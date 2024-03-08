Армия США уничтожила противокорабельные ракеты и беспилотник йеменских хуситов

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Армия США уничтожила противокорабельные ракеты и беспилотник йеменских хуситов

Противокорабельные ракеты и беспилотный летательный аппарат хуситов были поражены ударом ВС США по контролируемой движением «Ансар Алла» части территории Йемена. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в своем аккаунте в одной из западных социальных сетей.

По утверждению американских военных, в промежуток между 15.35 и 16.55 по времени Саны (совпадает с московским временем) ВС США ударили по четырём противокорабельным крылатым ракетам, а также одному дрону, используемым хуситами. Кроме того, Центральное командование ВС США отчиталось об уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов, которые хуситы запустили в направлении Аденского залива.

Напомним, что вооруженные силы США и Великобритании проводят военную операцию в Красном море и прилегающих районах против йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы). Официально целью данной операции провозглашается обеспечение безопасности гражданского судоходства в Красном море. Но по участившимся атакам хуситов на суда, связанные не только с Израилем, но также и с США, и Великобританией, мы видим, что данная операция скорее привела к противоположному результату.

Противостояние западных стран с хуситами началось после того, как последние приступили к нанесению ударов по израильским судам в знак солидарности с борьбой палестинского движения ХАМАС против израильской агрессии в секторе Газа. После ударов американо-британской коалиции по Йемену хуситы предупредили, что теперь и суда США и Великобритании станут мишенями для их атак.
  • U.S. Navy photo
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6 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 10:26
    А как звучит! Армия США уничтожила!) На Украине каждый день сотнями дроны сбивают, а тут целых три беспилотника сбили и уже праздник. Ждем выхода рыбаков во втором акте!
    1. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      -2
      Сегодня, 10:37
      Цитата: Михаил-Иванов
      А как звучит! Армия США уничтожила!) На Украине каждый день сотнями дроны сбивают, а тут целых три беспилотника сбили и уже праздник. Ждем выхода рыбаков во втором акте!

      Притом без всякого обеспечения спутниками, самолётами, беспилотниками. И до кучи всеми странами НАТы. Да плюс не самыми современными ПКР и без массированности. Зато как гордо. Сбили.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 11:09
        Цитата: lukash66
        Зато как гордо. Сбили
        А лучше бы не сбили wink
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 13:01
        Цитата: lukash66
        Цитата: Михаил-Иванов
        А как звучит! Армия США уничтожила!) На Украине каждый день сотнями дроны сбивают, а тут целых три беспилотника сбили и уже праздник. Ждем выхода рыбаков во втором акте!

        Притом без всякого обеспечения спутниками, самолётами, беспилотниками. И до кучи всеми странами НАТы. Да плюс не самыми современными ПКР и без массированности. Зато как гордо. Сбили.

        Ухерачили...
        Нашему МО в плане "ответки" ещё учиться и учиться у "МУЖИКОВ В ТАПКАХ". То, чему учили нас 10 лет в Афгане растеряли... А мы в рамках "специальных операций" были не так плохи....Москва не жаловалась, а медали оптом раздавала...

        Слава богу, сейчас собираем понемногу. Мой сын на Донбассе тому подтверждение - УЖЕ старший лейтенант ВДВ . Досрочно. "Мужик" и две "Отваги"... И пацаны у него в роте - один к одному, русские богатыри. Ездил, смотрел, где сыночка служит. ВОТ ГДЕ ЭЛИТА..Вот где наш генофонд...
    2. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +4
      Сегодня, 10:41
      Хуситы поздравьте заднеприводных и толерантных бритов и американцев с праздником 8 марта! Желаем наконец хорошо попасть в цель!
    3. ALCA056000 Ранг пользователя
      ALCA056000
      +2
      Сегодня, 11:11
      Точно ! Любит народ трескучие заголовки. "Армия США уничтожила... беспилотник..." - круто laughing
  2. Комментарий был удален.

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