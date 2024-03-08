Западная демократия: президент Литвы за проявление симпатии к России лишил гражданства балерину

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Западная демократия: президент Литвы за проявление симпатии к России лишил гражданства балерину

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства народную артистку РФ балерину Илзе Лиепа, открыто выразившую симпатии к России. Об этом сообщил пресс-атташе главы прибалтийского государства Ридас Ясуленис.

В опубликованном ведомством пресс-релизе утверждается, что Науседа согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства, призвавшей лишить балерину литовского гражданства. Поводом для этого шага стала выраженная известной балериной "поддержка государства, представляющего угрозу безопасности Литвы и ее союзников". Таким образом, президент Литвы в очередной раз продемонстрировал свою приверженность пресловутым "европейским ценностям", в отличие от декларируемых "свобод" предполагающих резкое неприятие любых проявлений свободомыслия, идущих вразрез с официальной политикой Запада.



В ноябре прошлого года Лиепа, несмотря на угрозы со стороны литовских властей, заявляла, что не может изменить свою позицию по России. В одном из интервью балерина выразила благодарность российской армии и заявила, что полностью доверяет президенту России Владимиру Путину. МВД Литвы расценило эти заявления как "дискредитацию государства".

Лиепа, комментируя сообщения о лишении гражданства Литвы, подчеркнула, что она полностью определилась с нравственным выбором и намерена остаться со своей страной, Россией, и своим президентом. Кроме того, балерина добавила, что, по ее мнению, решение литовского президента не случайно было озвучено именно во время предвыборной кампании в России.
  • https://t.me/ilze_liepa_official
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24 комментария
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  1. Tochilka Ранг пользователя
    Tochilka
    +9
    Сегодня, 11:33
    С бабами уже воюют, либералы-народники. Надо полагать, что от этого действия Литва стала еще независимее и демократичнее. Сарказм, если что.
    1. Хмурной Ранг пользователя
      Хмурной
      +2
      Сегодня, 11:38
      Цитата: Tochilka
      С бабами уже воюют, либералы-народники. Надо полагать, что от этого действия Литва стала еще независимее и демократичнее. Сарказм, если что.

      Да уж ненависть фашистов зашкаливает ..Прибалтуны лают все громче .
      Мы все записываем ! hi
      1. Mazunga Ранг пользователя
        Mazunga
        -2
        Сегодня, 12:12
        так она латышка при чем тут литва))?наседка наверно питух чисто щеки понадувать со своим гражданством он кстати еще и тупой в коммунисты пошел в 88 году когда уже партбилеты потиху выкидывали в той же литве саюдис во всю развернулся в то время
    2. AllX_VahhaB Ранг пользователя
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 12:57
      Цитата: Tochilka
      С бабами уже воюют, либералы-народники. Надо полагать, что от этого действия Литва стала еще независимее и демократичнее. Сарказм, если что.

      А как вы считаете - стоит Пугачёву с Галкиным гражданства лишить?
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:34
    ***
    — Вот тут с "цивилизованных демократических" стран можно взять пример ...
    ***
  3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    +6
    Сегодня, 11:37
    А это вообще законно? Мое мнение, нам пора затеять суд над всеми странами где пытаются отобрать права у русских, русскоговорящих и выражающих нам законную поддержку. Это будет политическре давление на руководство той же Литвы или Эстонии.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +6
      Сегодня, 11:44
      Цитата: Михаил-Иванов
      нам пора затеять суд над всеми странами где пытаются отобрать права у русских, русскоговорящих и выражающих нам законную поддержку
      Без суда их всех. Зачем тратиться?
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 12:03
      Вообще то у них это принято законом.Хотя и выглядит как мелкая ничтожная месть
  4. Макс1995 Ранг пользователя
    Макс1995
    -11
    Сегодня, 11:37
    Ну хоть жива осталась и не сидит..
    как один выражавший симпатии к "западной демократии"
    1. Капитан Пушкин Ранг пользователя
      Капитан Пушкин
      +1
      Сегодня, 12:39
      Цитата: Макс1995
      Ну хоть жива осталась и не сидит..
      как один выражавший симпатии к "западной демократии"

      Она, в отличие от того, склеившего ласты, симпатизанта "западной демократии", не пила как лошадь всякий шмурдяк, и потому панкреатитом не страдает. А не сидит, потому что лес не воровала и не занималась клеветой.
  5. poquello Ранг пользователя
    poquello
    +3
    Сегодня, 11:37
    так власти Литвы ей сначала его дали, этт как Чайковский - типа украинец
  6. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +3
    Сегодня, 11:46
    Л.иепа, комментируя сообщения о лишении гражданства Литвы, подчеркнула, что она полностью определилась с нравственным выбором и намерена остаться со своей страной, Россией, и своим президентом.

