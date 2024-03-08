ВСУ утверждают, что якобы сбили 33 из 37 атаковавших украинские объекты российских БПЛА
В ночь на 8 марта объекты на территории Украины вновь были атакованы беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщило командование воздушных сил Украины.
В привычном репертуаре украинские военные заявляют, будто бы сбили 33 из 37 атаковавших ночью объекты на территории Украины российских БПЛА. То есть, практически все беспилотники, по утверждению командования ВСУ, были поражены средствами противовоздушной обороны.
Как обычно, российские дроны «Герань» украинские военные именуют «Шахедами», намекая на их иранское происхождение. Кроме атаки дронами, утверждают в ВСУ, были зафиксированы прилеты двух авиаракет Х-59 и одной ракеты С-300 (это может быть и ракета украинской противовоздушной обороны, которую ВСУ пытаются выдать за российскую).
Между тем, украинские источники сообщают о ночных взрывах в результате прилетов беспилотников в Одессе, о взрывах в Харьковской и Кировоградской областях. То есть, мы видим привычную картину – рассказы военных о практически всех сбитых беспилотниках и реальную картину – большое количество прилетов по объектам военной инфраструктуры киевского режима в разных регионах страны.
Подобные заявления украинских военных плохо коррелируют с постоянными просьбами киевского режима к западным странам предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны. Ведь, судя по отчетам воздушных сил Украины, украинская ПВО и так «справляется» с существующими угрозами.
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