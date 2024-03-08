Посольство США предупредило своих граждан о возможной террористической атаке в Москве
Американское посольство в Москве опубликовало на своем официальном интернет-портале сообщение, предупреждающее граждан США о планах экстремистов осуществить атаку в местах больших скоплений людей, включая концерты. Дипломатическое учреждение порекомендовало американцам, которые в настоящее время находятся в российской столице, в течение ближайших 48 часов избегать массовых собраний. При этом, американцы не назвали происхождение возможных террористов, ограничившись максимально возможно мягкой формулировкой "экстремисты".
В свою очередь, аналогичное заявление разместило на своем сайте посольство Великобритании. Осведомленность западных посольств о готовящихся терактах можно объяснить тем, что атаки, по всей видимости, готовит украинский ГУР, полностью курируемое разведками этих стран и известное своей приверженностью к организации терактов на территории Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что американского посла в Москве Линн Трейси вызвали в МИД РФ, где ей объявили, что любые попытки США вмешиваться во внутренние дела нашей страны будут жестко пресечены вплоть до выдворения причастных к этим попыткам дипломатов с территории государства с присвоением статуса persona non grata.
Кроме того, Трейси вручили ноту с требованием прекратить оказывать любое содействие аффилированным с США некоммерческим организациям (НКО), деятельность которых была признана нежелательной на территории Российской Федерации.
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