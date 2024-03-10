Вертолёты морской авиации Китая
Военно-морские силы КНР в настоящее время развиваются очень высокими темпами, также активно наращивается боевой потенциал китайской морской авиации, в том числе и палубной.
Сегодня мы поговорим о вертолётах, которые используются китайским флотом для высадки десанта, огневой поддержки и борьбы с бронетехникой, доставки грузов, траления морских мин, противолодочной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения.
В 1970-1990-е годы и в первое десятилетие XXI века Китай активно закупал вертолёты за границей, параллельно с этим приобретались лицензии на производство иностранных машин. Но в настоящее время китайская авиационная промышленность практически полностью удовлетворяет потребности ВМС НОАК в вертолётах и поставляет винтокрылые машины на экспорт.
Вертолёты российского производства в ВМС НОАК
Соглашение о поставке первой партии из 24 вертолётов Ми-8 было подписано в 1989 году, вскоре после нормализации отношений между Москвой и Пекином. В 1990-е Китай получил ещё 60 вертолётов Ми-8. В ХХI веке в КНР из России было ещё отправлено около 250 многоцелевых вертолётов Ми-17.
В китайских вооруженных силах вертолёты Ми-8/17 в основном эксплуатируются в армейской авиации и в военно-воздушных силах, но шесть таких машин используются китайским флотом. Эти вертолёты не приспособлены к базированию на кораблях и в основном действуют в интересах береговых частей для доставки грузов и пассажиров. Специалисты отмечают, что Ми-8/17 гораздо проще и дешевле в эксплуатации, чем вертолёты Ка-27, Ка-28, Z-8 и Z-18, имеющиеся в военно-морских силах КНР.
В 2000 году в ВМС НОАК поступило шесть противолодочных Ка-28 (экспортный вариант Ка-27ПЛ) и три поисково-спасательных Ка-27ПС. В октябре 2009 года сообщалось, что заказаны ещё восемь противолодочных вертолётов Ка-28. Предполагалось, что Ка-28 будут размещаться на эсминцах Тип 52 и Тип 55, а Ка-27ПС войдут в состав авиационных групп, размещённых на китайских авианосцах.
Противолодочный Ка-28 оснащён РЛС просмотра водной поверхности, гидроакустическими буями и погружаемым гидролокатором. Внутренний бомбоотсек вмещает 6 глубинных бомб ПЛАБ-250-120 или управляемую торпеду АПР-3Э.
Бортовое оборудование вертолётов Ка-27ПС и Ка-28 в КНР подверглось доработке. В июне 2016 года под фюзеляжем поисково-спасательного вертолёта Ка-27ПС была установлена шаровидная платформа поисковой всесуточной оптоэлектронной системы.
В августе 2023 года опубликована фотография Ка-28 с новыми антеннами системы РЭБ.
Первым летательным аппаратом дальнего радиолокационного обнаружения, предназначенным для базирования на палубе, в китайском флоте стал российский Ка-31. Контракт на строительство девяти вертолётов был заключён за несколько лет до начала испытаний авианосца «Ляонин». Первый Ка-31 передали заказчику в ноябре 2010 года, исполнение контракта завершено в 2016 году.
Вертолёт ДРЛО Ка-31 оснащён БРЛС дециметрового диапазона с вращающейся антенной длиной 5,75 м, расположенной под фюзеляжем. В нерабочем положении и во время посадки антенна складывается. Чтобы шасси не препятствовало вращению антенны, его доработали: передние опоры убираются в обтекатели, а задние, основные опоры, получили механизм, подтягивающий их вверх. Для увеличения продолжительности нахождения в воздухе вертолёт получил топливные баки большей ёмкости и мощную вспомогательную силовую установку ТА-8К, запускаемую при работе радара.
Максимальный взлётный вес достигает 12 500 кг. Скорость полёта со сложенной антенной – до 255 км/ч. Максимальная дальность полёта составляет 680 км при продолжительности 2,5 часа. Патрулирование возможно на высоте до 3500 км. Экипаж – 3 человека.
Радиотехнический комплекс Е-801 «Око», разработанный НПО «Вега» для вертолёта Ка-31, мог обнаруживать воздушные цели на дистанции 100-150 км и надводные цели типа «ракетный катер» на удалении в 250 км, при сопровождении одновременно 20 целей. Вертолёты Ка-31, поставленные в КНР, получили новый РТК БКС-252, но его характеристики не раскрываются.
