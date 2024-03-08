Генштаб ВСУ показал кадры строительства фортификационных сооружений в Сумской области

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Генштаб ВСУ показал кадры строительства фортификационных сооружений в Сумской области

На севере Украины продолжается ускоренное строительство линий обороны. Кадры проведения работ опубликовал генеральный штаб вооруженных сил Украины.

На опубликованных кадрах продемонстрировано строительство фортификационных сооружений в Сумской области. В настоящее время в данном регионе боевые действия не ведутся. Однако украинское командование, вероятно, полагает, что российская армия в определенный момент может начать наступление и на Сумскую область.



Оборонительные сооружения представляют собой стандартные окопы с оборудованными блиндажами. В них планируется размещать личный состав бригад ВСУ, которым предстоит сдерживать наступление российских войск в случае его начала.




Опасения украинского командования относительно возможного наступления российской армии на Сумскую область, кстати, выглядят довольно оправданными. С территории этого региона регулярно осуществляются артиллерийские обстрелы приграничных российских областей, запуски беспилотных летательных аппаратов. Пресечь данную деятельность противника российская армия может, лишь уничтожив позиции украинских формирований в Сумской области.




Переход ВСУ к интенсивному строительству линий обороны свидетельствует об изменении стратегии украинского командования, о чем ранее писали и многие западные эксперты. Вплоть до последнего времени, полагаясь на результаты «контрнаступа», киевский режим не уделял должного внимания созданию фортификационных сооружений, и теперь это упущение приходится исправлять в ускоренном порядке.
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    24 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 09:32
      «Генштаб ВСУ показал кадры строительства фортификационных сооружений в Сумской области» —

      ***
      — Кадры и карты всё в сеть ...
      ***
      1. Хмурной Ранг пользователя
        Хмурной
        +4
        Сегодня, 09:49
        Поздно уже "братья" пить боржоми ...Россия начинает работать ФАБми они очень эффективно пробивают бреши в обороне и особенно мозги прочищает контузия ,как минимум в радиусе 200-300 метров
        1. Ингвар 72 Ранг пользователя
          Ингвар 72
          +2
          Сегодня, 10:19
          Цитата: Хмурной
          Россия начинает работать ФАБми

          Да, украинцы у себя на каналах ноют, жалуясь на КАБы. Пытаясь боротся с самолётами, подтягивают ПВО ближе к ЛБС, и как следствие наши каналы запестрели видосами с уничтожением украинских систем ПВО разных типов.
          Но по-прежнему большие вопросы к целостности мостов через Днепр. Так же непонятно почему не налажено производство БЭКов, аналогичных украинским. Это позволило бы закошмарить всё украинское побережье, и разрушить всю инфраструктуру, и зерновую, и военную.
          1. Nastia Makarova Ранг пользователя
            Nastia Makarova
            +1
            Сегодня, 10:28
            Представляете бэк чтобы быка даже повредить?
          2. Alex Nevs Ранг пользователя
            Alex Nevs
            +1
            Сегодня, 10:28
            Ну сколько можно про мосты то? Убить тарканов-надо расплющить тумбочку или хату.
          3. Хмурной Ранг пользователя
            Хмурной
            +1
            Сегодня, 10:51
            Цитата: Ингвар 72
            Но по-прежнему большие вопросы к целостности мостов через Днепр.

            Их не просто так подорвать ..Во времена СССР еще строили с повышенной прочностью и т.д.
            Цитата: Ингвар 72
            Так же непонятно почему не налажено производство БЭКов, аналогичных украинским. Это позволило бы закошмарить всё украинское побережье, и разрушить всю инфраструктуру, и зерновую, и военную.

            Ну порт Одессы раздолбать и без этих БЭК можно ..Жалко просто Одесса Русский город и нам все потом восстанавливать ..Так думаю Игрорь hi
            А во мосты и ж\д развязки на западе Украины ,вот их точно нужно раздолбать и потом постоянно бить ..Оттуда все оружие и нечесть прет на Россию
        2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +2
          Сегодня, 10:22
          Эти стройки уже сейчас надо бомбить. Прежде всего выносить строительную технику, она дорогая и ее немного. Второй аспект, если регулярно наносить удары тем же градом, рабочие начнут разбегаться. Процесс закапывания в землю это не остановит, но притормозит, что уже будет подспорьем. Не надо забывать, что наступит день когда нам придется эти укрепления штурмовать!
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 10:13
        Нет, солдаты , всё не так! Всё не так, солдаты…(Яценюк).
    2. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 09:33
      А стенки траншеи в клеточку - бетон? feel А чего сеточка наружу?
      1. Antal Ранг пользователя
        Antal
        +1
        Сегодня, 09:50
        Не бетон. Это для того чтобы не осыпалась земля. Там похоже геоткань, а ее сетка держит.
    3. Илия Ранг пользователя
      Илия
      +1
      Сегодня, 09:37

      На опубликованных кадрах продемонстрировано строительство фортификационных сооружений в Сумской области.
      В одном из репортажей западных корреспондентов, а если точней корреспондентки, на одном из таких строительств)) отметила что "видны средства строительства - лопаты, перчатки..." Этим многое сказано.
    4. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      0
      Сегодня, 09:39
      Могли бы, уж, выложить и финансовый отчет и показать, кому сколько перепало при строительстве.
    5. роман66 Ранг пользователя
      роман66
      +3
      Сегодня, 09:42
      Лес жалко, сколько ж его изведут
      1. Хмурной Ранг пользователя
        Хмурной
        +4
        Сегодня, 09:57
        Цитата: роман66
        Лес жалко, сколько ж его изведут

        Он давноуже продан ,как и чернозем украины ..Так что жалеть не стоит ..Вымести всю нечесть с Украины ..А то помнится один раз пожалели и даже Крым подарили понастроив всего ..
        И вот она благодарность ..Работаем Роман ,ради наших предков
      2. poquello Ранг пользователя
        poquello
        0
        Сегодня, 10:05
        Цитата: роман66
        Лес жалко, сколько ж его изведут

        на третей картинке фотошоп похоже, где вы такие панели видели? тч лес вероятно виртуальный, непонятно зачем, но иллюзион какой-то
    6. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 09:47
      Хорошие траншеи, широкие... Вот туда вас в братскую могилу и сложат наши ребята...
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 09:52
      Тут принцип для всех один, который гласит, что хочешь выжить - зарывайся в землю и как можно глубже. Как я понял пока оборудуют опорные пункты используя землю и дерево.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 10:20
        Цитата: rotmistr60
        Как я понял пока оборудуют опорные пункты используя землю и дерево.

        Я думаю, что это хороший знак. Значит считают, что и сюда русские дойдут.
    8. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +1
      Сегодня, 09:53
      Бить нужно сейчас, брать Харьковскую и Сумскую области, дабы обезопасить свои.
    9. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 09:54
      Лучше на Западени укрепления стройте , со стороны Запада.
    10. duschman80-81 Ранг пользователя
      duschman80-81
      +1
      Сегодня, 10:08
      Ничего такие могилки получаются... Будущие места массового захоронения майданутых.
    11. Rand-76
      Rand-76
      -3
      Сегодня, 10:09
      Сумская область вроде недалеко! Она целиком примыкает к российской границе! Но большое наступление на этом направлении крайне маловероятно!
    12. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      -1
      Сегодня, 10:46
      На фото два солдата из стройбата заменяют экскаватор. Идет хорошее осваивание западного бюджета в карманы команды зелебобы.
    13. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      +2
      Сегодня, 11:58
      Нам бы планирующих КАБ-ов побольше. Чтоб не дать ВСУ даже строить линии обороны.

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