Большинство американских экспертов уверены в том, что конгресс одобрит военную помощь Киеву, но в урезанном варианте
В американских медиа обсуждается вопрос возможного одобрения конгрессом США пакета военной помощи Украине. Обсуждение актуализировалось после выступления Джо Байдена перед конгрессменами, состоявшегося накануне. Байден, как уже сообщало «Военное обозрение», в очередной раз призвал к выделению Украине десятков миллиардов долларов «с целью остановить Путина».
Причём посыл президента США был таков, что эти деньги – «минимально возможный, но максимально эффективный вклад в противостояние с Россией». По его словам, куда дороже могла бы обойтись отправка войск США на Украину, но, как утверждает разменявший 9-й десяток Джо, отправлять американских солдат он не намерен.
При обсуждении ситуации американскими экспертами поднимается вопрос о возможном выделении средств Украине, но примерно на 14-15 млрд меньше того, что изначально запрашивала администрация Байдена. То есть, новый пакет военно-финансовой помощи киевскому режиму может повторить то, что американцы выделяли на 2022-2023 годы.
Однако средства средствами, но нужны киевскому режиму масштабные поставки оружия и боеприпасов. А это означает новую нагрузку на предприятия в первую очередь в самих США, где пока пытаются покрыть то, что уже было поставлено Украине или странам НАТО в обмен на их поставки Украине.
Соответственно, демократы, как заявляют американские эксперты, готовы пойти на некоторое урезание пакета финансовой помощи Украины в обмен на согласие республиканцев одобрить эти секвестированные поставки до момента проведения выборов. В этом случае у демократов появится возможность говорить о своей победе, так как «удалось убедить оппонентов в необходимости поддержки демократии на Украине», а у республиканцев – о своей победе в плане снижения расходов на войну на Украине и обращение внимания администрации на миграционный кризис в самих США.
При этом в США подавляющее большинство экспертов, комментирующих данный вопрос, уверены в том, что конгрессмены новый пакет военной помощи Украине всё же одобрят.
Для России это лишний сигнал к тому, что Вашингтон продолжит использовать Украину как таран против нашей страны - до полного обескровливания самой Украины.
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