«Трамп: Джо Байден – марионетка в руках Путина и Си Цзиньпина»

Когда Дональд Трамп был президентом Соединенных Штатов, он якобы не позволил России достроить и запустить газопровод «Северный поток-2», но его преемник предоставил Москве возможность это сделать. Из этого политик делает вывод, что Джо Байден – марионетка в руках Путина и Си Цзиньпина, да и любого другого из мировых лидеров.Такое заявление Трамп сделал в своей социальной сети Truth Social, комментируя выступление американского президента перед членами конгресса с посланием «О положении страны».- возмущается Трамп словами Байдена.Политик опровергает заявление действующего лидера США о том, что тот якобы борется с Россией и Китаем, хотя на самом деле, утверждает Трамп, президент Путин и председатель Си Цзиньпин умело манипулируют Байденом.- критикует Байдена претендент на президентскую должность, подразумевая россиян.- обвиняет Трамп своего конкурента.По мнению экс-президента Америки, главной причиной начала российской спецоперации является неуважительное отношение президента России Владимира Путина к Байдену.В целом, Трамп назвал выступление лидера США позором для страны.- написал бывший президент.С критикой президентской речи перед американскими законодателями выступил и известный телеведущий Такер Карлсон. Он охарактеризовал ее как самую мрачную и неамериканскую.

Он сказал, что я склонился перед российским лидером

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