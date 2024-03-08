Лидер КНДР лично руководил стрельбами северокорейской артиллерии на тренировочном полигоне

7 марта лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на артиллерийский полигон, где лично осуществлял руководство стрельбами артиллерии Корейской народной армии (КНА). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Вместе с Ким Чен Ыном на полигоне находились министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник генштаба КНА Ли Ён Гир и командующие рядом соединений КНА. Были проведены демонстрационные стрельбы дальнобойной артиллерии северокорейской армии, во время которых отрабатывалось нанесение ударов по столице противника. Кроме того, отрабатывались задачи по сдерживанию противника в районе государственной границы страны.Ким Чен Ын поздравил участвовавших в военных учениях артиллеристов Корейской народной армии, отметив их готовность сражаться «один против ста». Отметим, что артиллерия играет очень важную роль в общей системе обороны Северной Кореи. Страна располагает большим количеством дальнобойных артиллерийских систем.В последнее время на Корейском полуострове наблюдается общий рост военно-политической напряженности. Руководство КНДР обвиняет в этом не только соседнюю Южную Корею, но и Соединенные Штаты Америки, которые, по мнению Пхеньяна, способствуют дальнейшей эскалации обстановки в регионе, преследуя собственные политические интересы и стремясь удержать свое доминирование, опираясь, в том числе, и на поддержку сателлита в лице Республики Корея.

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