ВС РФ продолжают развивать наступление у Богдановки, Красного и Клещеевки на Артёмовском участке фронта
На Артёмовском участке фронта продолжаются ожесточенные бои российских войск с украинскими формированиями. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов, анализирующих обстановку на этом направлении.
Как сообщают военкоры, сейчас российская армия продолжает наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка, расположенного к северо-западу от Артёмовска, контролируемого ВС РФ. Кроме того, фиксируются некоторые продвижения российских войск в районах населенных пунктов Красное (Ивановское) и Клещеевка.
Участок в районе населенного пункта Красное представляет собой особый интерес для российской армии, так как успехи здесь будут способствовать развитию последующего наступления на город Часов Яр, ставший ключевым узлом украинских войск на Артемовском участке фронта после отступления остатков группировки ВСУ из Артемовска.
Ранее западные издания писали, что ВС РФ активно наносят удары по украинским позициям в районе города Часов Яр. По мнению некоторых аналитиков, российская армия применяет на данном участке тактику, в свое время апробированную в Сирии.
Речь идет о поочередном уничтожении объектов и сил противника с помощью массированных авиационных ударов. Это делается, в первую очередь, для сбережения военной техники и личного состава ВС РФ. Ударами авиации сносятся позиции противника в высотных зданиях в Часовом Яре, бетонные укрепления. Кроме того, очень активно используется на данном участке фронта и беспилотная авиация.
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