    Ну и останутся в ихнем гражданстве только смердящие, источающие злобную вонь, дегенераты. Пусть сидят и пыжуться от злобы, захлёбываясь собственной желчью. Великая национальная гордость, гейропейское самосознание, теперь это так называется. Лиепу будут помнить, а вот Неуседу??? am
    1. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +2
      Сегодня, 11:57
      Полностью согласен с Вашими словами, деградируют трибалты семимильными шагами.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +2
      Сегодня, 12:07
      Цитата: ВАМ
      Лиепу будут помнить, а вот Неуседу???

      Нечего ей делать в Литве!! Такие балерины и России пригодятся
  7. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 11:46
    она полностью определилась с нравственным выбором и намерена остаться со своей страной, Россией, и своим президентом
    Науседа хотел, чтобы получилось громко и на всю Европу, а в ответ получил еще громче от балерины. Молодец женщина в отличии от прибалтийских актеров хорошо зарабатывающих в России, имевших успех, но потом сделавших ФИ и отказавшись работать в нашей стране.
  8. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +4
    Сегодня, 11:50
    Время такое...
    Каждый должен выбрать, на какой стороне оставаться и за какую не стыдно умирать.
    А девочка - УМНИЧКА!
    1. AlexGa Ранг пользователя
      AlexGa
      0
      Сегодня, 12:52
      А девочка - УМНИЧКА!

      Совершенно верно!
  9. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    +2
    Сегодня, 11:56
    Зря мы не уничтожили тогда всех "лесных братьев" и им сочувствующих: придется делать это сейчас.
  10. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    +3
    Сегодня, 11:59
    Лиепа - одна из трех наболее известных имен/фамилий Литвы, сразу после Витовта и Ягайло, ну могут еще Радзивиллы поспорить за это третье место.
    А всякие там науседы и как ее там грибыискайте, и даже воинственная эстонка, которая будет отправлять бронетанковые дивизии НАТО на Украину - микроорганизмы, изучая черепа которых антропологи в будушем придут к мнению, что в нашпюе время сапиенсов еще не было.
  11. Fitter65 Ранг пользователя
    Fitter65
    0
    Сегодня, 12:05
    МВД Литвы расценило эти заявления как "дискредитацию государства".
    Новый анекдот, Литва это оказывается государство... Только одно не понятно, как это -типа государство, можно дискредитировать?
  12. Южноукраинец Ранг пользователя
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 12:12
    Вчера попалось это фото эстонского мальчика на личном велосипеде, 1912 год. Так вот, скоро всей Прибалтике будет за счастье ездить на таких велосипедах, с такой политикой.
  13. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +1
    Сегодня, 12:18
    Скоро вместо слова "демократия" можно смело произносить слово "проституция",слова разные,а смысл один....
  14. kosmozoo Ранг пользователя
    kosmozoo
    -1
    Сегодня, 12:39
    Прибалтика, когда войдет в нашу сферу влияния, сгодится под мусорный полигон
  15. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 12:48
    Лиепа, комментируя сообщения о лишении гражданства Литвы, подчеркнула, что она полностью определилась с нравственным выбором и намерена остаться со своей страной, Россией, и своим президентом. Кроме того, балерина добавила, что, по ее мнению, решение литовского президента не случайно было озвучено именно во время предвыборной кампании в России.
    В Литве стоило бы объявить всенародный траур в связи с утратой своей патриотки crying А в России в честь Илзе Лиепа объявить выходным днём в честь обретения великой балерины request fellow Кстати у Волочковой появилась конкурентка на "сцене" ... request

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