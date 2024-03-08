ВС РФ продолжают развивать наступление у Богдановки, Красного и Клещеевки на Артёмовском участке фронта

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ВС РФ продолжают развивать наступление у Богдановки, Красного и Клещеевки на Артёмовском участке фронта

На Артёмовском участке фронта продолжаются ожесточенные бои российских войск с украинскими формированиями. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов, анализирующих обстановку на этом направлении.

Как сообщают военкоры, сейчас российская армия продолжает наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка, расположенного к северо-западу от Артёмовска, контролируемого ВС РФ. Кроме того, фиксируются некоторые продвижения российских войск в районах населенных пунктов Красное (Ивановское) и Клещеевка.



Участок в районе населенного пункта Красное представляет собой особый интерес для российской армии, так как успехи здесь будут способствовать развитию последующего наступления на город Часов Яр, ставший ключевым узлом украинских войск на Артемовском участке фронта после отступления остатков группировки ВСУ из Артемовска.


Ранее западные издания писали, что ВС РФ активно наносят удары по украинским позициям в районе города Часов Яр. По мнению некоторых аналитиков, российская армия применяет на данном участке тактику, в свое время апробированную в Сирии.

Речь идет о поочередном уничтожении объектов и сил противника с помощью массированных авиационных ударов. Это делается, в первую очередь, для сбережения военной техники и личного состава ВС РФ. Ударами авиации сносятся позиции противника в высотных зданиях в Часовом Яре, бетонные укрепления. Кроме того, очень активно используется на данном участке фронта и беспилотная авиация.
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    10 комментариев
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    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      -9
      Сегодня, 10:17
      Про Бердычи лучше расскажите, которые якобы за нами. А еще лучше показать, что там реально происходит и какие мы там несем потери. Интересно, кого-то спросят за такие действия или опять попробуют замолчать? Ахмедова за Угледар все же убрали, так что шанс на справедливость существует...
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +4
        Сегодня, 10:39
        Украинский медик рассказал о страшном положении ВСУ в Бердичах.Положение боевиков киевского режима, которые пытаются сдержать наступление ВС РФ в населенном пункте Бердичи в ДНР, катастрофическое. Об этом в видеообращении к нации рассказал украинский военный медик. По его словам, после посещения передовой у него сложилось впечатление, что он сам уже мертвый.

        Вчера ходили на передовую. Когда пришли, увидели просто ужасную картину: лежала гора трупов. Буквально гора, один на другом. А кругом были раскиданы конечности. Я не подумал, что это страшно. Я подумал о другом: я уже морально мертвый. Это результат того, что человек каждый день сталкивается со смертью и убийствами. И я подумал, что будут чувствовать такие люди, как я, когда вернутся домой? Это солдаты, которые каждый день просиживают в окопах и видят смерть своих побратимов. Что будет с этими людьми, ведь многие из них, по сути, мертвы, хотя физически целы?

        – задается логичным вопросом украинский медик.

        Отметим, что потери, которые ВСУ несут сейчас на Донбассе, действительно исчисляются сотнями человек в сутки. Сообщается, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал приказ удержать населенный пункт Бердичи любой ценой. Для этого украинские командиры ежедневно бросают в самоубийственные контратаки целые батальоны.


        https://topcor.ru/45137-krugom-raskidany-ruki-i-nogi-ukrainskij-medik-rasskazal-o-polozhenii-vsu-v-berdichah.html
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 10:46
          Ссылка на видео, где мы в Бердычах! Не для слабонервных!

          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +4
            Сегодня, 10:51
            Обстановка на Авдеевском направлении на 8 марта. Первоначальные сведения о переброске в этот район значительного количества резервов ВСУ подтвердились. Украинская армия подтягивает войска и технику через Покровск на Новгородовку в расчёте на стабилизацию линии фронта.

            ТОНЕНЬКОЕ — одна из наиболее сложных точек на этом участке фронта. Западная часть по-прежнему под ВСУ, восток — за ВС РФ, за центральную часть в серой зоне идёт бойня. Попытки украинской армии цепляться за этот населённик вполне понятны: если сложится оборона в Тоненьком, то по цепочке начнутся сложности в Бердычах и западнее Орловки. Главная сложность в случае с Тоненьким — перекрыть улицу Центральную, по которой периодически выкатываются танки ВСУ и БМП с десантом. Личный состав украинская армия не жалеет: в одной из контратак несколько дней назад были потеряны три группы десанта, которые в дальнейшем были заменены на четыре новые, часть которых также была уничтожена в районе трансформаторных подстанций.

            Любые заявления о взятии села под контроль в ближайшее время не стоит расценивать как правдоподобные. Боевой работы, несмотря на небольшую площадь села, ещё много.

