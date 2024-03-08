Армия США уничтожила противокорабельные ракеты и беспилотник йеменских хуситов
Противокорабельные ракеты и беспилотный летательный аппарат хуситов были поражены ударом ВС США по контролируемой движением «Ансар Алла» части территории Йемена. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в своем аккаунте в одной из западных социальных сетей.
По утверждению американских военных, в промежуток между 15.35 и 16.55 по времени Саны (совпадает с московским временем) ВС США ударили по четырём противокорабельным крылатым ракетам, а также одному дрону, используемым хуситами. Кроме того, Центральное командование ВС США отчиталось об уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов, которые хуситы запустили в направлении Аденского залива.
Напомним, что вооруженные силы США и Великобритании проводят военную операцию в Красном море и прилегающих районах против йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы). Официально целью данной операции провозглашается обеспечение безопасности гражданского судоходства в Красном море. Но по участившимся атакам хуситов на суда, связанные не только с Израилем, но также и с США, и Великобританией, мы видим, что данная операция скорее привела к противоположному результату.
Противостояние западных стран с хуситами началось после того, как последние приступили к нанесению ударов по израильским судам в знак солидарности с борьбой палестинского движения ХАМАС против израильской агрессии в секторе Газа. После ударов американо-британской коалиции по Йемену хуситы предупредили, что теперь и суда США и Великобритании станут мишенями для их атак.
- U.S. Navy photo
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