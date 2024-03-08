Лидер КНДР лично руководил стрельбами северокорейской артиллерии на тренировочном полигоне

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Лидер КНДР лично руководил стрельбами северокорейской артиллерии на тренировочном полигоне

7 марта лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на артиллерийский полигон, где лично осуществлял руководство стрельбами артиллерии Корейской народной армии (КНА). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Вместе с Ким Чен Ыном на полигоне находились министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник генштаба КНА Ли Ён Гир и командующие рядом соединений КНА. Были проведены демонстрационные стрельбы дальнобойной артиллерии северокорейской армии, во время которых отрабатывалось нанесение ударов по столице противника. Кроме того, отрабатывались задачи по сдерживанию противника в районе государственной границы страны.

Ким Чен Ын поздравил участвовавших в военных учениях артиллеристов Корейской народной армии, отметив их готовность сражаться «один против ста». Отметим, что артиллерия играет очень важную роль в общей системе обороны Северной Кореи. Страна располагает большим количеством дальнобойных артиллерийских систем.

В последнее время на Корейском полуострове наблюдается общий рост военно-политической напряженности. Руководство КНДР обвиняет в этом не только соседнюю Южную Корею, но и Соединенные Штаты Америки, которые, по мнению Пхеньяна, способствуют дальнейшей эскалации обстановки в регионе, преследуя собственные политические интересы и стремясь удержать свое доминирование, опираясь, в том числе, и на поддержку сателлита в лице Республики Корея.
  • Wikipedia / Stefan Krasowski. https://www.flickr.com
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6 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 09:15
    Страна располагает большим количеством дальнобойных артиллерийских систем.
    И очень даже может быть, что арта пригодится северянам. А Ким, красавЕц! good Тролит мерикатосов и южан, без всякого стеснения! good
    1. северный кавказ Ранг пользователя
      северный кавказ
      0
      Сегодня, 09:27
      Ага! Троллит! Хороший троллинг! Страна с 20 млн населением находящаяся в блокаде создаёт баллистические ракеты, ядерное оружие, ракеты с холодным пуском! Израиль тоже небольшая страна и тоже с хорошим заделом! Голландия вообще микрогосударство. И тоже технологии! Фарерские острова не входящие в ЕС имеют неплохой уровень жизни при населении в 100 тыс жителей! Иран, 40 лет санкций! Имеет свой производство!
      1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
        a.s.zzz888
        0
        Сегодня, 09:31
        северный кавказ
        (северный кавказ)
        0
        Сегодня, 09:27
        Новый
        Ага! Троллит! Хороший троллинг! Страна с 20 млн населением находящаяся в блокаде создаёт баллистические ракеты, ядерное оружие, ракеты с холодным пуском! Израиль тоже небольшая страна и тоже с хорошим заделом! Голландия вообще микрогосударство. И тоже технологии! Фарерские острова не входящие в ЕС имеют неплохой уровень жизни при населении в 100 тыс жителей! Иран, 40 лет санкций! Имеет свой производство!
        Простите, а этот ваш перечень стран, к чему? request
  2. zxc15682 Ранг пользователя
    zxc15682
    0
    Сегодня, 09:16
    На фото арта прикольная , кто знае что это? smile
  3. poquello Ранг пользователя
    poquello
    0
    Сегодня, 09:18
    "Страна располагает большим количеством дальнобойных артиллерийских систем."
    может кто просветит, у КНДР есть снаряды типа краснополя и эскалибура?
  4. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 09:25
    Нравится мне Ын своей прямотой и несгибаемостью в отстаивании своей страны...молодчага.

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