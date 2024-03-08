Посольство США предупредило своих граждан о возможной террористической атаке в Москве

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Посольство США предупредило своих граждан о возможной террористической атаке в Москве

Американское посольство в Москве опубликовало на своем официальном интернет-портале сообщение, предупреждающее граждан США о планах экстремистов осуществить атаку в местах больших скоплений людей, включая концерты. Дипломатическое учреждение порекомендовало американцам, которые в настоящее время находятся в российской столице, в течение ближайших 48 часов избегать массовых собраний. При этом, американцы не назвали происхождение возможных террористов, ограничившись максимально возможно мягкой формулировкой "экстремисты".

В свою очередь, аналогичное заявление разместило на своем сайте посольство Великобритании. Осведомленность западных посольств о готовящихся терактах можно объяснить тем, что атаки, по всей видимости, готовит украинский ГУР, полностью курируемое разведками этих стран и известное своей приверженностью к организации терактов на территории Российской Федерации.



Ранее сообщалось, что американского посла в Москве Линн Трейси вызвали в МИД РФ, где ей объявили, что любые попытки США вмешиваться во внутренние дела нашей страны будут жестко пресечены вплоть до выдворения причастных к этим попыткам дипломатов с территории государства с присвоением статуса persona non grata.

Кроме того, Трейси вручили ноту с требованием прекратить оказывать любое содействие аффилированным с США некоммерческим организациям (НКО), деятельность которых была признана нежелательной на территории Российской Федерации.
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33 комментария
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  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    +7
    Сегодня, 10:15
    Этого как раз легко можно ожидать, особенно в предверии Президентских выборов в России. Когда Запад окончательно проиграет, он перейдет к тактике подлого террора.
    1. Denissdaf Ранг пользователя
      Denissdaf
      -6
      Сегодня, 10:22
      Какое имеет значение как выигрывать войну. Победителей все равно как известно не судят.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +9
        Сегодня, 10:28
        Борьба с терроризмом была моей работой! Они реально будут нас взрывать, я ни минуты в этом не сомневаюсь. К войне это не имеет никакого отношения. Единственное что их остановит, это если начнут взрывать их.
        1. Denissdaf Ранг пользователя
          Denissdaf
          -1
          Сегодня, 10:30
          Тогда может пора в сво отказаться от идеологии "мынетакизма"?
        2. Грац Ранг пользователя
          Грац
          +6
          Сегодня, 10:39
          Цитата: Михаил-Иванов
          Единственное что их остановит, это если начнут взрывать их.

          это надо было делать сразу как только они стали поставлять своё оружие , а не сопли жевать, а наше руководство так и дальше будет рисовать 100500 красных линий и утираться, вместо того чтоб поставить хотя бы для начала противокорабельные ракеты хуситам
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            +4
            Сегодня, 11:19
            Лично для меня СВО до сих пор непонятное действо. Так не воюют. Начнем с того, что надо было изначально класть спутники и самолеты разведчики противника. Они дорогие и их жалко, а воевать с нами за сбитые самолеты Запад не станет. Тут нужна политическая воля... А тут еще и торговля во всю идет в оба конца...
            1. Мрачный Жнец Ранг пользователя
              Мрачный Жнец
              -1
              Сегодня, 12:07
              Цитата: Михаил-Иванов
              Лично для меня СВО до сих пор непонятное действо. Так не воюют. Начнем с того, что надо было изначально класть спутники..

              Уважаемый, расскажите как класть спутники?
        3. Арка Ранг пользователя
          Арка
          +2
          Сегодня, 11:21
          При этом, обратите внимание, ранее они так не палились в открытую. А по действиям, так террор их характерная особенность.
        4. Мрачный Жнец Ранг пользователя
          Мрачный Жнец
          +2
          Сегодня, 12:05
          Цитата: Михаил-Иванов
          Борьба с терроризмом была моей работой! Они реально будут нас взрывать, я ни минуты в этом не сомневаюсь. К войне это не имеет никакого отношения. Единственное что их остановит, это если начнут взрывать их.

