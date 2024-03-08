Макрон заявил о возможной отправке войск Франции на Украину в случае смещения фронта в сторону Киева и Одессы

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Макрон заявил о возможной отправке войск Франции на Украину в случае смещения фронта в сторону Киева и Одессы

Власти Франции демонстрируют дальнейшее стремление к вовлечению страны в украинский конфликт. Это следует из последних заявлений президента страны Эммануэля Макрона.

Как заявил на встрече с лидерами Французской коммунистической партии президент Макрон, Франция может ввести свои войска на Украину в том случае, если фронт начнет смещаться в сторону Киева или Одессы. Слова Макрона процитировал национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель, сообщает издание L'Indépendant.



Таким образом, Макрон фактически допускает возможность французской интервенции в Одессу – впервые со времен Гражданской войны в России. Ранее французский президент заявлял о возможности отправки на Украину военных инструкторов из состава национальных вооруженных сил для обучения личного состава ВСУ.

Вчера пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что действия главы французского государства Макрона направлены на дальнейшее вовлечение его страны в вооруженный конфликт на Украине. Но такая политика, отметил Песков, не отвечает реальным интересам Франции и ее населения.

Отметим, что при появлении иностранных войск на территории Украины, они также станут законной целью для нанесения ударов Вооруженными силами Российской Федерации. Поэтому французским семьям следует приготовиться к неприятным извещениям из далекого государства, и поблагодарить за это своего «национального лидера».
  • Wikipedia /U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Nathanael Callon
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95 комментариев
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  1. Светлан Ранг пользователя
    Светлан
    +3
    Сегодня, 10:53
    Хлеб и бензин во Франции тогда резко подорожает
    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +14
      Сегодня, 10:56
      Обещать не значит жениться! Не думаю , что парламент Франции позволит это макрошке.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +28
        Сегодня, 10:58
        Думаю, речь идет не о Франции. Он озвучивает коллективное решение Запада ввести войска на Украину в случае серьезного ухудшения ситуации на фронте. Они рассчитывают на то, что Путин их не тронет, а это большая ошибка!
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +8
          Сегодня, 11:05
          Просто французы уже положили глаз на Одессу руками румын.Столбят за собой куски Украины,так как её похоже уже окончательно списали.Похоже решение на Западе уже принято.
          The American Spectator (США).

          Чем закончится украинский конфликт? А что, если Октябрьским сюрпризом? Украина, ставшая независимой 24 августа 1991 года, будет расформирована, и возникнет Новая Украина на основании одностороннего заявления нынешнего ее правительства при поддержке высшего военного командования страны. Границы Новой Украины де-юре будут отражать и совпадать с территорией, которая в настоящее время находится под фактическим административным контролем действующего правительства Украины. Новая Украина будет компактной, сплоченной и хорошо интегрированной политически, экономически и социально (то есть этнически, лингвистически и культурно), и будет иметь ясно определенные и защищаемые границы. Соответственно, Новая Украина будет иметь стратегическую автономию, чтобы выйти из сферы влияния России, не присоединяясь к экономическим и военным блокам, таким как ЕС и НАТО.


          https://inosmi.ru/20240308/ukraina-268148202.html
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            +7
            Сегодня, 11:13
            Одесса интересует англосаксов. Там все предельно просто. Через подставных лиц выкуплены огромные пахотные территории + скуплен ряд предприятий, деньги Фонда Блэк Рок, они главные акторы процесса. Им сейчас нужно перемирие, чтобы качать бабло и отбивать вложения. Макрон там только говорящая голова - он никто и звать его никак!
            1. vik669 Ранг пользователя
              vik669
              -1
              Сегодня, 12:35
              Энто как же, вашу мать,
              Извиняюсь, понимать?
              Мы ж не Хранция какая
              Да и Одесса вроде не на берегу Ла-Манша
              1. neworange88 Ранг пользователя
                neworange88
                0
                Сегодня, 12:41
                Цитата: vik669
                Энто как же, вашу мать,
                Извиняюсь, понимать?
                Мы ж не Хранция какая
                Да и Одесса вроде не на берегу Ла-Манша


                А вот как понимать.Европейцы раскрыли зловещий план Запада по Украине.Крупные западные компании активно приобретают землю на Украине, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети X.
                «Украина разрушена. Корпорации из США и Европы скупают земли в западной части Украины за копейки. Это сумасшествие», — возмутился он.

                Уоллес также отметил, что вместо попыток мирного урегулирования союзники Киева все больше разжигают конфликт. Он подчеркнул, что Запад не поддерживает Украину, а преследует свои корыстные цели.

