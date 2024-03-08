Американская пресса: На китайских кранах в портах США обнаружены «подозрительные передатчики»

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Американская пресса: На китайских кранах в портах США обнаружены «подозрительные передатчики»

На территории ряда грузовых портов США были обнаружены некие «подозрительные передатчики», установленные на кранах китайского производства. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Как следует из публикации издания, краны китайского производства поставила в США компания ZPMC. Эта организация поставляет 80 процентов работающей в американских портах подобной техники. Именно на китайских кранах и были обнаружены передатчики, которые сочли «подозрительными».



В то же время, отмечает издание, поводом для серьезных подозрений монтаж передатчиков и другого подобного оборудования на портовые краны являться не может. Но передатчики нашли и на кранах в тех портах, которые не запрашивали у компании-производителя о данной услуге.

Как мы видим, США продолжают активно обсуждать тему возможного китайского шпионажа на американской территории. Комитет по национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США ранее заявлял, что Китай изыскивает разнообразные способы и возможности для осуществления сбора ценной информации на территории Соединенных Штатов.

Одним из важных направлений деятельности в данном плане является и сбор информации в морском секторе, особенно учитывая активную вовлеченность китайских компаний в поставки оборудования, установленного в американских портах.

Определенные опасения по поводу «шпионской деятельности» посредством установленных в американских портах кранов высказали и в администрации президента США Джо Байдена. В связи с этим Береговой охраной США была представлена директива о введении обязательных требований к цифровой защите для иностранного оборудования, включая краны, которое используется в портах страны.
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    14 комментариев
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    1. marchcat Ранг пользователя
      marchcat
      +3
      Сегодня, 08:30
      Срочно разобрать все китайские краны в портах Америки, срочно...
      1. Monster_Fat Ранг пользователя
        Monster_Fat
        +2
        Сегодня, 09:12
        Какие американцы подозрительные... Прямо маниакально... Но нам нечего, бояться в этом плане. Китайцы наши друзья и шпионские чипы как и подобные, странные "передатчики", вместе со шпионскими программными закладками, ставят исключительно, на оборудование поставляемое только в США и ЕС... В Россию- ни-ни. yes
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 09:32
        Очень удобно и демократично-подойдешь,передашь нужную информацию.И резидентов дергать не надо.
    2. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +3
      Сегодня, 08:38
      а что..гегемончик уже не в состоянии сам построить какие то там краны..ой..а что случилось?
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 08:40
        неа. не могут. ну купят вместо Китая у корейцев, у Хюндая. делов то...
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 09:04
          Дмитрий hi не всё так просто.ZPMC уже в 2016 г занимало 82 % мирового рынка портового оборудования.Есть ещё нюансик - портальные краны Голиаф дикой грузоподьёмности ,для чудоверфей по всему миру.В 2011 ZPMC поставила на ферфь в Шотландии краны Голиаф г/ п 1000 тонн для строительства англицких авианосцев.По американским понятиям у КНР есть уже копия " Лизки" и " Прынца ". КНР мировой лидер в судостроении в штуках ,ЮК в стоимости.Вроде КНР ежедневно спускается на воду 3- 4 пароходика,не хилым водоизмещеним.ZPMC начало свою жизнь под золотым дождём западных инвестиций в 1992 г.Как то так.
        2. КЗаКВО32923 Ранг пользователя
          КЗаКВО32923
          +1
          Сегодня, 09:08
          Кстати насчет Хюндая и Киа (дочерняя компания), эта компания в листе бойкота Израилю, она поставляет по заказу сионистов специальные бульдозеры, оборудованные защитой, с которыми эти людоеды разрушают дома палестинцев и строят новые поселения. Надеюсь в недалеком будущем человечество покончит с сионистской заразой и будет судить всех соучастников преступления, в том числе и эту компанию!
    3. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      +1
      Сегодня, 08:38
      Т.е до сей поры на синие ящики внимания не обращали... recourse
    4. Аскер Ранг пользователя
      Аскер
      +1
      Сегодня, 08:39
      Это ещё утюги с пылесосами не проверяли!!!!!!!!!!!!!))))))))))))
    5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 08:42
      ***
      — "Кранты!" ...
      ***
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 08:48
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — "Кранты!" ...

        Шпионы, шпионы, везде шпионы со всех сторон. "Шпионы всех стран, соединяйтесь!" Пора уже всем демократам в окошко сигануть. laughing
    6. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      +1
      Сегодня, 08:56
      Похоже на искусственное раздувание истерии.
      Будь это нечто реальное, АНБ быстро разобралось бы и без лишенго шума.
      А так много шума из ничего, но накат на Китай готовится.
    7. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      +1
      Сегодня, 09:07
      Краны заказали, в Штаты ввезли (через таможню, наверное? Или у них свой параллелоимпорт?), установили, приняли в эксплуатацию... И вдруг один источник заметил какие-то подозрительные коробочки...
      Можно повысить цитируемость, продаваемость и демократичность издания. Немного поправить капитализацию.
      Журналисты молодцы - таможня, штатовский контроль за радиочастотами, какие у них ещё есть госконтролеры... Все тупые. Или перевод сюда такой сделан.
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 09:28
      были обнаружены некие «подозрительные передатчики», установленные на кранах китайского производства.
      При таком наличии в Сша товаров из КНР устанешь шпионские истории раздувать. Вы в китайском ширпотребе и детских игрушках поищите и возможно тоже удивитесь, что говорящая кукла передает информацию на прямую в Китай (шутка). Шпиономания всегда предшествует каким-то более серьезным событиям, либо является последствием их.

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