          Единственное, что их остановит это
          Никаких переговоров, полное уничтожение.
          Никаких уплминаний в сми их имен.
          Уничтожение их родственников
          Это очень жестоко., но единственный путь
      2. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Сегодня, 11:22
        . Какое имеет значение как выигрывать войну. Победителей все равно как известно не судят

        А как террор может помочь выиграть войну? Победителей не судят... Шёл 79-й год победы над фашистской Германией... Россия и в этот раз победит.
        1. Denissdaf Ранг пользователя
          Denissdaf
          0
          Сегодня, 11:30
          Да ни как не поможет. Вопрос тут в том что, почему им все дозволено, а мы ответить не можем потому что это провокация. Почему мы не можем отвечать симметрично или еще жестче?
    2. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      +3
      Сегодня, 10:30
      Когда Запад окончательно проиграет

      В том то и дело что запад в открытую не играет а играет чужими руками. Следовательно и проиграть в полном смысле этого слова не может, так или иначе их цель в ослаблении России. Не будет краины они другой контрацептив найдут благо для них таких много
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +3
        Сегодня, 10:43
        Нам давно пора переходить к жесткому сценарию ведения войны. На мой взгляд, многое будет зависеть от отказа ЕС покупать газ и нефть идущие транзитом через Украину, только тогда начнется полноценная война.
        А Запад без тумаков все равно ничего менять не станет в своих подходах. Сталин им навалял прошлый раз, они пол века сидели и не трындели. Пришло время продублировать!
        1. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          +2
          Сегодня, 11:09
          многое будет зависеть от отказа ЕС покупать газ и нефть идущие транзитом через Украину,

          Походу так и есть чем ближе срок окончания транзита тем больше разговоров о поставке куеву ракет способных долететь до центральной России не говоря уж о БПЛА которые уже сейчас каждый день атакуют западную территорию России. Толи ещё будет ой- ой- ой..
    3. советник 2 уровня Ранг пользователя
      советник 2 уровня
      +1
      Сегодня, 11:00
      Цитата: Михаил-Иванов
      особенно в предверии Президентских выборов в России.

      1. а зачем? чтобы что особенно? не усмартиваю прямой связи с выборами ВВП..
      Цитата: Михаил-Иванов
      Когда Запад окончательно проиграет

      2. В смысле, Вы думаете, что даже займем мы всю Укр, и "Запад" при этом проиграет? да пофиг им на Украину.. Украиной больше/Украиной меньше-все равно, по сути, части бывшего СССР между собой воюют, а еще Казахстан, Трибалты есть- как они могут ПРОИГРАТЬ в таких раскладах? на реальную войну никто из них и не придет-а зачем? они бабло зашибают "не по детски", и в этом их игра- в БАБЛЕ, а не в том - кто какую разрушенную территорию быв. СССР контролирует, а в игре в бабло- у них еще никто не выигрывал..
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 11:17
        У них всю жизнь существовали навязчивые идеи. Они считают, что Путину надо гадить потому что он им не нравится.
        Запад проиграет не на Украине! Запад потеряет влияние, вот что имеет значение. Но, для этого предстоит много кого отбомбить и откалибровать...
        1. советник 2 уровня Ранг пользователя
          советник 2 уровня
          +1
          Сегодня, 11:58
          Цитата: Михаил-Иванов
          Запад потеряет влияние, вот что имеет значение. Но, для этого предстоит много кого отбомбить и откалибровать...

          ну в настоящий момент, это надежды и домыслы.. реальных предпосылок не вижу.. вот вроде типа намеки какие то вокруг крутятся, вроде и красиво всё, но конкретики ж никакой.. а торговля идет и о переговорах речь заходит регулярно... факты, какие факты- так думать?
  2. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +2
    Сегодня, 10:17
    Американское посольство в Москве опубликовало на своем официальном интернет-портале сообщение,

    Шо? Уже подготовили? И заранее открестились? am
    1. фигвам Ранг пользователя
      фигвам
      +2
      Сегодня, 10:34
      Цитата: Егоза
      Шо? Уже подготовили? И заранее открестились?