                «Мы не сделали ничего, чтобы принести мир. Накачивание Украины финансовыми средствами превратилось в отмывание денег с целью обогатить военно-промышленный комплекс и угодить США, не взирая на европейцев», — заключил депутат.


                https://rusvesna.su/news/1709884027

                Мотивы простираются в плоскости обыкновенных цифр. Математика по Макрону не имеет высшую форму— это всего лишь арифметика. Программа помощи в размере €50 млрд до конца 2027 года предусматривает, что €33 млрд Еврокомиссия даст Киеву в кредит, а €17 млрд – «в виде грантов», то есть безвозмездно. Это значит, что распилить можно будет именно 33 миллиарда.
                Франция в данном раскладе получит львиную долю финансирования. Деньги поступят французским предприятиям, так называемой большой пятерке оружейных баронов Парижа — компаниям Nexter (группа предприятий по производству наземных вооружений), Matra (производителю авиационно-космического оборудования, в том числе крылатых ракет «Скалп», компании Thales (Талес), которая занимает третье место в мире по производству бортовых РЛС и систем радиоэлектронной борьбы, и, конечно, Dassault Aviation — одной из крупнейших авиастроительных компаний Франции, которая производит военные самолёты, в том числе истребители Mirage 2000 и Rafale, а так же беспилотники nEUROn.
        2. vasyliy1 Ранг пользователя
          vasyliy1
          +5
          Сегодня, 11:06
          Хорошо давайте порассуждаем , кто может начать интервенцию в окраину? Американцы категорически нет, они настроены на Тихоокеанский театр БД. Поляки вряд ли - они и так получат в случае раздела свой кусок без боя. Трибалтика- смешно с их ВС. У Британии практически нет сухопутных сил. Франции изнутри взорвется из за внутренних противоречий в случае интервенции.
          1. Арка Ранг пользователя
            Арка
            +7
            Сегодня, 11:15
            Тут, коллега, сложнее. Трехболтовые полетят туда впереди собственного визга по приказу любого из старших по НАТО. В разум поляков не верю. Есть отдельные вменяемые люди но анн-масс... Туск выполнит почти любой приказ из Вашингтона или Брюсселя, с лёгкой степенью самостийности. Ну а заявления франков это озвучка планов янки по захвату данного плацдарма, коль у проси дела швах.
          2. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +4
            Сегодня, 11:15
            Да всё те же Польша,Венгрия,Румыния.Все те кому может перепасть кусок пирога.

            Теперь Франция полна решимости ввести войска в Молдавию, чтобы захватить Приднестровье. Это поможет Парижу установить более плотный контроль над регионом. Об этом заявил объявленный Россией в розыск украинский националист Дмитрий Корчинский:

            Франция влияет на Румынию. Её интересы там очень большие. И сейчас заявления Макрона, возможно, это не только трепание языком. Вероятно, операция по Приднестровью готовится румынами и французами. Именно поэтому украинцам не дают совершить эту операцию.


            https://dzen.ru/a/ZeoR6FhrDA85gKvN

            Франция рассматривает весь этот регион как зону своего влияния. Видимо, они будут решать эту молдавскую проблему. Заявление Корчинского могло бы показаться голословным. Но официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан уже сообщил, что Париж рассматривает все варианты помощи Молдавии после обращения Приднестровья за помощью России:

            "Мы внимательно следим за последними событиями в Молдавии. Призыв к Москве о так называемой защите, прозвучавший от сепаратистов, — известный сценарий. Дебаты о мерах поддержки этой страны будут продолжены в ходе встречи министров иностранных дел и обороны в ближайшие дни."
            1. Станислав_Шишкин
              Станислав_Шишкин
              0
              Сегодня, 13:03
              Цитата: neworange88
              Франция рассматривает весь этот регион как зону своего влияния.
              Вспоминают Ришелье, который занимался развитием края и становлением Одессы. А им бы лучше припомнить чем кончил Наполеон. Макрон чем-то отдалённо его напоминает.
          3. фигвам Ранг пользователя
            фигвам
            +3
            Сегодня, 11:18
            Макрон фактически допускает возможность французской интервенции в Одессу – впервые со времен Гражданской войны в России

            Ну чтож, Леклерки наша армия ещё не жгла
            1. neworange88 Ранг пользователя
              neworange88
              +4
              Сегодня, 11:23
              Французы сейчас серьёзно закрепляются в Румынии.В долгую.Напомню что Румыния претендует на всю Молдову с Приднестровьем,а так же на Одесскую и Черновицкую области Украины.А Франции нужен контроль над Чёрным морем.Другой вопрос что Россия и Турция будут мягко говоря не в восторге от такого желания Франции и будут явно противодействовать.У Турции напряжённые отношения с Францией так же из-за политики французов в Армении,где Франция явно играет против Турции.Через черноморское побережье Румынии Франция будет играть против России и Турции.

