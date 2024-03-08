Иранский аятолла: исламская демократия во главе с Ираном бросает вызов либеральной демократии Запада
Западные государства сформировали свой фронт, основанный на высокомерном отношении ко всем, кто не входит в их круг. Ему противостоит Иран, противопоставляя высокомерию Запада свою религиозную, интеллектуальную и человеческую логику.
Об этом на встрече с членами Ассамблеи экспертов шариата и президентом Исламской Республики заявил иранский аятолла Али Хаменеи.
Духовный лидер Ирана пояснил, что Тегеран не стремится к конфронтации с другими странами и правительствами, а лишь противостоит агрессорам и угнетателям. По его словам, иранское государство сейчас является лидером исламских демократических сил.
- пояснил Хаменеи позицию Тегерана.
По его словам, западная либеральная демократия считает для себя угрозой ту модель, которую Иран предлагает миру.
- рассуждает аятолла.
Наиболее ярким примером, показывающим истинное лицо западной либеральной демократии, Хаменеи назвал ее отношение к конфликту в секторе Газа. Он отметил равнодушие стран Запада к сложной гуманитарной ситуации в анклаве и массовой гибели мирного палестинского населения.
- https://english.khamenei.ir/
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