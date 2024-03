Вертолёты морской авиации Китая

Вертолёты российского производства в ВМС НОАК

Тяжёлые многоцелевые вертолёты Z-8 и Z-18



Один из вертолётов Z-8 первой партии



Спутниковый снимок Google Earth: вертолёты Z-8 на авиабазе Beijing-Nanyua, снимок сделан в 2009 году



Противолодочный вертолёт Z-18F



Вертолётоносец ВМС НОАК Type 075

Многоцелевой вертолёт Z-9



Вертолёт Z-9 первой партии, собранный из французских деталей



Вертолёты Z-9C

Исследования по адаптации ударных Z-10 и Z-19 для палубного базирования



Боевой вертолёт Z-10



Ударно-разведывательный вертолёт Z-19

Военно-морские силы КНР в настоящее время развиваются очень высокими темпами, также активно наращивается боевой потенциал китайской морской авиации , в том числе и палубной.Сегодня мы поговорим о вертолётах, которые используются китайским флотом для высадки десанта, огневой поддержки и борьбы с бронетехникой, доставки грузов, траления морских мин, противолодочной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения.В 1970-1990-е годы и в первое десятилетие XXI века Китай активно закупал вертолёты за границей, параллельно с этим приобретались лицензии на производство иностранных машин. Но в настоящее время китайская авиационная промышленность практически полностью удовлетворяет потребности ВМС НОАК в вертолётах и поставляет винтокрылые машины на экспорт.Соглашение о поставке первой партии из 24 вертолётов Ми-8 было подписано в 1989 году, вскоре после нормализации отношений между Москвой и Пекином. В 1990-е Китай получил ещё 60 вертолётов Ми-8. В ХХI веке в КНР из России было ещё отправлено около 250 многоцелевых вертолётов Ми-17.В китайских вооруженных силах вертолёты Ми-8/17 в основном эксплуатируются в армейской авиации и в военно-воздушных силах, но шесть таких машин используются китайским флотом. Эти вертолёты не приспособлены к базированию на кораблях и в основном действуют в интересах береговых частей для доставки грузов и пассажиров. Специалисты отмечают, что Ми-8/17 гораздо проще и дешевле в эксплуатации, чем вертолёты Ка-27, Ка-28, Z-8 и Z-18, имеющиеся в военно-морских силах КНР.В 2000 году в ВМС НОАК поступило шесть противолодочных Ка-28 (экспортный вариант Ка-27ПЛ) и три поисково-спасательных Ка-27ПС. В октябре 2009 года сообщалось, что заказаны ещё восемь противолодочных вертолётов Ка-28. Предполагалось, что Ка-28 будут размещаться на эсминцах Тип 52 и Тип 55, а Ка-27ПС войдут в состав авиационных групп, размещённых на китайских авианосцах.Противолодочный Ка-28 оснащён РЛС просмотра водной поверхности, гидроакустическими буями и погружаемым гидролокатором. Внутренний бомбоотсек вмещает 6 глубинных бомб ПЛАБ-250-120 или управляемую торпеду АПР-3Э.Бортовое оборудование вертолётов Ка-27ПС и Ка-28 в КНР подверглось доработке. В июне 2016 года под фюзеляжем поисково-спасательного вертолёта Ка-27ПС была установлена шаровидная платформа поисковой всесуточной оптоэлектронной системы.В августе 2023 года опубликована фотография Ка-28 с новыми антеннами системы РЭБ.Первым летательным аппаратом дальнего радиолокационного обнаружения, предназначенным для базирования на палубе, в китайском флоте стал российский Ка-31. Контракт на строительство девяти вертолётов был заключён за несколько лет до начала испытаний авианосца «Ляонин». Первый Ка-31 передали заказчику в ноябре 2010 года, исполнение контракта завершено в 2016 году.Вертолёт ДРЛО Ка-31 оснащён БРЛС дециметрового диапазона с вращающейся антенной длиной 5,75 м, расположенной под фюзеляжем. В нерабочем положении и во время посадки антенна складывается. Чтобы шасси не препятствовало вращению антенны, его доработали: передние опоры убираются в обтекатели, а задние, основные опоры, получили механизм, подтягивающий их вверх. Для увеличения продолжительности нахождения в воздухе вертолёт получил топливные баки большей ёмкости и мощную вспомогательную силовую установку ТА-8К, запускаемую при работе радара.