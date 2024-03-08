Посольство США предупредило своих граждан о возможной террористической атаке в Москве

Американское посольство в Москве опубликовало на своем официальном интернет-портале сообщение, предупреждающее граждан США о планах экстремистов осуществить атаку в местах больших скоплений людей, включая концерты. Дипломатическое учреждение порекомендовало американцам, которые в настоящее время находятся в российской столице, в течение ближайших 48 часов избегать массовых собраний. При этом, американцы не назвали происхождение возможных террористов, ограничившись максимально возможно мягкой формулировкой "экстремисты".В свою очередь, аналогичное заявление разместило на своем сайте посольство Великобритании. Осведомленность западных посольств о готовящихся терактах можно объяснить тем, что атаки, по всей видимости, готовит украинский ГУР, полностью курируемое разведками этих стран и известное своей приверженностью к организации терактов на территории Российской Федерации.Ранее сообщалось, что американского посла в Москве Линн Трейси вызвали в МИД РФ, где ей объявили, что любые попытки США вмешиваться во внутренние дела нашей страны будут жестко пресечены вплоть до выдворения причастных к этим попыткам дипломатов с территории государства с присвоением статуса persona non grata.Кроме того, Трейси вручили ноту с требованием прекратить оказывать любое содействие аффилированным с США некоммерческим организациям (НКО), деятельность которых была признана нежелательной на территории Российской Федерации.

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