Тяжёлые многоцелевые вертолёты Z-8 и Z-18
С 1964 по 1980 год на авиазаводе в Харбине осуществлялся выпуск вертолёта Z-5 (Zhishengji-5), который являлся китайской копией советского вертолёта Ми-4 с поршневым двигателем. В течение длительного периода времени Z-5 являлся единственным типом вертолёта, эксплуатируемым китайским флотом, и его служба завершилась примерно 20 лет назад.
По меркам 1950-1960-х годов Ми-4 был прекрасной машиной, но уже к началу 1970-х вертолёт отставал от передового мирового уровня вертолётостроения. В КНР ситуация усугублялась ещё и тем, что качество изготовления китайских копий и ресурс основных агрегатов были ниже, чем в СССР.
Попытка создания на базе поршневого Z-5 вертолёта Z-6 с газотурбинным двигателем не увенчалась успехом. В итоге выход был найден в приобретении в западных странах современных вертолётов, что стало возможным после сближения КНР с США.
Пробным шаром стала закупка французских вертолётов SA.321 Super Frelon в противолодочном и поисково-спасательном вариантах. Начиная с 1977 года китайский флот получил 14 вертолётов «Супер Фрелон» (4 противолодочных SA.321G и 10 транспортных SA.321Н).
По своим возможностям современный на тот момент вертолёт SA. 321 Super Frelon с тремя турбовальными двигателями очень существенно превосходил Z-5, оснащённый поршневым мотором мощностью 1700 л. с., и в конце 1970-х китайское правительство приобрело лицензию на выпуск французской винтокрылой машины. Сборка установочной партии осуществлялась из деталей, узлов и БРЭО, поставленных компанией Sud-Aviation.
Однако освоение производства очень сложного, по меркам китайской авиационной отрасли, вертолёта заняло больше времени, чем это планировали в Пекине. Полёт первого собранного в КНР экземпляра состоялся в декабре 1985 года. Серийные поставки заказчику начались в 1989 году. Сборка вертолётов осуществлялась на предприятии авиастроительной корпорации CAIC в городе Цзиндэчжэнь (провинция Цзянси). Здесь же вёлся восстановительный ремонт.
Один из вертолётов Z-8 первой партии
Китайский вариант SA 321 Super Frelon получил обозначение Z-8. Выпуск Z-8 осуществлялся невысокими темпами (собиралось 5-7 экземпляров в год). Всего было построено около 150 вертолётов данного типа. В настоящее время, согласно справочным данным, в ВМС НОАК эксплуатируется 31 вертолёт Z-8. Последние модификации Z-8F/К/КА оснащались двигателями Pratt & Whitney Canada PT6A-67B.
Спутниковый снимок Google Earth: вертолёты Z-8 на авиабазе Beijing-Nanyua, снимок сделан в 2009 году
Для ВМС НОАК первоначально выпускалось четыре модификации: транспортно-пассажирский, противолодочный, поисково-спасательный и санитарный. В КНР эксплуатировались как амфибийные варианты, так и те, которые не способны совершать посадку на воду.
Китайский Z-8 может перевозить до 39 человек или до полностью 27 экипированных десантников. В санитарном варианте имеется возможность размещения 15 носилочных раненых и медицинского оборудования. Противолодочный Z-8 способен нести гидроакустические буи, торпеды, противокорабельные ракеты и морские мины.
Максимальная масса полезной нагрузки – 5000 кг. Экипаж: 2-5 человек в зависимости от модификации. Максимальная взлётная масса достигает 13 000 кг. Силовая установка – три турбовальных двигателя WZ-6 (копия Turboméca Turmo IIIC) мощностью по 1156 л. с. Максимальная скорость полёта – 250 км/ч, крейсерская – 230 км/ч, дальность полёта – 820 км.
Вертолёт Z-8, являющийся китайской версией французской винтокрылой машины, созданной в начале 1970-х, в ХХI веке уже не в полной мере удовлетворял современным требованиям, и на его базе в КНР был спроектирован улучшенный Z-18. При разработке вертолёта Z-18 были использованы технические решения, реализованные в модели Avicopter AC313. В конструкции широко используются титан, композитные материалы и новая западная авионика.
Противолодочный вертолёт Z-18F
Максимальный взлётный вес вертолёта Z-18 составляет 13 800 кг. Максимальная скорость – 336 км/ч. Дальность полёта – около 1000 км. Экипаж – 4 человека. Вертолёт Z-18F может нести 32 гидроакустических буя, четыре противолодочных торпеды Yu-7 или четыре противокорабельные ракеты С-701 с дальностью пуска около 30 км. В транспортно-пассажирском варианте внутри помещается до 30 вооружённых военнослужащих или 5000 кг груза на внешней подвеске.