Максимальный взлётный вес достигает 12 500 кг. Скорость полёта со сложенной антенной – до 255 км/ч. Максимальная дальность полёта составляет 680 км при продолжительности 2,5 часа. Патрулирование возможно на высоте до 3500 км. Экипаж – 3 человека.Радиотехнический комплекс Е-801 «Око», разработанный НПО «Вега» для вертолёта Ка-31, мог обнаруживать воздушные цели на дистанции 100-150 км и надводные цели типа «ракетный катер» на удалении в 250 км, при сопровождении одновременно 20 целей. Вертолёты Ка-31, поставленные в КНР, получили новый РТК БКС-252, но его характеристики не раскрываются.С 1964 по 1980 год на авиазаводе в Харбине осуществлялся выпуск вертолёта Z-5 (Zhishengji-5), который являлся китайской копией советского вертолёта Ми-4 с поршневым двигателем. В течение длительного периода времени Z-5 являлся единственным типом вертолёта, эксплуатируемым китайским флотом, и его служба завершилась примерно 20 лет назад.По меркам 1950-1960-х годов Ми-4 был прекрасной машиной, но уже к началу 1970-х вертолёт отставал от передового мирового уровня вертолётостроения. В КНР ситуация усугублялась ещё и тем, что качество изготовления китайских копий и ресурс основных агрегатов были ниже, чем в СССР.Попытка создания на базе поршневого Z-5 вертолёта Z-6 с газотурбинным двигателем не увенчалась успехом. В итоге выход был найден в приобретении в западных странах современных вертолётов, что стало возможным после сближения КНР с США.Пробным шаром стала закупка французских вертолётов SA.321 Super Frelon в противолодочном и поисково-спасательном вариантах. Начиная с 1977 года китайский флот получил 14 вертолётов «Супер Фрелон» (4 противолодочных SA.321G и 10 транспортных SA.321Н).По своим возможностям современный на тот момент вертолёт SA. 321 Super Frelon с тремя турбовальными двигателями очень существенно превосходил Z-5, оснащённый поршневым мотором мощностью 1700 л. с., и в конце 1970-х китайское правительство приобрело лицензию на выпуск французской винтокрылой машины. Сборка установочной партии осуществлялась из деталей, узлов и БРЭО, поставленных компанией Sud-Aviation.Однако освоение производства очень сложного, по меркам китайской авиационной отрасли, вертолёта заняло больше времени, чем это планировали в Пекине. Полёт первого собранного в КНР экземпляра состоялся в декабре 1985 года. Серийные поставки заказчику начались в 1989 году. Сборка вертолётов осуществлялась на предприятии авиастроительной корпорации CAIC в городе Цзиндэчжэнь (провинция Цзянси). Здесь же вёлся восстановительный ремонт.Китайский вариант SA 321 Super Frelon получил обозначение Z-8. Выпуск Z-8 осуществлялся невысокими темпами (собиралось 5-7 экземпляров в год). Всего было построено около 150 вертолётов данного типа. В настоящее время, согласно справочным данным, в ВМС НОАК эксплуатируется 31 вертолёт Z-8. Последние модификации Z-8F/К/КА оснащались двигателями Pratt & Whitney Canada PT6A-67B.Для ВМС НОАК первоначально выпускалось четыре модификации: транспортно-пассажирский, противолодочный, поисково-спасательный и санитарный. В КНР эксплуатировались как амфибийные варианты, так и те, которые не способны совершать посадку на воду.Китайский Z-8 может перевозить до 39 человек или до полностью 27 экипированных десантников. В санитарном варианте имеется возможность размещения 15 носилочных раненых и медицинского оборудования. Противолодочный Z-8 способен нести гидроакустические буи, торпеды, противокорабельные ракеты и морские мины.Максимальная масса полезной нагрузки – 5000 кг. Экипаж: 2-5 человек в зависимости от модификации. Максимальная взлётная масса достигает 13 000 кг. Силовая установка – три турбовальных двигателя WZ-6 (копия Turboméca Turmo IIIC) мощностью по 1156 л. с. Максимальная скорость полёта – 250 км/ч, крейсерская – 230 км/ч, дальность полёта – 820 км.Вертолёт Z-8, являющийся китайской версией французской винтокрылой машины, созданной в начале 1970-х, в ХХI веке уже не в полной мере удовлетворял современным требованиям, и на его базе в КНР был спроектирован улучшенный Z-18. При разработке вертолёта Z-18 были использованы технические решения, реализованные в модели Avicopter AC313. В конструкции широко используются титан, композитные материалы и новая западная авионика.