылать супер деду их документы, официально, через посольство
  9. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 09:17
    По факту, американских солдат нет в войне на Украине, и я привержен сохранить это
    - заявил Байден.
    recourse Понимаю-понимаю....... Сплошные инструктора и добровольцы. +ЧВКашники и примкнувшие к нимfeel
  10. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 09:19
    Верить заявлениям американцам себя не уважать...в администрации Байдена жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. smile

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