В 2009 году появилась информация об испытаниях китайского вертолёта дальнего радиолокационного дозора Z-18J с антенной радиолокатора, расположенной в зоне откидной хвостовой рамы и опускаемой в рабочее положение при нахождении машины в воздухе. По состоянию на 2022 год в строю могло находиться 9 вертолётов этого типа.
В китайских источниках пишут, что первоначально вертолёты Z-18J должны были базироваться на авианосцах. Однако в связи с успешной разработкой в КНР палубного самолёта ДРЛО, являющегося функциональным аналогом E-2 Hawkeye, основным назначением Z-18J является своевременное оповещение о воздушном противнике корабельных групп, в составе которых имеются ракетные эсминцы и вертолётоносцы.
При удалении до 100 км от корабля-носителя продолжительность патрулирования на высоте 3 000 м составляет 2,5 часа. Радиотехнический комплекс способен фиксировать цели на больших и средних высотах на дальности до 270 км. Цели, летящие на малой высоте, обнаруживаются с дистанции 90 км. Экипаж – 4 человека.
Вертолётоносец ВМС НОАК Type 075
Помимо береговых аэродромов, вертолёты Z-8 и Z-18 базируются на авианосцах «Ляонин» и «Шаньдун» (по 6 единиц), на транспортно-десантных кораблях Type 071 (4 вертолёта), на десантных вертолётоносцах Type 075 (возможно размещение более 20 вертолётов).
Многоцелевой вертолёт Z-9
В июле 1980 года китайская авиастроительная корпорация Harbin Aircraft Manufacturing Corporation (НАМС) получила от французской компании Aerospatiale пакет документации и комплектующие для сборки 50 многоцелевых вертолётов AS 365N Dauphin II. В Китае эта машина получила обозначение Z-9. Первые вертолёты данного типа были собраны в 1981 году. Улучшенный вертолёт Z-9А, являвшийся копией AS 365 N2, с двигателями Arriel 1C2 мощностью 736 л. с., новой хвостовой частью и широким использованием композитов производился с 1991 года.
Вертолёт Z-9 первой партии, собранный из французских деталей
На первом этапе вертолёты Z-9 в основном использовались для перевозки высокопоставленных чинов, доставки срочных компактных грузов и в качестве санитарных. После осмысления полученного опыта эксплуатации и формулировки военными требований к вертолёту нового поколения, в 1994 году в войска стали поступать модернизированные вертолёты Z-9В, значительная часть комплектующих для которых была изготовлена в Китае. Серийный выпуск вертолёта Z-9В позволил приступить к полной замене безнадёжно устаревших Z-5.
Максимальная взлётная масса Z-9В составляет 3900 кг. Дальность полёта – 910 км. Вертолёт имеет очень обтекаемую форму, что в сочетании с двумя двигателями WZ-8 (копия Turbomeca Arriel 2) мощностью по 830 л. с. обеспечивает скорость полёта до 306 км/ч.
Принятие на вооружение вертолёта Z-9В стало для НОАК значительным шагом вперёд. Он мог выполнять задачи перевозки 8-10 вооружённых бойцов, спасения, связи, управления войсками. Также появился вооружённый вариант, способный оказывать огневую поддержку наземным подразделениям.
Точные характеристики наиболее современных модификаций Z-9, используемых НОАК, достоверно не известны. С 2003 года начались поставки вертолётов с двигателями китайского производства с взлётной мощностью 980 л. с.
В настоящее время срок лицензионного соглашения, заключённого с фирмой Aerospatiale относительно серийного строительства многофункциональных вертолётов, созданных на базе французского «Дельфина», давно истёк. Тем не менее китайская корпорация НАМС продолжает выпуск вертолётов семейства Z-9, что стало предметом спора между Францией и КНР.
Вертолёты Z-9C
Версия для ВМС НОАК известна как Z-9C. Морские вертолёты оснащены радаром надводного поиска KLC-1 миллиметрового диапазона, который применяется для обнаружения надводных целей за пределами досягаемости корабельных радиолокационных систем при выполнении поисково-спасательных и противолодочных задач.
Для противолодочной борьбы Z-9C может нести гидроакустические буи и малогабаритные противолодочные торпеды. Вертолёты этого типа базируются на эсминцах Type 052D, фрегатах Type 053, Type 053Н, Type 054, Type 054А и корветах Type 056. Против надводных целей используются лёгкие противокорабельные ракеты TL-10 и YJ -7 с дальностью стрельбы 15-30 км.