      Да все уже знают кто это готовит
    2. Павел_Свешников Ранг пользователя
      Павел_Свешников
      +4
      Сегодня, 11:09
      Они точно знают, поскольку сами и готовят.
  3. poquello Ранг пользователя
    poquello
    +2
    Сегодня, 10:18
    длинные уши организаторов терроризма на нашей земле, на дысь ФСБ игиловцев взяли планировавших расстрелять синагогу, наверняка планировали прикинуться борцами за ислам и солидарность с Газой
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +2
      Сегодня, 10:24
      на дысь ФСБ игиловцев взяли планировавших расстрелять синагогу,

      Да уж... Это святое. Соловьёва ещё раньше от покушения спасли...
    2. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      -1
      Сегодня, 10:28
      Надысь пишется слитно.
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +3
        Сегодня, 10:42
        Цитата: Кот Александрович
        Надысь пишется слитно.

        ну пусть пишется, я не запрещаю, (дись, дысь-древние корни слова "день")
        1. Мрачный Жнец Ранг пользователя
          Мрачный Жнец
          +1
          Сегодня, 12:24
          Цитата: poquello
          Цитата: Кот Александрович
          Надысь пишется слитно.

          ну пусть пишется, я не запрещаю, (дись, дысь-древние корни слова "день")

          Вот блин, столько лет прожил, а не задумывался. Спасибо за подсказку. Без приколов
  4. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 10:21
    сша своих заслала терроров ?? и своих предупредила ?
  5. DirtyLiar Ранг пользователя
    DirtyLiar
    +1
    Сегодня, 10:23
    Типа сказали: "Ребята, мы подготовили теракт, валите из Москвы"? Ну так уж палиться - отпевать устанем.
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 10:23
    сообщение, предупреждающее граждан США о планах экстремистов осуществить атаку в местах больших скоплений людей, включая концерты
    Бриты продублировали для своих граждан в Москве. Это может означать только то, что англосаксы подготовили возможный теракт, который будет проведен руками киева, либо под чужим флагом. Кроме этого такое предупреждение имеет и другое предназначение - посеять панику среди жителей Москвы.
  7. Msi Ранг пользователя
    Msi
    +1
    Сегодня, 10:23
    любые попытки США вмешиваться во внутренние дела нашей страны будут жестко пресечены

    Неплохо...
    вплоть до выдворения причастных к этим попыткам дипломатов с территории государства

    Да уж, не обратил внимание сначала, МИД, не МО...
    Но я так понимаю МИД на максималках, так сказать...больше некуда.
  8. Аль Манах Ранг пользователя
    Аль Манах
    +3
    Сегодня, 10:26
    предупреждающее граждан США о планах экстремистов

    предупреждающее граждан США о планах американских экстремистов из ЦРУ
  9. андрей мартов Ранг пользователя
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 11:11
    Самое массовое скопление американских подданных сегодня наблюдается на территории посольства США. . .а ежели шумеры по этому скоплению жахнут. . . winked
  10. Ныробский Ранг пользователя
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 11:26
    По сути, сделав такое заявление и скрыв источник информации США и Великобритания совершили акт саморазоблачения и публично объявили о своей причастности к готовящимся терактам.
  11. Товарищ Ким Ранг пользователя
    Товарищ Ким
    +1
    Сегодня, 11:44
    Коллега рассказывал, кок в 1993 году, видел в посольстве США, американского морпеха с пулевым ранениемшеи, которого волокли в подвал, с крыши посольства (в один из дней штурма Дома Правительства).

    Мопех сидел на крыше, вёл наблюдение.
    Был экиприрован как положено (шлем, броник с воротником).
    Но наш снайпер (из Дома Правительства) выцелил единственное незащищённое место (шею), и сделал один выстрел.
    Но пуля прошла по касательной.
    Морпеха, на самолёте, который лично распорядился выделить Борька алкаш, отправили в США.

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