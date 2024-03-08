Иранский аятолла: исламская демократия во главе с Ираном бросает вызов либеральной демократии Запада

До создания Исламской Республики единственным фронтом в мире был фронт демократий, связанных с западной либеральной демократией, но с победой исламской революции сформировался новый фронт на основе исламской демократии, который, естественно, был противопоставлен фронту западной демократии

Причина, по которой они чувствуют себя в опасности, заключается в том, что в основе западной демократии лежат империализм, агрессия, нарушение прав наций, разжигание войны и бесконечное кровопролитие в погоне за властью

Западные государства сформировали свой фронт, основанный на высокомерном отношении ко всем, кто не входит в их круг. Ему противостоит Иран, противопоставляя высокомерию Запада свою религиозную, интеллектуальную и человеческую логику.Об этом на встрече с членами Ассамблеи экспертов шариата и президентом Исламской Республики заявил иранский аятолла Али Хаменеи.Духовный лидер Ирана пояснил, что Тегеран не стремится к конфронтации с другими странами и правительствами, а лишь противостоит агрессорам и угнетателям. По его словам, иранское государство сейчас является лидером исламских демократических сил.- пояснил Хаменеи позицию Тегерана.По его словам, западная либеральная демократия считает для себя угрозой ту модель, которую Иран предлагает миру.- рассуждает аятолла.Наиболее ярким примером, показывающим истинное лицо западной либеральной демократии, Хаменеи назвал ее отношение к конфликту в секторе Газа. Он отметил равнодушие стран Запада к сложной гуманитарной ситуации в анклаве и массовой гибели мирного палестинского населения.