              По словам командующего группой французского генерала Лоика Жерара, в Румынию будут переброшены сотни единиц военной техники, в т. ч. танки «Леклерк» и гаубицы «Цезарь», и подразделения военнослужащих, которые по окончании учений вернутся во Францию.Ядро французского присутствия в Румынии – 1,5-тысячный гарнизон на военной базе Чинку. В его составе не только французы, но бельгийцы, голландцы и солдаты из других стран НАТО. Париж осуществляет командование базой и намерен прочно обосноваться поблизости от границы с Украиной, которая рассматривается французскими стратегами в качестве удобного плацдарма для удара по России.


              Задуманная как преграда на пути из России на Балканы Румыния географически «разрывает» потенциальную ось Москва – Белград и орудует против русско-сербского партнёрства. Сербы – конкуренты румын за влияние на Балканах, а дружба Сербии с Россией автоматически делает последнюю противником Румынии. Учитывая, что Россия обладает выходом к Чёрному морю, Бухарест считает Москву главным препятствием на пути Румынии к лидерству в Юго-Восточной Европе, в т. ч. на Балканах и Чёрном море.Франция пользуется текущим моментом и в отместку за утрату влияния в своих бывших африканских колониях в пользу Москвы наращивает русофобскую деятельность непосредственно вблизи зоны проведения СВО. Румыния для Парижа – сухопутная опора для милитаристского давления на Россию.


              https://www.ritmeurasia.ru/news--2024-03-07--rumynija-antirossijskij-placdarm-francii-v-evrope-71957
          4. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            +1
            Сегодня, 11:31
            Они не на интервенцию рассчитывают, они хотят состряпать некий документ о безопасности Украины и ввести туда миротворцев из разных стран. Такие документы частично уже подписаны с Францией, Италией, Польшей. Их главная задача заморозить конфликт. Американцы туда вообще не полезут - они пхают туда своих марионеток. Кстати, укрепления сейчас строят под этот контингент!
            Насчет Франции напомню! В ВМВ от этой страны воевало всего 37 000 человек из 40 млн населения, 30 000 партизаны и 7 000 нацисты.
            1. фигвам Ранг пользователя
              фигвам
              +1
              Сегодня, 11:58
              Цитата: Михаил-Иванов
              и ввести туда миротворцев из разных стран.

              Миротворцев отправляют через ООН, а это будет интервенция
        3. Владимир_Д Ранг пользователя
          Владимир_Д
          -3
          Сегодня, 11:08
          Скорее всего не тронет, так как все красные линии уже давно пересечены и там предполагают что Россия блефует
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            +1
            Сегодня, 11:32
            Не стоит недооценивать Путина! Он свою партию еще даже не начал. Когда начнет услышит вся округа!
            1. Арка Ранг пользователя
              Арка
              -1
              Сегодня, 12:11
              На мой взгляд, коллега, народ комментирующий даже с "молчи-молчи" не общался. И в следствии этого ВВП абсолютно не понимает. Выйти, поорать, приложится огородным растением по столу, выдать фраз на сорок бочек арестантов и уйти в тину, те, что привлекает недумающий народ в Лукашенко, тут отсутствует. ВВП слушать надо внимательно и думать, что за этим стоит.
        4. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          +2
          Сегодня, 11:22
          Он озвучивает коллективное решение Запада ввести войска на Украину

          Так то оно так но в пекло бросят скорее всего не лягушатников или мелкобританцев а членов нато из разряда кого не жалко.
        5. Germanboy Ранг пользователя
          Germanboy
          -1
          Сегодня, 11:30
          Если нато введет войска на украину, то их некто нетронет. Нато остановится км так 100 от фронта. На территории вошедшие в РФ они не
          пойдут. Так и будет проходить новая граница РФ и украины.
          1. Капитан Пушкин Ранг пользователя
            Капитан Пушкин
            0
            Сегодня, 12:53
            Цитата: Germanboy
            Если нато введет войска на украину, то их некто нетронет. Нато остановится км так 100 от фронта. На территории вошедшие в РФ они не
            пойдут. Так и будет проходить новая граница РФ и украины.

            Какие у кого погоны за 100 км не различить. А лупить наши будут все, что шевелится.
        6. Леха с Андроида. Ранг пользователя
          Леха с Андроида.
          +2
          Сегодня, 11:47
          Озвучено в СМИ что две дивизии британцев готовы оккупировать Одессу...возможно липа, возможно проверка на слабо...поживем увидим.
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 11:06
        Все дело,что подобные заявления не делаются в отношении принципиальны,сильных стран.И да,страх у них потерян окончательно.Взять к примеру первое десятилетие двухтысячных..Запад остерегался.А потом история показала,что нас можно уговорить,поставить в позу...
        1. nik-mazur Ранг пользователя
          nik-mazur
          +4
          Сегодня, 11:19
          Цитата: dmi.pris1
          подобные заявления не делаются в отношении принципиальны,сильных стран

          Такие заявления объясняются не принципиальностью и/или силой стран, а упоротостью заявителей. Бин Ладен грозил Америке, северокорейские чучхе грозят вообще кому угодно. В то же время, сильный и принципиальный Китай никому не грозит.
          Это как с собаками: мелкие козявки, типа чихуашек, постоянно тявкают и норовят тяпнуть за штанину, а московские сторожевые или кавказские овчарки молча перекусывают пополам, если что.

