Президент США: Американских солдат нет на Украине

Вооруженные силы США не принимают участия в украинском конфликте и не планируют этого делать. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден во время традиционного обращения к американскому конгрессу.
Как отметил глава Белого дома, Украина нуждается в дополнительной военной помощи. Но речь о том, чтобы отправить в зону украинского конфликта американских военнослужащих не ведется.
Они не просят об американских солдатах. По факту, американских солдат нет в войне на Украине, и я привержен сохранить это
- заявил Байден.
Таким образом, по крайней мере на словах, американский президент в очередной раз подтвердил, что Вашингтон не планирует задействовать свои вооруженные силы в украинском конфликте. Ранее министерство иностранных дел Украины призвало западные страны направить в страну свои военные инструкторские миссии. Возможность отправки инструкторов ранее обсуждали Франция и Чехия.
Кроме того, американский президент не забыл критически оценить и роль своего предшественника на посту главы Белого дома Дональда Трампа. Как отметил Байден, Трамп якобы «прогнулся» под Россию и пошел на уступки Москве, делая заявления относительно украинского конфликта. Байден назвал действия Трампа «опасными» и «возмутительными».
В свою очередь, Дональд Трамп, являющийся главным конкурентом Байдена на предстоящих президентских выборах, оценил выступление главы Белого дома в американском конгрессе как «позорное».
Министерство армии США / https://www.army.mil
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