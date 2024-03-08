Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства народную артистку РФ балерину Илзе Лиепа, открыто выразившую симпатии к России. Об этом сообщил пресс-атташе главы прибалтийского государства Ридас Ясуленис.В опубликованном ведомством пресс-релизе утверждается, что Науседа согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства, призвавшей лишить балерину литовского гражданства. Поводом для этого шага стала выраженная известной балериной "поддержка государства, представляющего угрозу безопасности Литвы и ее союзников". Таким образом, президент Литвы в очередной раз продемонстрировал свою приверженность пресловутым "европейским ценностям", в отличие от декларируемых "свобод" предполагающих резкое неприятие любых проявлений свободомыслия, идущих вразрез с официальной политикой Запада.В ноябре прошлого года Лиепа, несмотря на угрозы со стороны литовских властей, заявляла, что не может изменить свою позицию по России. В одном из интервью балерина выразила благодарность российской армии и заявила, что полностью доверяет президенту России Владимиру Путину. МВД Литвы расценило эти заявления как "дискредитацию государства".Лиепа, комментируя сообщения о лишении гражданства Литвы, подчеркнула, что она полностью определилась с нравственным выбором и намерена остаться со своей страной, Россией, и своим президентом. Кроме того, балерина добавила, что, по ее мнению, решение литовского президента не случайно было озвучено именно во время предвыборной кампании в России.

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