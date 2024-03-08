Большинство американских экспертов уверены в том, что конгресс одобрит военную помощь Киеву, но в урезанном варианте

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Большинство американских экспертов уверены в том, что конгресс одобрит военную помощь Киеву, но в урезанном варианте

В американских медиа обсуждается вопрос возможного одобрения конгрессом США пакета военной помощи Украине. Обсуждение актуализировалось после выступления Джо Байдена перед конгрессменами, состоявшегося накануне. Байден, как уже сообщало «Военное обозрение», в очередной раз призвал к выделению Украине десятков миллиардов долларов «с целью остановить Путина».

Причём посыл президента США был таков, что эти деньги – «минимально возможный, но максимально эффективный вклад в противостояние с Россией». По его словам, куда дороже могла бы обойтись отправка войск США на Украину, но, как утверждает разменявший 9-й десяток Джо, отправлять американских солдат он не намерен.



При обсуждении ситуации американскими экспертами поднимается вопрос о возможном выделении средств Украине, но примерно на 14-15 млрд меньше того, что изначально запрашивала администрация Байдена. То есть, новый пакет военно-финансовой помощи киевскому режиму может повторить то, что американцы выделяли на 2022-2023 годы.

Однако средства средствами, но нужны киевскому режиму масштабные поставки оружия и боеприпасов. А это означает новую нагрузку на предприятия в первую очередь в самих США, где пока пытаются покрыть то, что уже было поставлено Украине или странам НАТО в обмен на их поставки Украине.

Соответственно, демократы, как заявляют американские эксперты, готовы пойти на некоторое урезание пакета финансовой помощи Украины в обмен на согласие республиканцев одобрить эти секвестированные поставки до момента проведения выборов. В этом случае у демократов появится возможность говорить о своей победе, так как «удалось убедить оппонентов в необходимости поддержки демократии на Украине», а у республиканцев – о своей победе в плане снижения расходов на войну на Украине и обращение внимания администрации на миграционный кризис в самих США.

При этом в США подавляющее большинство экспертов, комментирующих данный вопрос, уверены в том, что конгрессмены новый пакет военной помощи Украине всё же одобрят.

Для России это лишний сигнал к тому, что Вашингтон продолжит использовать Украину как таран против нашей страны - до полного обескровливания самой Украины.
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    5 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 12:36
      ***
      — Очень догадливые эксперты ...
      ***
      1. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        0
        Сегодня, 12:42
        Это и так было ясно , как дважды два. Англосаксы нашли хороших идиотов за печеньки продлжать гробить свою страну. Нам нужно рассчитывать только на свои силы в этом противостоянии.
      2. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        0
        Сегодня, 12:45
        Ну особо никто и не сомневался в продлении американской помощи. Что у дерьмократов, что у республикаканцев цели одинаковые. Просто наиграть себе что ни будь, да и надоело в одиночку кормить Зеену свору. Но в целом на смену курса, в ближайшее время по крайней мере, никто и не надеется.
    2. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 12:41
      Одобрит, не одобрит: кто доживёт; увидит.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 12:53
      Полная или урезанная, но помощь будет вне зависимости от того о чем спорят демократы с республиканцами. Пока Сша не бросят тех кто ради их идей идет добровольно (кто-то принудительно) на смерть. Да и вложились уже в украину не слабо и необходимо хоть какую-то отдачу от этого поиметь.

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