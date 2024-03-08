«Глубокий страх»: СМИ США назвало вероятную причину отказа Шольца передавать Киеву ракеты Taurus

На Западе многие считают политику немецкого руководства по отношению к Украине крайне непоследовательной. Западным лидерам зачастую бывает сложно разобраться, какие цели ставит канцлер ФРГ Олаф Шольц: то ли он поддерживает военные усилия ВСУ, то ли старается сдерживать украинских военных и добиться мирных переговоров.Обозреватель американского издания Politico Мэтью Карничниг считает, что все не так просто.Сложно разобраться в стратегии Шольца, который отказывается поставлять ракеты Taurus Киеву, одновременно упрекая партнеров по НАТО в недостаточной помощи Украине. Хоть поведение немецкого канцлера зачастую ставит в тупик европейских союзников своей кажущейся непоследовательностью, оно может быть подчинено определенной четкой логике.СМИ США назвало вероятную причину отказа Шольца передавать Киеву крылатые ракеты Taurus. Автор статьи утверждает, что Шольц не хочет идти ва-банк в поддержке Украины. Немецкий лидер не желает победы киевскому режиму, но и не хочет, чтобы он потерпел поражение.Причина такой «сбалансированной» политики Берлина, считает Карничниг, это глубокий, укоренившийся страх Шольца перед Россией. Он стремится ни в коем случае не допустить прямого военного столкновения с ней. Он этого и не скрывает, прямо заявляя, что не поставляет дальнобойные ракеты Киеву, чтобы не стать объектом российского возмездия.Помимо этого, по мнению автора, глава немецкого правительства хочет, чтобы в мировом сообществе его считали «канцлером мира».

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