          Цитата: dmi.pris1
          Взять к примеру первое десятилетие двухтысячных..Запад остерегался

          ЩИТО? Это чего же остерегался Запад в начале двухтысячных после наших святых/лихих девяностых?
          Я понимаю, что у вас своя идеология, но зачем же настолько-то натягивать сову на глобус.
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 12:01
            Конечно,поостерегся.В августе 2008.. yes
            1. nik-mazur Ранг пользователя
              nik-mazur
              +2
              Сегодня, 12:19
              Цитата: dmi.pris1
              поостерегся.В августе 2008

              В августе 2008-го всё закончилось за неделю – никто ничего понять не успел. Но если вспомнить западную риторику, то она была практически такой же, как в феврале 2022-го.
        2. Арка Ранг пользователя
          Арка
          0
          Сегодня, 12:19
          Подобные заявления это попытки пробить "на слабо" со стороны Вашингтона. За неимением своих клоунов приходится прибегать к услугам всяких внешних "Шико". И свидетельствуют подобные заявления о том, что чьи-то планы идут не так, как планировалось. А натрындели до этого такого, что маневр себе отсекли.
      3. YanniKounnar Ранг пользователя
        YanniKounnar
        +5
        Сегодня, 11:09
        Macron, malgré la perte de 100 députés, a encore 250 "godillots" prêt à voter aveuglément ses décisions certes ce n'est plus la majorité absolue, mais il peut, malheureusement trouver des soutiens dans d'autres formations politiques.

        У Макрона, несмотря на потерю 100 депутатов, все еще есть 250 "годильо", готовых слепо голосовать за его решения, хотя это уже не абсолютное большинство, но, к сожалению, он может найти поддержку в других политических формациях.
      4. Керенский Ранг пользователя
        Керенский
        +3
        Сегодня, 11:12
        Скрутят ему дулю в парламенте, тем более, что своих проблем хватает.
        1. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 11:34
          Цитата: Керенский
          Скрутят ему дулю в парламенте, тем более, что своих проблем хватает.

          Кое-что о мнениях лидеров французских политических партий после встречи, организованной Макроном 7-го марта. Не рвутся поддерживать заявления своего президента, а тем более воевать.

          ПАРИЖ, 7 мар — РИА Новости. "Лидеры французских партий отказались поддержать позицию Эммануэля Макрона по конфликту на Украине, передает телеканал BFMTV.
          Встреча шла более трех часов, лидеры политсил "выслушали беспокойство" главы государства, но им так и не удалось достичь консенсуса по вопросу о лимитах в поддержке киевского режима. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с Национальным собранием.
          Лидер "Национального объединения" (RN) Жордан Барделла: "Мы можем найти много решений, кроме как нырять двумя руками вперед в новую мировую войну. Позиция Франции — нести голос мира, это равноудаленность. Сложилось впечатление, что президент и премьер-министр теряют хладнокровие. Необходимо провести границы, чтобы Франция не стала соучастницей конфликта"
          Глава партии республиканцев Эрик Сьотти, со своей стороны, заявил, что речи о соучастии Франции в конфликте на Украине быть не может. Он также допустил, что глава государства использует помощь киевским властям из-за избирательной кампании в Европарламент, и назвал это неприемлемым.
          Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар рассказал, что после встречи с Макроном вышел с еще большим беспокойством, подчеркнув, что лучше бы "президент выбрал пути диалога".
    2. Last centurion Ранг пользователя
      Last centurion
      +1
      Сегодня, 11:42
      Про хлеб и бензин это точно. Хотя куда там у них бежать то? Куда не плюнь АЭС

      Не работает ларёк, потомуштА Рагнарёк.
    3. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 12:06
      И ложки подешевеют. С вилками.
    4. Мрачный Жнец Ранг пользователя
      Мрачный Жнец
      0
      Сегодня, 12:27
      Макрон и Бонопарт. Вообще не созвучно.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:53
    «Франция может ввести свои войска на Украину в том случае, если фронт начнет смещаться в сторону Киева или Одессы» —

    ***
    — Он нам ещё условия ставит куда фронт смещать ...
    ***
  3. ARIONkrsk Ранг пользователя
    ARIONkrsk
    +6
    Сегодня, 10:55
    Наполеоном себя возомнил, ну ну, придется повторить историю.
    1. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 11:06
      Цитата: ARIONkrsk
      Наполеоном себя возомнил, ну ну, придется повторить историю.

