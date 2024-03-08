«Движение первых» воссоздаёт игру «Зарница», в которой будут принимать участие в целом более трёх миллионов детей
Созданное в 2022 году по инициативе российского правительства "Движение первых" воссоздает известную военную игру "Зарница", в которую будут играть около трех миллионов детей со всей страны.
Как заявил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров, игра будет проводиться на всех уровнях - школах, муниципалитетах, регионах и федеральных округах. Команды, победившие в этих состязаниях, примут участие во всероссийском финале. Таким образом, в игре смогут поучаствовать около трех миллионов детей и подростков.
По словам Гурова, возрождаемая в новом формате игра будет учитывать опыт всех регионов страны, в которых она уже проводится. При этом важно, чтобы в новом формате "Зарница" стала командной и общешкольной игрой, в которой сможет принять участие каждый.
Например, школьники, интересующиеся журналистикой и работающие в медиацентрах, смогут принимать участие в соревнованиях по борьбе с фейками. Игроки, увлекающиеся киберспортивными дисциплинами и имеющие навыки управления дронами будут участвовать в отдельных блоках обновленной технологичной "Зарницы".
Для проведения всероссийского финала "Зарницы", который состоится в конце лета, рассматриваются несколько площадок в Нижнем Новгороде, Тюменской области, Волгоградской области, и, возможно, в Подмосковье.
Целью создания "Движения первых" является воспитание и организация досуга детей и подростков.
- сайт "Движения первых"
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