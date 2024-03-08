«Глубокий страх»: СМИ США назвало вероятную причину отказа Шольца передавать Киеву ракеты Taurus

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«Глубокий страх»: СМИ США назвало вероятную причину отказа Шольца передавать Киеву ракеты Taurus

На Западе многие считают политику немецкого руководства по отношению к Украине крайне непоследовательной. Западным лидерам зачастую бывает сложно разобраться, какие цели ставит канцлер ФРГ Олаф Шольц: то ли он поддерживает военные усилия ВСУ, то ли старается сдерживать украинских военных и добиться мирных переговоров.

Обозреватель американского издания Politico Мэтью Карничниг считает, что все не так просто.



Сложно разобраться в стратегии Шольца, который отказывается поставлять ракеты Taurus Киеву, одновременно упрекая партнеров по НАТО в недостаточной помощи Украине. Хоть поведение немецкого канцлера зачастую ставит в тупик европейских союзников своей кажущейся непоследовательностью, оно может быть подчинено определенной четкой логике.

СМИ США назвало вероятную причину отказа Шольца передавать Киеву крылатые ракеты Taurus. Автор статьи утверждает, что Шольц не хочет идти ва-банк в поддержке Украины. Немецкий лидер не желает победы киевскому режиму, но и не хочет, чтобы он потерпел поражение.

Причина такой «сбалансированной» политики Берлина, считает Карничниг, это глубокий, укоренившийся страх Шольца перед Россией. Он стремится ни в коем случае не допустить прямого военного столкновения с ней. Он этого и не скрывает, прямо заявляя, что не поставляет дальнобойные ракеты Киеву, чтобы не стать объектом российского возмездия.

Помимо этого, по мнению автора, глава немецкого правительства хочет, чтобы в мировом сообществе его считали «канцлером мира».
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18 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    +4
    Сегодня, 11:08
    Только подумал - Макрон оттрепался, а что же Шольц?)
    Все эти информационные вбросы продуманная работа противника в сфере СМИ. Запад системно формирует общественное мнение в нужном ему ключе. Вместо решения проблем фермеров, Макрон собирается воевать с Россией. Всю эту бредятину можно сломать только на поле боя...
    1. Хмурной Ранг пользователя
      Хмурной
      +6
      Сегодня, 11:17
      «Глубокий страх»:

      Я бы точнее сказал ..Исторический страх внучка офицера СС ! soldier
      Вот англосаксы пока такого страха не испытывают ,а только азарт грабежа Евразии и т.д.
      Пора бы и янкам исторический страх в генах поиметь перед Россией ..Как вы думаете мужики ?
      Наглеют в геометрической прогрессии и все им нипочем падлам Ну ну
      Россия сосредотачивается ..И не дай Бог ,если придется применить максимум хоспода
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        +4
        Сегодня, 11:36
        «Глубокий страх»: СМИ США назвало вероятную причину отказа Шольца передавать Киеву ракеты Taurus

        С танками тоже так было и что не говори а шольц сломается под давлением и эти ракеты окажутся у всук.
        1. Хмурной Ранг пользователя
          Хмурной
          +5
          Сегодня, 11:54
          С танками тоже так было и что не говори а шольц сломается под давлением и эти ракеты окажутся у всук.

          По ходу они уже находятся на украине ,но кнопки должны нажимать немцы (обслуживающие их) Вот Шольц и боится пока отдать такой приказ ..Или ждут выборов ! Давай колбаса сс внучек Только попробуй фриц !
          Убийство навального не дало протестов в России ,все только поглумились над тупыми спецслужбами запада ))
          Германию хотят стравить с Россией Вот вся эта возня с Таурсами ..Как только ударят вглубь России ..Мы должны ответить агрессору ядерным ударом по Гермнии
          Вот в чем панацея этих воплей англосаксих и евреев ..
          Пока мы с немцами деремся ,эти делованы свои комерческие дела будут делать ..Наживаться на крови !
          1. частное лицо Ранг пользователя
            частное лицо
            -2
            Сегодня, 12:30
            Вот Шольц и боится пока отдать такой приказ

            А чего ему боятся ? Страны нато в открытую поставляют всукам технику и боеприпасы а тут чего то испугался. Ну нарисуют у нас ещё одну красную линию и обвинят в эскалации конфликта как было не раз. Прагматичные немцы просчитывают варианты так сказать взвешивают все за и против так как их промышленность в кой то мере зависит от энергоносителей из России.
      2. Starover_Z Ранг пользователя
        Starover_Z
        +1
        Сегодня, 11:51
        Цитата: Хмурной
        Я бы точнее сказал ..Исторический страх внучка офицера СС !
        Вот англосаксы пока такого страха не испытывают ,а только азарт грабежа Евразии и т.д.
        Пора бы и янкам исторический страх в генах поиметь перед Россией ..Как вы думаете мужики ?

        Ну с немцем понятно, его наверно просвещают, напоминают о многом, а вот те англоязычные шакалы напрямую с Россией не воевали, у них воспоминаний. Так может постараться следующие украинские БПЛА, когда долетят "подвернуть" на те посольства в России ?
        1. Хмурной Ранг пользователя
          Хмурной
          0
          Сегодня, 12:55
          Цитата: Starover_Z
          Так может постараться следующие украинские БПЛА, когда долетят "подвернуть" на те посольства в России ?