      Наполеон из него никакой, да жена на Жозефину не тянет. Хотя она, как бывший преподаватель, могла бы напомнить этому бойцовому петушку кое-что о превратностях военных походов Наполеона и русских казаках в Париже.
      1. Арка Ранг пользователя
        Арка
        +4
        Сегодня, 11:17
        Ну там могут превалировать воспоминания пра - пра-пра-прабабки о "йадроный рюсски кассак".
      2. Mister22408 Ранг пользователя
        Mister22408
        +1
        Сегодня, 11:36
        В перспективе данной, в Париже рядом с "бистро" могут возникнуть "пелменная"... В книге "КГБ во Франции" Вольтена (а чел знал о чем писал) четко разложено, что Францией управляют те, чью национальность нельзя называть, коммунисты и "голубые". Это было во времена "холодной", но ,походу, ничего не изменилось...Исходя из того, что макроша слуга первых и почетный представитель третьих - интерес понятен, особенно если уточнить национальность псевдо "англосаксов", скупивших черноземы Украины...
    2. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 11:07
      Цитата: ARIONkrsk
      Наполеоном себя возомнил
      Из него Наполеон, как из фекалии пуля
    3. Мрачный Жнец Ранг пользователя
      Мрачный Жнец
      0
      Сегодня, 12:29
      Цитата: ARIONkrsk
      Наполеоном себя возомнил, ну ну, придется повторить историю.

      И как сей час назвать забегаловки?
      Эй ты, черножопый? Что вполне может через сотню лет превратится в черножопку вместо бистро


      А, сорри, запамятовал. Конечно афрожопый. И афрожопка.

  4. Степняк Ранг пользователя
    Степняк
    +3
    Сегодня, 10:56
    Снова интервенция? Спираль истории ...
  5. Монтесума Ранг пользователя
    Монтесума
    +4
    Сегодня, 10:56
    Такое впечатление, что Макрон тоже начал употреблять колумбийские стимуляторы. По воинственности заявлений стал похож на наркофюрера укрорейха и его приближённых.
    1. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      +5
      Сегодня, 11:11
      Certains en France vous rectifieraient en remplaçant le verbe "commencer" par "continuer" ...
      Некоторые во Франции исправили бы вас, заменив глагол "начать" на "Продолжить" ...
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 11:19
        Цитата: YanniKounnar
        Некоторые во Франции исправили бы вас, заменив глагол "начать" на "Продолжить" ...

        Гражданам Франции известно больше о своём президенте, поэтому такое уточнение следует считать уместным. yes
  6. Динич Ранг пользователя
    Динич
    +4
    Сегодня, 10:58
    Не любит Макрон французов...
    1. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      +4
      Сегодня, 11:16
      Pour Macron les Français sont :
      alcooliques, analphabètes, connards, fainéants, "gaulois réfractaires" (encore que pour moi cela serait plutôt un compliment d'être "réfractaire" à la Macromania !) et cerise sur le gâteau : des RIENS !
      Alors non Macron ne se contente pas de ne pas aimer les Français : il les hait !
      Pour Macron les Français sont :
      alcooliques, analphabètes, connards, fainéants, "gaulois réfractaires" (encore que pour moi cela serait plutôt un compliment d'être "réfractaire" à la Macromania !) et cerise sur le gâteau : des RIENS !
      Alors non Macron ne se contente pas de ne pas aimer les Français : il les hait !
      1. Хмурной Ранг пользователя
        Хмурной
        +2
        Сегодня, 11:34
        Цитата: YanniKounnar
        Pour Macron les Français sont :
        alcooliques, analphabètes, connards, fainéants, "gaulois réfractaires" (encore que pour moi cela serait plutôt un compliment d'être "réfractaire" à la Macromania !) et cerise sur le gâteau : des RIENS !
        Alors non Macron ne se contente pas de ne pas aimer les Français : il les hait !
        Pour Macron les Français sont :
        alcooliques, analphabètes, connards, fainéants, "gaulois réfractaires" (encore que pour moi cela serait plutôt un compliment d'être "réfractaire" à la Macromania !) et cerise sur le gâteau : des RIENS !
        Alors non Macron ne se contente pas de ne pas aimer les Français : il les hait !

        Се ля ви ! Привет де Голю
  7. убей фашиста Ранг пользователя
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 10:58
    В этом случае надо будет нанести удар ЯО, который уничтожит францию. А чтобы лягушатники поняли серьезность этой угрозы пока нанести удар по интересам франции где-нибудь в африке или на островах.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 11:07
      Цитата: убей фашиста
      В этом случае надо будет нанести удар ЯО, который уничтожит францию
      Только кто его будет наносить?
      1. Хмурной Ранг пользователя
        Хмурной
        +2
        Сегодня, 11:27
        Цитата: Голландец Михель
        Цитата: убей фашиста
        В этом случае надо будет нанести удар ЯО, который уничтожит францию
        Только кто его будет наносить?

