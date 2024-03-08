ВС РФ ударили по объектам ВСУ на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей РФ
Сегодня ряд объектов военного назначения на оккупированных территориях российских Запорожской и Херсонской областей подвергся ударам со стороны ВС РФ. Об этом сообщают представители киевского режима.
Ставленник Киева на оккупированных территориях Запорожской области Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил об ударах по неким «инфраструктурным объектам». В результате этих ударов они получили значительные повреждения. Что именно это за объекты, Федоров распространяться не стал. Но по его информации, на контролируемых Киевом территориях прогремели 256 взрывов в 11 населенных пунктах.
Аналогичное сообщение пришло и из Херсонской области. Ставленник киевского режима на оккупированной ВСУ ее части Александр Прокудин сообщает, что были нанесены удары по ряду объектов. В результате ударов были повреждены объект критической инфраструктуры и административное здание. Более подробную информацию Прокудин не предоставил.
Между тем, появились некоторые подробности о последствиях ночной атаки ВС РФ с помощью беспилотников по объектам в Одесской области. Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов.
Несмотря на «эффективную» работу ПВО ВСУ, которой ранее хвасталось командование воздушных сил, Гуменюк утверждает, что получил повреждения некий «инфраструктурный объект» в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
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