«Движение первых» воссоздаёт игру «Зарница», в которой будут принимать участие в целом более трёх миллионов детей

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«Движение первых» воссоздаёт игру «Зарница», в которой будут принимать участие в целом более трёх миллионов детей

Созданное в 2022 году по инициативе российского правительства "Движение первых" воссоздает известную военную игру "Зарница", в которую будут играть около трех миллионов детей со всей страны.

Как заявил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров, игра будет проводиться на всех уровнях - школах, муниципалитетах, регионах и федеральных округах. Команды, победившие в этих состязаниях, примут участие во всероссийском финале. Таким образом, в игре смогут поучаствовать около трех миллионов детей и подростков.



По словам Гурова, возрождаемая в новом формате игра будет учитывать опыт всех регионов страны, в которых она уже проводится. При этом важно, чтобы в новом формате "Зарница" стала командной и общешкольной игрой, в которой сможет принять участие каждый.

Например, школьники, интересующиеся журналистикой и работающие в медиацентрах, смогут принимать участие в соревнованиях по борьбе с фейками. Игроки, увлекающиеся киберспортивными дисциплинами и имеющие навыки управления дронами будут участвовать в отдельных блоках обновленной технологичной "Зарницы".

Для проведения всероссийского финала "Зарницы", который состоится в конце лета, рассматриваются несколько площадок в Нижнем Новгороде, Тюменской области, Волгоградской области, и, возможно, в Подмосковье.

Целью создания "Движения первых" является воспитание и организация досуга детей и подростков.
  • сайт "Движения первых"
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8 комментариев
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  1. Hoc vince Ранг пользователя
    Hoc vince
    +2
    Сегодня, 12:44
    Давно ждали. Отличная воспитательная игра. Помним ее с детства.
  2. vasyliy1 Ранг пользователя
    vasyliy1
    0
    Сегодня, 12:45
    Хорошая идея- помню в пионер-лагере играл с удовольствием! Еще бы в дополнение вернули бы в госсобсвенность все стратегические отрасли промышленности.
    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 12:54
      В моём детстве в пионерский лагерь ездили обязательно, хотя бы раз за лето, на одну смену. Там и зарница, и тур поход, это обязательно. И это было доступно. Для многих вообще бесплатно, и в обязательном порядке. А как будет сейчас, коммерческие детские лагеря отдыха, далеко не всем по карману.
  3. turembo Ранг пользователя
    turembo
    +3
    Сегодня, 12:47
    Идея хорошая, а вот исполнение может и подкачать, тут очень много зависит от организаторов, и хотелось бы чтобы это делалось для воспитания молодёжи, а не для стрижки денег...
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:48
    "Движение первых" воссоздает известную военную игру "Зарница"
    Будучи ребенком сам участвовал в играх "Зарница", а став курсантов военного училища вместе с товарищами помогали организаторам игры в ее обеспечении и обучении пионеров первичным тактическим навыкам. Некоторые школьники принимали решение стать военными именно после этих игр.
  5. Харитon Ранг пользователя
    Харитon
    -1
    Сегодня, 12:52
    "Движение первых" воссоздает известную военную игру "Зарница",

    Тщательнее нужно с терминами. Военно-спортивная игра, а не военная.
    И не в компьютерах сидеть, а в поле. Кибер-шмибер, нужно окоп хоть раз отрыть до окончания школы.
    1. tkoh
      tkoh
      0
      Сегодня, 13:00
      Цитата: Харитon
      нужно окоп хоть раз отрыть до окончания школы.

      Зачем и кому это нужно? Я вот ни разу не рыл окопы и ничуть не жалею об этом
  6. samarin1969 Ранг пользователя
    samarin1969
    0
    Сегодня, 12:56
    Уже много лет проводится "Победа" со строевой подготовкой, теорией, сборкой автомата, лагерной жизнью, стрельбами и пр. ...В чём "новшество"?...Существующий формат "Победы" давно проводится на указанных уровнях. Уровень соревнований в несколько раз превосходит советскую Зарницу.
    Единственный минус - это выборочный состав участников. Ну так в школах далеко не все работают на флешмоб "первых". Мистер Гуров пытается придать смысл своему "пятому колесу".

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