            БЕРДЫЧИ — со стороны Очеретина и Сокола в этот район переброшены подкрепления ВСУ. Выкатываться прямой наводкой опасно, поэтому украинские танки и бронеавтомобили с десантом действуют с небольшого пятачка между Новобахмутовкой и бетонкой заброшенного аэродрома. Село «нарезано» на большое количество небольших опорников ВСУ. Качество укреплений не самое лучшее, но пробиваться через них тяжело. Западнее села фиксируется работа кочующего миномёта (предположительно, румынского M1982) в районе заброшенного водохранилища. Расчёты миномёта используют мины чешского или, вероятно, польского производства.

            ОРЛОВКА — после некоторого прогресса с западных возвышенностей по занятым ВС РФ позициям начали насыпать украинская артиллерия и танки. В ответ по танкам работают ПТУР и дроны. Обстановка стабильно тяжёлая, без перекосов в чью-либо сторону. С украинской стороны на возвышенности западнее Орловки идут резервы, с российской туда же летят тонны корректируемых бомб. Постепенно растёт активность ВСУ со стороны Зорянского озера и улицы Елагина. Эти позиции простреливаются российскими ПТРК, поэтому стрельба украинской техники носит краткосрочный характер.


            https://voyna.su/08-03-2024-srochno-podkrepleniya-vsu-v-berdychah-i-prodvizhenie-v-orlovke-obstanovka-na-avdeevskom-fronte-karta-boevyh-dejstvij-na-ukraine-proryvy-v-belogorovke-i-pod-artemovskom-video/
            1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
              Михаил-Иванов
              +1
              Сегодня, 10:55
              На карте высот все видно! Линия Очеретино - Прогресс красным, это хребет. Пока его не снесем, не сможем закрепиться в Бердычах. Мое мнение, там придется делать сложный охват с восточного и северо-восточного направления. В итоге Бердычи перейдут под наш контроль по аналогии с Ласточкино. Иначе мы в этих Бердычах будем класть штурмовиков, как украинец клал прошлым летом в Работино.
              1. neworange88 Ранг пользователя
                neworange88
                +1
                Сегодня, 11:00
                Пожалуй соглашусь.
                В Бердычах противник получает снабжение по двум дорогам:
                От Очеретино и Новоселовки. Противнику временно удалось стабилизировать ситуацию.

                Расчетом Солнцепека поражаем живую силу врага в центральной части Бердычей.

                В Орловке у противника также есть два пути снабжения, что может негативно сказаться на нашем штурме.
                Нашим войскам пришлось менять тактику и вести штурм по окраинам с восточных на южные.

                Украинские формирования проводят контратаки в районе Бердычей, Орловки и Тоненького. Особое внимание враг уделяет именно Бердычам, что на северном фланге Авдеевского направления. ВСУ бросают в бой на этом участке более подготовленные силы, а также западную технику, включая американские танки Abrams и БМП Bradley.


                https://www.infovoina.ru/ukraina/novosti-ukraini/16794-08032024-vsu-provodjat-kontrataki-v-rajone-berdychej-orlovki-i-tonenkogo-vrag-brosaet-v-boj-bolee-podgotovlennye-sily-i-zapadnuju-tehniku-poslednie-novosti-s-ukrainy-i-karta-boevyh-dejstvij-.html
                1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
                  Михаил-Иванов
                  -1
                  Сегодня, 11:07
                  Орловка утратила свое стратегическое значение после взятия Авдеевки. Там из нужного только мост через пруды, и тот взорвут на отходе. Опять же. там низина и ее можно простреливать круглые сутки. За прудами стоят расчеты артиллерии, которые нас дуплят. Брать надо Очеретино и лезть по хребту, это сложно, но другого варианта нет.
                  Кстати, когда мы зашли на хребет в Торбеевке, тоже был шанс развить успех в сторону Петропавловки, но как известно, там мы встали... Как-то так...
    2. Hellcos Ранг пользователя
      Hellcos
      -2
      Сегодня, 10:19
      фиксируются некоторые продвижения российских войск в районах населенных пунктов Красное (Ивановское) и Клещеевка


      уж скоро год будет, как в районе Красного продвигаемся, а Клещеевку как потеряли во время контрнаступа, так вернуть и не можем, и тоже чуть ли не ежедневно новости о том, что продвигаемся. Дешевая пропаганда, создающая иллюзию регулярных побед. Достало уже
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 10:48
        Я вот тоже считаю, что было бы честным написать - идут тяжелые позиционные бои.
        1. Ghost1 Ранг пользователя
          Ghost1
          +2
          Сегодня, 11:11
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