В 2011 году была официально представлена модификация Z-9WA, предназначенная для действий в тёмное время суток. Вертолёт оснащён системой ночного видения и новым лазерным дальномером-целеуказателем. В распоряжении экипажа появились многофункциональные плоские дисплеи и система вывода информации на лобовое стекло. В состав вооружения Z-9WA вошли ПТУР HJ-9 с лазерным наведением.
Палубные вертолёты, вооружённые блоками с 57-90-мм НАР, контейнерами с 12,7-мм пулемётами и 23-мм пушками, а также управляемыми ракетами «воздух-поверхность», могут использоваться для огневой поддержки десанта, уничтожения надводных и сухопутных целей.
Однако считать, что палубные Z-9 являются полноценными ударными вертолётами, нельзя. Китаизированный «Дельфин» обладает невысокой стойкостью к боевым повреждениям. Скорее, это многоцелевая машина, обладающая некоторыми возможностями в части уничтожения наземных и морских целей, не прикрытых сильной ПВО.
Исследования по адаптации ударных Z-10 и Z-19 для палубного базирования
После ввода в строй транспортно-десантных кораблей Type 071 и вертолётоносцев Type 075, китайский флот испытывает потребность в боевом вертолёте, способном полноценно оказывать огневую поддержку морской пехоте и бороться с бронетехникой на линии боевого соприкосновения.
В 2011 году на вооружение армейской авиации НОАК поступил боевой вертолёт Z-10. Его создание велось в обстановке строгой секретности и стало неожиданным для западных экспертов.
Появление этого вертолёта во многом стало возможно благодаря секретному соглашению, заключённому в 1995 году с российской стороной, в соответствии с которым Конструкторское бюро Камова и китайская корпорация Changhe Aircraft Industries Corporation создали совместную проектную группу, в течение 2,5 лет работавшую над каталогом чертежей. Как сообщил представитель российской компании, инженерно-расчётная группа КБ Камова выполняла проектировочные работы в соответствии с параметрами и компоновочной схемой, предложенной китайской стороной.
Кроме того, китайцам долго удавалось «водить за нос» западные страны, чьи фирмы участвовали в создании и поставках ряда ключевых узлов и агрегатов. Всё заказанное на Западе оборудование якобы предназначалось для гражданского вертолёта среднего класса. Так, компании Eurocopter и Agusta получили за помощь в разработке трансмиссии, системы управления и пятилопастного несущего винта более $100 млн. Детали кабины и авионика во многом повторяют изделия компаний Thomson CSF и Thales. На китайском ударном вертолёте Z-10 применена американская шина данных MIL-STD-1553. Также использовался прицельно-обзорный комплекс, созданный южноафриканской компанией Advanced Technologies and Engineering (ATE). Компания United Technologies, являющаяся дочкой корпорации Pratt & Whitney Canada поставила партию двигателей PT6C-76C.
Боевой вертолёт Z-10
В итоге боевой вертолёт Z-10 стал конгломератом западных узлов и технологий, но при этом он создан китайскими специалистами и, в отличие от Z-9, изначально не базируется на иностранной конструкции.
Иностранные источники говорят, что БРЭО, установленное на Z-10, сравнимо с аналогами, имеющимися на «Апачах», «Мангустах» и «Тиграх».
Есть основания полагать, что по защищённости от пуль и снарядов, а также в весовом совершенстве китайские боевые вертолёты пока уступают современным зарубежным ударным винтокрылым машинам. В то же время сомневаться в уровне китайской электроники не приходится. Бортовая система самообороны, известная как YH-96, в автоматическом режиме анализирует возможные угрозы и в случае необходимости может самостоятельно генерировать помехи и осуществлять отстрел тепловых и радиолокационных ловушек. Навигация обеспечивается приёмниками сигналов системы спутникового позиционирования Бэйдоу.
Согласно информации, озвученной в китайских СМИ, часть вертолётов Z-10 оснащена БРЛС миллиметрового диапазона. Заявлено, что эта станция ничем не уступает американской надвтулочной AN/APG-78 Longbow. Китайский радар, известный как YH ММЗ FCR, весит около 70 кг, что значительно меньше массы БРЛС «Арбалет», установленной на Ми-28Н.