        Да мальчишка раздухарился .. hi Война России не нужна и тем более с примеением яо
        Нам бы отсидеться как нибудь ,когда другие воюют и снять сливки ,как англосаксы ,вот главная задача думаю ..А то привыкли ,что какая драка мировая без русских и стравливают нас постоянно с кем нибудь .. Надо англосаксов мочить !!!
      2. убей фашиста Ранг пользователя
        убей фашиста
        0
        Сегодня, 12:41
        Я так понимаю, вопрос был риторический, а на них не принято отвечать.
    2. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 12:08
      По интересам в Африке они уже получили и не раз. laughing
  8. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 10:59
    "Macron a annoncé l'envoi possible de troupes françaises en Ukraine si le front se déplace vers Kiev et Odessa"
    Dans un moment ou il nous faudrait un président avec un cerveau et une conscience nous avons malheureusement un , comme l'a analysé le psychiatre Italien, un psychopathe, sans interdit, sans conscience, sans empathie ...
    Un danger juste préoccuper par sa personne son image ...
    Comme lors des Gilets Jaunes , si il continu, il va falloir marcher sur le au slogan "Macron on vient te chercher" ...
    Se fou est prêt à sacrifier les Français pour faire reluire son ego !! Un danger !

    "Macron a annoncé l'envoi possible de troupes françaises en Ukraine si le front se déplace vers Kiev et Odessa"
    Dans un moment ou il nous faudrait un président avec un cerveau et une conscience nous avons malheureusement un , comme l'a analysé le psychiatre Italien, un psychopathe, sans interdit, sans conscience, sans empathie ...
    Un danger juste préoccuper par sa personne son image ...
    Comme lors des Gilets Jaunes , si il continu, il va falloir marcher sur le au slogan "Macron on vient te chercher" ...
    Se fou est prèt à sacrifier les Français pour faire reluire son ego !! Un danger !
  9. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    +2
    Сегодня, 11:00
    Макрон заявил о возможной отправке войск Франции на Украину в случае смещения фронта в сторону Киева и Одессы

    И не жаль своих избирателей под русские бомбы и снаряды подставлять? Для этого тебя избирали?
    Хотя если не можешь справиться внутри страны с ситуацией нужно найти внешних врагов, как вариант.
    Сдал свою страну на захват приезжим эмигрантам зато сует свой нос в чужие дела. lol
  10. Eug Ранг пользователя
    Eug
    +2
    Сегодня, 11:01
    Как интересно...НАТО открестилась или уклонилась от комментария? Макрон (МИкрон, МИкроБ) понятно - петушится - взять, как ему кажется, "реванш" за Африку, только получится ли?
  11. андрей мартов Ранг пользователя
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 11:04
    Жабоед боится опоздать к разделу пирога. . . winked
  12. Павел_Свешников Ранг пользователя
    Павел_Свешников
    +2
    Сегодня, 11:05
    Мы на подлете к Ураине наверное должны будем сбивать французские самолеты? Ввод войск по сути - это будет объявление войны России. Странно что его не смущает, что он хочет развязать конфликт между ядерными державами. Хотя что тут странного, если он является прокси США. Его задача - обслуживать интересы Америки, невзирая на тот ущерб, что он приномит своей стране.
  13. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 11:05
    Таким образом, Макрон фактически допускает возможность французской интервенции в Одессу – впервые со времен Гражданской войны в России
    . Видимо Зее точно ему посылочки со своей дурью присылает. То ввести войска, то я такого не говорил. Наполеончик обкуренный. Ну попробуй, окраинские кладбища видел. Увидишь и во Франции.
  14. Zoer Ранг пользователя
    Zoer
    +2
    Сегодня, 11:06
    Так сейчас фронт постоянно смещается в сторону Киева.
    1. иван2022 Ранг пользователя
      иван2022
      +3
      Сегодня, 11:15
      Как говорится : если дипломат сказал "возможно", то это значит "нет". Скорее подначивает поляков, все знают, что они вообще не нормальные в этом вопросе.
  15. Отшельница Ранг пользователя
    Отшельница
    +4
    Сегодня, 11:06
    Надо уже сейчас объявить вознаграждение за ликвидированы натовцев и в СМИ информацию показывать, может хранцузы подумают прежде чем идти на смерть за хо, лов
  16. иван2022 Ранг пользователя
    иван2022
    +4
    Сегодня, 11:07
    Даже после того, как в 1919 РККА взяла Киев, никто, кроме поляков войск не отправлял. Эти сумасшедшие- точно, способны на все. Но не французы.
  17. 501Legion Ранг пользователя
    501Legion
    +3
    Сегодня, 11:08
    слишком много он рот открывать свой поганый стал
  18. пешик
    пешик
    +2
    Сегодня, 11:09
    Цитата: neworange88
    Просто французы уже положили глаз на Одессу руками румын.Столбят за собой куски Украины,


