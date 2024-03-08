ВСУ утверждают, что якобы сбили 33 из 37 атаковавших украинские объекты российских БПЛА

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ВСУ утверждают, что якобы сбили 33 из 37 атаковавших украинские объекты российских БПЛА

В ночь на 8 марта объекты на территории Украины вновь были атакованы беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщило командование воздушных сил Украины.

В привычном репертуаре украинские военные заявляют, будто бы сбили 33 из 37 атаковавших ночью объекты на территории Украины российских БПЛА. То есть, практически все беспилотники, по утверждению командования ВСУ, были поражены средствами противовоздушной обороны.



Как обычно, российские дроны «Герань» украинские военные именуют «Шахедами», намекая на их иранское происхождение. Кроме атаки дронами, утверждают в ВСУ, были зафиксированы прилеты двух авиаракет Х-59 и одной ракеты С-300 (это может быть и ракета украинской противовоздушной обороны, которую ВСУ пытаются выдать за российскую).

Между тем, украинские источники сообщают о ночных взрывах в результате прилетов беспилотников в Одессе, о взрывах в Харьковской и Кировоградской областях. То есть, мы видим привычную картину – рассказы военных о практически всех сбитых беспилотниках и реальную картину – большое количество прилетов по объектам военной инфраструктуры киевского режима в разных регионах страны.

Подобные заявления украинских военных плохо коррелируют с постоянными просьбами киевского режима к западным странам предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны. Ведь, судя по отчетам воздушных сил Украины, украинская ПВО и так «справляется» с существующими угрозами.
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    6 комментариев
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    1. alex-defensor Ранг пользователя
      alex-defensor
      -1
      Сегодня, 09:04
      ВСУ утверждают, что якобы сбили 33 из 37 атаковавших украинские объекты российских БПЛА


      А Министерство Обороны России - молчит. Вот и гадай теперь, что значит подобный заголовок, то ли и правда "ЯКОБЫ", то ли эта формулировка нужна, что бы под действие закона не подпасть... feel
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +1
        Сегодня, 09:12
        Цитата: alex-defensor
        ВСУ утверждают, что якобы сбили 33 из 37 атаковавших украинские объекты российских БПЛА


        А Министерство Обороны России - молчит. Вот и гадай теперь,

        Министерство обороны России должно сиюминутно знать что с прилётами на территории укропии?
      2. северный кавказ Ранг пользователя
        северный кавказ
        -2
        Сегодня, 09:18
        А Министерство Обороны России - молчит.
        Ну может ещё и скажут что то. Хотя в век развитых технологий казалось бы можно выкладывать подтверждающии фото и видеофакты, но нет. Настоящим джентльменам верят на слово! Или у нас не фиксируют последствия ударов. То мы обличаем враньё Запада, то молчим. Почему бы не сообщить что был налёт сотни Гераней и было 150 поражений! Фото и видео каждого поражения прилагаются! То мы первая экономика Европы, то нет средств фиксации! То мы воюем против НАТО, то у нас Маск принимает участие! Против НАТО мы боимся применять средства поражения, а почему спутники Маска не сбиваем? Маск объявит войну России или обратится в международный суд по поводу порчи частного имущества? Странная какая то операция однако!
    2. poquello Ранг пользователя
      poquello
      +2
      Сегодня, 09:09
      "Между тем, украинские источники сообщают о ночных взрывах в результате прилетов беспилотников в Одессе, о взрывах в Харьковской и Кировоградской областях. "
      этт по поводу нашей типа пропаганды, в волгоградской тоже все сбили только вот взрывов вроде не наблюдалось
    3. роман66 Ранг пользователя
      роман66
      +1
      Сегодня, 09:22
      украинская ПВО и так «справляется» с существующими угрозами.

      Уж, если еврейская не справляется....
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 09:33
      ВСУ утверждают, что якобы сбили 33 из 37 атаковавших украинские объекты российских БПЛА
      В данном случае уже давно даже комментарии не требуются. Так было вчера, есть сегодня и будет завтра.

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