Лётные данные боевого вертолёта Z-10 не разглашаются. Эксперты считают, что максимальный взлётный вес не превышает 7000 кг. Исходя из соотношения мощности энергетической установки и массы, можно предположить, что максимальная скорость вертолёта может составлять 300 км/ч, а скороподъёмность 10 м/с. Согласно сведениям, опубликованным в китайских СМИ, дальность полёта Z-10 превышает 800 км.
На внешних узлах подвески размещается боевая нагрузка массой до 1500 кг: блоки с 57-90-мм НАР, контейнеры с 7,62-мм, 12,7-мм или 14,5-мм многоствольными пулемётами или 35-40-мм автоматическими гранатомётами. Для борьбы с воздушным противником предназначены УР TY-90 с дальностью пуска до 8 км или PL-7 и PL-9 с дальностью до 15 км. Однако главным оружием считаются управляемые ракеты HJ-10. В западных справочниках пишут, что эта ракета является китайским аналогом ПТУР AGM-114 Hellfire.
Вертолёт Z-10 вооружён подвижной артиллерийской установкой с 23-мм пушкой. Однако китайские военные не удовлетворены могуществом действия 23-мм снаряда, в связи с чем принято решение о применении 25-мм пушки, созданной на базе американской M242 Bushmaster.
Количество построенных вертолётов Z-10 точно не известно. Согласно оценочным данным, опубликованным в зарубежных справочниках, их может быть около 150 единиц.
На случай неудачи с новым вертолётом Z-10 в КНР на базе многоцелевого Z-9 компанией Harbin Aircraft Manufacturing Corporation параллельно разрабатывался разведывательно-ударный Z-19.
Отказ от пассажирской кабины при сохранении прежних лётных данных и максимального взлётного веса позволял улучшить защищённость и грузоподъёмность. С прежней силовой установкой вертолёт Z-19 стал короче примерно на 1,5 м. Он имеет более узкий фюзеляж и тандемную кабину.
Ударно-разведывательный вертолёт Z-19
Так как в конструкции Z-19 в значительной степени использовались хорошо освоенные узлы и агрегаты, испытания шли очень быстро. Несмотря на то, что головной прототип Z-19 был разбит в сентябре 2010 года, в 2011 году начались войсковые испытания первой предсерийной партии.
Какую баллистическую защиту имеет вертолёт Z-19, неизвестно. Можно предположить, что кабина и наиболее важные части Z-19 выдерживают обстрел пулями винтовочного калибра.
Z-19 способен нести широкий набор вооружения, в том числе управляемые ракеты с лазерным наведением, блоки НАР и подвесные пулемётно-пушечные контейнеры. Вес боевой нагрузки на внешних узлах официально не озвучивался, но по экспертным оценкам, он может достигать 700-800 кг.
Вместо подвижной пушечной турели в носовой части размещён шар с датчиками оптоэлектронной прицельно-поисковой системы и приборами ночного видения, а также с лазерным дальномером-целеуказателем. Для парирования разного рода угроз ударно-разведывательный вертолёт оснащён датчиками и оборонительными системами, аналогичными тем, что используются на Z-10. Имеются снимки Z-19 с надвтулочной БРЛС миллиметрового диапазона YH ММЗ FCR и ПТУР HJ-10.
Лётные данные Z-19 примерно соответствуют вооружённому Z-9WA. Силовая установка состоит из двух турбовальных двигателей WZ-8C мощностью 940 л. с. Вертолёт с максимальным взлётным весом 4500 кг, с полной заправкой топливных баков способен находиться в воздухе 4 часа. Дальность полёта – около 800 км. Максимальная скорость – 280 км/ч. Крейсерская – 240 км/ч.
В настоящее время заказчик получил более сотни вертолётов Z-19. Обычно эти лёгкие разведывательно-ударные машины поступают в вертолётные бригады смешанного состава, где также эксплуатируются Z-10.
Приблизительно 10 лет назад появилась информация, что командование ВМС НОАК инициировало программу адаптации боевых вертолётов Z-10 и Z-19 для корабельного базирования.
В китайских СМИ опубликованы кадры взлёта и посадки Z-10 с вертолётной площадки десантного корабля Type 072А.
Впрочем, вертолёт Z-10, изначально разработанный для размещения на сухопутных аэродромах, плохо подходит для эксплуатации во флоте. С учётом того, что Z-9 уже давно прописался в ВМС НОАК, ударный Z-19, имеющий близкие к нему размеры и массу, имеет больше шансов стать ударной винтокрылой машиной, предназначенной для поддержки действий китайской морской пехоты.
Продолжение следует…
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