Макрон заявил о возможной отправке войск Франции на Украину в случае смещения фронта в сторону Киева и Одессы
Власти Франции демонстрируют дальнейшее стремление к вовлечению страны в украинский конфликт. Это следует из последних заявлений президента страны Эммануэля Макрона.
Как заявил на встрече с лидерами Французской коммунистической партии президент Макрон, Франция может ввести свои войска на Украину в том случае, если фронт начнет смещаться в сторону Киева или Одессы. Слова Макрона процитировал национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель, сообщает издание L'Indépendant.
Таким образом, Макрон фактически допускает возможность французской интервенции в Одессу – впервые со времен Гражданской войны в России. Ранее французский президент заявлял о возможности отправки на Украину военных инструкторов из состава национальных вооруженных сил для обучения личного состава ВСУ.
Вчера пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что действия главы французского государства Макрона направлены на дальнейшее вовлечение его страны в вооруженный конфликт на Украине. Но такая политика, отметил Песков, не отвечает реальным интересам Франции и ее населения.
Отметим, что при появлении иностранных войск на территории Украины, они также станут законной целью для нанесения ударов Вооруженными силами Российской Федерации. Поэтому французским семьям следует приготовиться к неприятным извещениям из далекого государства, и поблагодарить за это своего «национального лидера».
- Wikipedia /U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Nathanael Callon
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