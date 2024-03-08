«Генштаб ВСУ показал кадры строительства фортификационных сооружений в Сумской области»

На севере Украины продолжается ускоренное строительство линий обороны. Кадры проведения работ опубликовал генеральный штаб вооруженных сил Украины.На опубликованных кадрах продемонстрировано строительство фортификационных сооружений в Сумской области. В настоящее время в данном регионе боевые действия не ведутся. Однако украинское командование, вероятно, полагает, что российская армия в определенный момент может начать наступление и на Сумскую область.Оборонительные сооружения представляют собой стандартные окопы с оборудованными блиндажами. В них планируется размещать личный состав бригад ВСУ, которым предстоит сдерживать наступление российских войск в случае его начала.Опасения украинского командования относительно возможного наступления российской армии на Сумскую область, кстати, выглядят довольно оправданными. С территории этого региона регулярно осуществляются артиллерийские обстрелы приграничных российских областей, запуски беспилотных летательных аппаратов. Пресечь данную деятельность противника российская армия может, лишь уничтожив позиции украинских формирований в Сумской области.Переход ВСУ к интенсивному строительству линий обороны свидетельствует об изменении стратегии украинского командования, о чем ранее писали и многие западные эксперты. Вплоть до последнего времени, полагаясь на результаты «контрнаступа», киевский режим не уделял должного внимания созданию фортификационных сооружений, и теперь это упущение приходится исправлять в ускоренном порядке.

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