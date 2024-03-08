Трамп: Джо Байден – марионетка в руках Путина и Си Цзиньпина
Когда Дональд Трамп был президентом Соединенных Штатов, он якобы не позволил России достроить и запустить газопровод «Северный поток-2», но его преемник предоставил Москве возможность это сделать. Из этого политик делает вывод, что Джо Байден – марионетка в руках Путина и Си Цзиньпина, да и любого другого из мировых лидеров.
Такое заявление Трамп сделал в своей социальной сети Truth Social, комментируя выступление американского президента перед членами конгресса с посланием «О положении страны».
- возмущается Трамп словами Байдена.
Политик опровергает заявление действующего лидера США о том, что тот якобы борется с Россией и Китаем, хотя на самом деле, утверждает Трамп, президент Путин и председатель Си Цзиньпин умело манипулируют Байденом.
- критикует Байдена претендент на президентскую должность, подразумевая россиян.
- обвиняет Трамп своего конкурента.
По мнению экс-президента Америки, главной причиной начала российской спецоперации является неуважительное отношение президента России Владимира Путина к Байдену.
В целом, Трамп назвал выступление лидера США позором для страны.
- написал бывший президент.
С критикой президентской речи перед американскими законодателями выступил и известный телеведущий Такер Карлсон. Он охарактеризовал ее как самую мрачную и неамериканскую.
- https://www.flickr.com/photos/whitehouse45/
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