    А вот, хрен им с редькой - всё побережье наше будет
  19. Garri Ранг пользователя
    Garri
    +2
    Сегодня, 11:10
    Жабоеду очень обидно,ему дико хочется плакать от обиды,что ни кто его ни во что не ставит(а может и плачет в уши спаниеля своей бабушки),хочется поднять авторитет,а не получается. В итоге только будет гадить и плакать.
  20. Sancho_SP Ранг пользователя
    Sancho_SP
    +3
    Сегодня, 11:11
    Будем надеяться, что козырь в виде применения настоящего оружия держат на подобный случай, а не просто сцут…
  21. МятныйПряник Ранг пользователя
    МятныйПряник
    +3
    Сегодня, 11:12
    Так они эту операцию планируют провести не из желания воевать, а в попытке войти и закрепиться на месте, после чего начать гнуть линию по переговорам, в духе "мы здесь - вы там".
  22. korwalol Ранг пользователя
    korwalol
    +3
    Сегодня, 11:22
    Дайте уже Медведеву красную кнопку. Черт с ним с этим Парижем, большой клоповник.
  23. Хмурной Ранг пользователя
    Хмурной
    +1
    Сегодня, 11:22
    Макрон заявил о

    Что этот гермофродит несет вообще носатый ? У него пол страны мигрантов и постоянные протесты с беспорядками и т.д.
    Порядок в своей стране педик наведи сперва ,прежде чем в Россию переть на войну ...
    Русские войска маршировали в Париже или забыл макрончик ?
  24. avianic Ранг пользователя
    avianic
    +2
    Сегодня, 11:23
    Мне кажется, что во французском лексиконе появится новое заведение "Чепок" в добавок к "Бистро"
  25. Sardou Ранг пользователя
    Sardou
    +1
    Сегодня, 11:24
    Poutine et son gouvernement riment à la plaisanterie...je crois qu'ils s'en prendraient directement au territoire français...
  26. Piramidon Ранг пользователя
    Piramidon
    +2
    Сегодня, 11:24
    Макрон заявил о возможной отправке войск Франции на Украину

    Короткая память у европейцев
  27. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +2
    Сегодня, 11:25
    Париж пытается быть везде где есть настроения против России на территории бывшего СССР - Украина, Молдова, Армения. Думаю, Париж, взвалил непосильную ношу - должен подорваться. До возможностей США ему очень далеко.
  28. fabrice68 Ранг пользователя
    fabrice68
    +1
    Сегодня, 11:34
    Kiev ou Odessa? La Russie a donc intéret, avant, de finir de libérer le Donbass (Slaviansk Kramatorsk Konstantinovka Chasov Yar), puis, Koupiansk Kharkov, sécuriser ces frontières, et enfin si nécessaire, Nikolaiev Odessa. Il sera plus facile de combattre d'éventuelles troupes françaises (si l'Otan ne suit pas la france) en étant concentré sur Odessa, sur un seul front. Et si l'Otan suit la France , ne pas hésiter à frapper sur le sol français.
    1. golen Ранг пользователя
      golen
      +1
      Сегодня, 11:58
      Macron, provoquant délibérément Poutine, comprend parfaitement que l'apparition des troupes françaises sur le territoire ukrainien et leur utilisation contre les troupes russes constituent le début de la troisième guerre mondiale et la destruction de toute l'humanité. Pourquoi les citoyens de la République française se taisent-ils !? Acceptent-ils de devenir un troupeau de moutons sacrificiels ?
    2. Neo-9947 Ранг пользователя
      Neo-9947
      +1
      Сегодня, 12:07
      Цитата: fabrice68
      Et si l'Otan suit la France , ne pas hésiter à frapper sur le sol français.

      Не надо ждать.
      Сразу вслед за высадкой оккупантов в Одессе, наносить такой удар.
      Хватит воевать на русской земле. Если Макрон хочет с нами воевать, значит воевать надо на французской земле.
  29. snyp3r Ранг пользователя
    snyp3r
    +1
    Сегодня, 11:39
    Надо же куда-то девать африканский контингент))
    Станут примером остальным. Ждем!
  30. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    +2
    Сегодня, 11:44
    Правильной тактикой в таком случае было бы создание на оккупированной территории отрядов Фронта освобождения Украины, для организации сопротивления изнутри интервентам. У нашей страны колоссальный опыт в партизанской войне.Тогда это будет второй Вьетнам, из которого фронцузы позорно бежали, получив от вьетнамцев. Но на все воля и амбиции нашего военно политического руководства!
  31. ugos Ранг пользователя
    ugos
    +2
    Сегодня, 11:50
    Последние его слова были про то что он введёт войска на Украину, если РФ будет наступать на Киев или Одессу, значит на Харьков пока можно... ну спасибо, что разрешил.
  32. Million Ранг пользователя
    Million
    +2
    Сегодня, 11:50
    Иначе говоря,Макрон объявляет войну России?
  33. golen Ранг пользователя
    golen
    +2
    Сегодня, 11:50
    Микрошка решил покрутить своим гейпенисом перед всем миром. Ну-ну.
  34. Stenolaz Ранг пользователя
    Stenolaz
    +2
    Сегодня, 11:51
    Ну надо же себя показать крутым... Тем более на безопасном расстоянии. Дешевка он, однако...
  35. Feodor13 Ранг пользователя
    Feodor13
    +1
    Сегодня, 12:00
    В рамках симметричного ответа, в ответ на Одессу нашим ЧВК..пардон месье (!) Росгвардии - из Венесуэлы придется Гвиану брать, попутно пройдясь по голландскому Суринаму.. Ну или ушатать их космодром..нечаянно.

