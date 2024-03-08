Американская пресса: На китайских кранах в портах США обнаружены «подозрительные передатчики»

На территории ряда грузовых портов США были обнаружены некие «подозрительные передатчики», установленные на кранах китайского производства. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.Как следует из публикации издания, краны китайского производства поставила в США компания ZPMC. Эта организация поставляет 80 процентов работающей в американских портах подобной техники. Именно на китайских кранах и были обнаружены передатчики, которые сочли «подозрительными».В то же время, отмечает издание, поводом для серьезных подозрений монтаж передатчиков и другого подобного оборудования на портовые краны являться не может. Но передатчики нашли и на кранах в тех портах, которые не запрашивали у компании-производителя о данной услуге.Как мы видим, США продолжают активно обсуждать тему возможного китайского шпионажа на американской территории. Комитет по национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США ранее заявлял, что Китай изыскивает разнообразные способы и возможности для осуществления сбора ценной информации на территории Соединенных Штатов.Одним из важных направлений деятельности в данном плане является и сбор информации в морском секторе, особенно учитывая активную вовлеченность китайских компаний в поставки оборудования, установленного в американских портах.Определенные опасения по поводу «шпионской деятельности» посредством установленных в американских портах кранов высказали и в администрации президента США Джо Байдена. В связи с этим Береговой охраной США была представлена директива о введении обязательных требований к цифровой защите для иностранного оборудования, включая краны, которое используется в портах страны.

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