Трамп: Джо Байден – марионетка в руках Путина и Си Цзиньпина

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Трамп: Джо Байден – марионетка в руках Путина и Си Цзиньпина

Когда Дональд Трамп был президентом Соединенных Штатов, он якобы не позволил России достроить и запустить газопровод «Северный поток-2», но его преемник предоставил Москве возможность это сделать. Из этого политик делает вывод, что Джо Байден – марионетка в руках Путина и Си Цзиньпина, да и любого другого из мировых лидеров.

Такое заявление Трамп сделал в своей социальной сети Truth Social, комментируя выступление американского президента перед членами конгресса с посланием «О положении страны».

Он сказал, что я склонился перед российским лидером

- возмущается Трамп словами Байдена.

Политик опровергает заявление действующего лидера США о том, что тот якобы борется с Россией и Китаем, хотя на самом деле, утверждает Трамп, президент Путин и председатель Си Цзиньпин умело манипулируют Байденом.

Он дал им все, включая Украину

- критикует Байдена претендент на президентскую должность, подразумевая россиян.

Он отдал Путину Украину

- обвиняет Трамп своего конкурента.

По мнению экс-президента Америки, главной причиной начала российской спецоперации является неуважительное отношение президента России Владимира Путина к Байдену.

В целом, Трамп назвал выступление лидера США позором для страны.

Это был позор для нашей страны

- написал бывший президент.

С критикой президентской речи перед американскими законодателями выступил и известный телеведущий Такер Карлсон. Он охарактеризовал ее как самую мрачную и неамериканскую.
  • https://www.flickr.com/photos/whitehouse45/
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3 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:23
    «Трамп: Джо Байден – марионетка в руках Путина и Си Цзиньпина» —

    ***
    — Ну тут Трамп хватил лишнего ...
    ***
    1. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +1
      Сегодня, 09:29
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Ну тут Трамп хватил лишнего ...

      Просто у него днище вышибло от возмущения... request
  2. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 09:27
    Он сказал, что я склонился перед российским лидером
    - возмущается Трамп словами Байдена.
    belay Так ты тоже скажи.fool

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