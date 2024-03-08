Иранский аятолла: исламская демократия во главе с Ираном бросает вызов либеральной демократии Запада

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Иранский аятолла: исламская демократия во главе с Ираном бросает вызов либеральной демократии Запада

Западные государства сформировали свой фронт, основанный на высокомерном отношении ко всем, кто не входит в их круг. Ему противостоит Иран, противопоставляя высокомерию Запада свою религиозную, интеллектуальную и человеческую логику.

Об этом на встрече с членами Ассамблеи экспертов шариата и президентом Исламской Республики заявил иранский аятолла Али Хаменеи.

Духовный лидер Ирана пояснил, что Тегеран не стремится к конфронтации с другими странами и правительствами, а лишь противостоит агрессорам и угнетателям. По его словам, иранское государство сейчас является лидером исламских демократических сил.

До создания Исламской Республики единственным фронтом в мире был фронт демократий, связанных с западной либеральной демократией, но с победой исламской революции сформировался новый фронт на основе исламской демократии, который, естественно, был противопоставлен фронту западной демократии

- пояснил Хаменеи позицию Тегерана.

По его словам, западная либеральная демократия считает для себя угрозой ту модель, которую Иран предлагает миру.

Причина, по которой они чувствуют себя в опасности, заключается в том, что в основе западной демократии лежат империализм, агрессия, нарушение прав наций, разжигание войны и бесконечное кровопролитие в погоне за властью

- рассуждает аятолла.

Наиболее ярким примером, показывающим истинное лицо западной либеральной демократии, Хаменеи назвал ее отношение к конфликту в секторе Газа. Он отметил равнодушие стран Запада к сложной гуманитарной ситуации в анклаве и массовой гибели мирного палестинского населения.
  • https://english.khamenei.ir/
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7 комментариев
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  1. poquello Ранг пользователя
    poquello
    +3
    Сегодня, 12:28
    бились бились евреи со своим холокостом, всё на Газу променяли
    1. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      +4
      Сегодня, 12:32
      Евреи потеряли мировое право на холокост. Теперь все могут говорить о холокосте к своим народам.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:30
    ***
    — Жить надо каждому по своим обычаям,традициям и законам и никому не навязывать и не бросать вызовы ...
    ***
  3. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 12:34
    До создания Исламской Республики единственным фронтом в мире был фронт демократий, связанных с западной либеральной демократией, но с победой исламской революции сформировался новый фронт на основе исламской демократии, который, естественно, был противопоставлен фронту западной демократии

    - пояснил Хаменеи позицию Тегерана.
    А что , звучит, исламская демократия. fellow Осталось добавить словосочетание либеральные исламские силы во главе с аятоллой Ирана ... fellow lol
  4. AlexGa Ранг пользователя
    AlexGa
    0
    Сегодня, 12:40
    противопоставляя высокомерию Запада свою религиозную, интеллектуальную и человеческую логику.

    Вот уж не думал, вспоминая события 1979 года, что Иран окажется на стороне Добра. А ведь в те годы они считали нас Врагом № 2.
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:43
    Понять можно так, что на западную либеральную "демократию" Иран положил свою придавив ею западную. В этом есть хороший посыл - не все хотят жить по западным стандартам, считаться аборигенами в их представлении и сдавать свой суверенитет.
  6. andrewkor Ранг пользователя
    andrewkor
    0
    Сегодня, 12:50
    Помнится в разгар антиправительственных выступлений в Таджикистане Горбачев ,бывший в то время у власти в СССР, впервые назвал бунтовщиков "исламскими демократами". Это было так свежо и толерантно ,что все в это поверили!

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