  36. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 12:01
    Французы должны понять, что при появлении их живой силы на украинском ТВД мы получим законное право уничтожать их так, как была уничтожена армия Наполеона.
  37. smart_ups Ранг пользователя
    smart_ups
    +2
    Сегодня, 12:04
    Бл.. Ть . Такие хитровы.. е.
    -" Мы введём войска"
    -" значит вы объявляете нам войну и мы вправе в целях самозащиты рас.. ть Париж к чёртовой бабушке? "
    -" нет мы не объявляем вам войну а просто наши солдаты будут убивать ваших, "
    Супер гибридная война. Мне кажется России пора как израильскому массаду себя вести.
  38. uralant Ранг пользователя
    uralant
    +1
    Сегодня, 12:06
    "Если был ты с гонором, то станешь без, раз уступив на улицы Одессы!" и румыны и французы уже поджигали свои задние точки в Одессе. Бегать они умеют, показывали не раз. Память прополощим, вспомнят.
  39. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 12:09
    Моё глубокое мнение что если официально макрон введет свои войска на Украину то законной целью должны стать не только сами войска на территории , но и сам Париж тоже. Без вариантов . И любитель бабушек должен об этом знать. А то мы так с будем воевать до последнего русского . Мобилизационный потенциал стран нато не сравним с российским , у нас просто не хватит людей. Поэтому Макрон должен знать что одновременно с вводом войск на территорию Украины рухнет и эйфелева башня с елисейским дворцом и всем содержимым. 100%
  40. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 12:16
    Ну, вот теперь, можно со всей ответственностью констатировать , что Франция - наш враг и отнюдь не виртуальный. Действия и противодействия , должны быть адекватными.
  41. D O Ранг пользователя
    D O
    0
    Сегодня, 12:21
    Как заявил на встрече с лидерами Французской коммунистической партии президент Макрон, Франция может ввести свои войска на Украину в том случае, если фронт начнет смещаться в сторону Киева или Одессы.

    А ведь руководство НАТО припомнит французам это и другие неосмотрительные заявления Макрона. Как бы не случилось так, что, что Франции и в самом деле будет не отвертеться от войны с Россией.
  42. gmss Ранг пользователя
    gmss
    0
    Сегодня, 12:23
    Цитата: фигвам
    Макрон фактически допускает возможность французской интервенции в Одессу – впервые со времен Гражданской войны в России

    Ну чтож, Леклерки наша армия ещё не жгла

    Самый слабый среди натовских ОБТ по защите танк, хоть и самый дорогой. Уничтожаться будет как и все
  43. МБРШБ Ранг пользователя
    МБРШБ
    0
    Сегодня, 12:30
    Отметим, что при появлении иностранных войск на территории Украины, они также станут законной целью для нанесения ударов Вооруженными силами Российской Федерации.

    Скоро у нас будет самая большая коллекция законных целей в мире! По этому показателю не отстаем от США.
  44. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 12:39
    Они что будут стрелять в российские войска ? Это же объявление войны. В Париже есть центр принятия решений ? Макарону есть где спрятаться ?
  45. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    0
    Сегодня, 12:53
    Интересно а что скажут французкие избиратели, когда появится кадры горящих французских танков или погибших солдат? Они свой народ будут дубинками с водометами усмирять, так ведь и выборы проиграть недолго! Что скажут диаспоры африканцев и арабов? Они то воевать пойдут? Видимо они про Сомали забыли. Но это Россия, это вам не полет черного ястреба! Хотя Мухамед Айдид в свое время разбил американцев, он ведь у нас учился!
  46. isv000 Ранг пользователя
    isv000
    0
    Сегодня, 12:59
    Таким образом, Макрон фактически допускает возможность французской интервенции в Одессу – впервые со времен Гражданской войны в России.

    В последний раз лягушатники сдёрнули из Одессы как только стало известно о приближении Красной армии. Тогда им дали уйти, лишь Мишка Япончик малость пощипал их склады. Теперь так просто не уйдут...
  47. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
    JÜRGEN WEGNER
    0
    Сегодня, 13:04
    Уже на подходе, в момент пересечения границы следует наносить максимально жестокие удары по французскому легиону. Так чтобы наполеновская интервенция показалась прогулкой на отдых.

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