          Такой вариант возможен ,но это не наш метод Юрий ..Послы любых государств находятся под охраной государства ,где они находятся и они неприкосновенны даже в случае начала войны hi
      3. Ilya-spb Ранг пользователя
        Ilya-spb
        0
        Сегодня, 12:07
        Боится, значит уважает!

        Пора с Шольца контрибуцию стребовать.
    2. marchcat Ранг пользователя
      marchcat
      +2
      Сегодня, 11:20
      Сложно разобраться в стратегии Шольца
      Американцам вообще сложно разобраться (тупые), мы же пока не взяли их "рейхстаг". fool
    3. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +2
      Сегодня, 11:37
      Вполне вероятно, что подобные вбросы просчупывание общественного мнения. Макрону уже видимо не чего терять в своём политическом будущем. А вот Шольц ещё надеется. В общем игра в плохого и грозного и хорошего и миролюбивого. Кроме этого Шольц помнит, как был первым в отправке танков. Так что сейчас вполне вероятно хочет быть последним, после америки.
  2. Павел_Свешников Ранг пользователя
    Павел_Свешников
    +4
    Сегодня, 11:14
    Очень странно, что Шольч таурусы не хочет давать. Так -то он уже впал во все тяжкие. В принципе уже нечего стесняться. Могу предположить, что ракет этих у них хрен да маленько и стоят они слишком дорого, чтобы ими разбрасываться. Еще есть вариант, что их заявленные характеристики не соответствуют действительности и это мигом всплывает и вызовет скандал относительно тех денег, которые былина них потрачены зря.
  3. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +3
    Сегодня, 11:17
    Причина такой «сбалансированной» политики Берлина, считает Карничниг, это глубокий, укоренившийся страх Шольца перед Россией.

    Это не страх, это историческая, генетическая память. Во Франции вот со временем и под влиянием алкоголя, ухудшилась. А вот в Германии видимо дегенератов по меньше. Достаточно взглянуть на рейхстаг и вспомнить почему он такой стал.
    1. DirtyLiar Ранг пользователя
      DirtyLiar
      +2
      Сегодня, 11:25
      Простите, если обижу, но "по меньше"? По какой-такой "меньше"?
  4. Комментарий был удален.
  5. Taskhyl
    Taskhyl
    +1
    Сегодня, 11:27
    Поддавят и продавят-к бабке не ходи!
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:39
    Немецкий лидер не желает победы киевскому режиму, но и не хочет, чтобы он потерпел поражение.
    Как-то не последовательно, да и нельзя быть на половину беременной. Тут или-или. С другой стоны если действительно
    не поставляет дальнобойные ракеты Киеву, чтобы не стать объектом российского возмездия.
    уже хорошо, хотя возможно и не надолго. С танками он тоже сначала отнекивался, а потом начал поставлять и даже гордиться этим. Пока европейские политики действительно не осознают, что терпение России не вечно и может быть серьезной ответ эта бадяга не прекратится.
    1. Хмурной Ранг пользователя
      Хмурной
      0
      Сегодня, 13:04
      Цитата: rotmistr60
      уже хорошо, хотя возможно и не надолго. С танками он тоже сначала отнекивался, а потом начал поставлять и даже гордиться этим. Пока европейские политики действительно не осознают, что терпение России не вечно и может быть серьезной ответ эта бадяга не прекратится.

      Все так Геннадий и Россия пока сдержанно предупреждает ..Но нервы на предели и особенно на немцев мы ОЧЕНЬ злы ..Падлы немецкие танки с крестами на украине и теперь еще дальнобойные ракеты ?
      А помните с чего все начиналось ? Каски ,броники сухпай..Потом мобильные крематории ..Ну а теперь и до ракет дело дошло ..Фрицы падлы "Хенде хок шнеля.." ЗАБЫЛИ ?
  7. Matti Ранг пользователя
    Matti
    +1
    Сегодня, 12:03
    Ваш Лавров всегда называет англосаксов "коллегами", когда же вы им наконец головы разобьете? Мы, немцы, боимся, потому что вы, русские, посещали нас в 1914, 1945, 1813, 1756 годах и так далее.
  8. gmss Ранг пользователя
    gmss
    0
    Сегодня, 12:55
    Цитата: Павел_Свешников
    Очень странно, что Шольч таурусы не хочет давать. Так -то он уже впал во все тяжкие. В принципе уже нечего стесняться. Могу предположить, что ракет этих у них хрен да маленько и стоят они слишком дорого, чтобы ими разбрасываться. Еще есть вариант, что их заявленные характеристики не соответствуют действительности и это мигом всплывает и вызовет скандал относительно тех денег, которые былина них потрачены зря.

    Если верить оф. информации то у немцев 600 ракет и некоторой части из них уже скоро будет 20 лет ( понятно что немецкая техника надёжная, но их состояние неизвестно). Стоимость одной ракеты почти 1млн$. Носитель - торнадо, гриппен, ф18 ( этого у всу нет и не предвидится), остаются наземные пу или доработка су-24.
    Дадут конечно что то, но не в том количестве которым можно чего то добиться. Ну и по ттх это аналог шадоушторма и скальпа, наша пво их умеет сбивать. Важнее уничтожать их носители

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