Максимальный взлётный вес вертолёта Z-18 составляет 13 800 кг. Максимальная скорость – 336 км/ч. Дальность полёта – около 1000 км. Экипаж – 4 человека. Вертолёт Z-18F может нести 32 гидроакустических буя, четыре противолодочных торпеды Yu-7 или четыре противокорабельные ракеты С-701 с дальностью пуска около 30 км. В транспортно-пассажирском варианте внутри помещается до 30 вооружённых военнослужащих или 5000 кг груза на внешней подвеске.В 2009 году появилась информация об испытаниях китайского вертолёта дальнего радиолокационного дозора Z-18J с антенной радиолокатора, расположенной в зоне откидной хвостовой рамы и опускаемой в рабочее положение при нахождении машины в воздухе. По состоянию на 2022 год в строю могло находиться 9 вертолётов этого типа.В китайских источниках пишут, что первоначально вертолёты Z-18J должны были базироваться на авианосцах. Однако в связи с успешной разработкой в КНР палубного самолёта ДРЛО, являющегося функциональным аналогом E-2 Hawkeye, основным назначением Z-18J является своевременное оповещение о воздушном противнике корабельных групп, в составе которых имеются ракетные эсминцы и вертолётоносцы.При удалении до 100 км от корабля-носителя продолжительность патрулирования на высоте 3 000 м составляет 2,5 часа. Радиотехнический комплекс способен фиксировать цели на больших и средних высотах на дальности до 270 км. Цели, летящие на малой высоте, обнаруживаются с дистанции 90 км. Экипаж – 4 человека.Помимо береговых аэродромов, вертолёты Z-8 и Z-18 базируются на авианосцах «Ляонин» и «Шаньдун» (по 6 единиц), на транспортно-десантных кораблях Type 071 (4 вертолёта), на десантных вертолётоносцах Type 075 (возможно размещение более 20 вертолётов).В июле 1980 года китайская авиастроительная корпорация Harbin Aircraft Manufacturing Corporation (НАМС) получила от французской компании Aerospatiale пакет документации и комплектующие для сборки 50 многоцелевых вертолётов AS 365N Dauphin II. В Китае эта машина получила обозначение Z-9. Первые вертолёты данного типа были собраны в 1981 году. Улучшенный вертолёт Z-9А, являвшийся копией AS 365 N2, с двигателями Arriel 1C2 мощностью 736 л. с., новой хвостовой частью и широким использованием композитов производился с 1991 года.На первом этапе вертолёты Z-9 в основном использовались для перевозки высокопоставленных чинов, доставки срочных компактных грузов и в качестве санитарных. После осмысления полученного опыта эксплуатации и формулировки военными требований к вертолёту нового поколения, в 1994 году в войска стали поступать модернизированные вертолёты Z-9В, значительная часть комплектующих для которых была изготовлена в Китае. Серийный выпуск вертолёта Z-9В позволил приступить к полной замене безнадёжно устаревших Z-5.Максимальная взлётная масса Z-9В составляет 3900 кг. Дальность полёта – 910 км. Вертолёт имеет очень обтекаемую форму, что в сочетании с двумя двигателями WZ-8 (копия Turbomeca Arriel 2) мощностью по 830 л. с. обеспечивает скорость полёта до 306 км/ч.Принятие на вооружение вертолёта Z-9В стало для НОАК значительным шагом вперёд. Он мог выполнять задачи перевозки 8-10 вооружённых бойцов, спасения, связи, управления войсками. Также появился вооружённый вариант, способный оказывать огневую поддержку наземным подразделениям.Точные характеристики наиболее современных модификаций Z-9, используемых НОАК, достоверно не известны. С 2003 года начались поставки вертолётов с двигателями китайского производства с взлётной мощностью 980 л. с.В настоящее время срок лицензионного соглашения, заключённого с фирмой Aerospatiale относительно серийного строительства многофункциональных вертолётов, созданных на базе французского «Дельфина», давно истёк. Тем не менее китайская корпорация НАМС продолжает выпуск вертолётов семейства Z-9, что стало предметом спора между Францией и КНР.Версия для ВМС НОАК известна как Z-9C. Морские вертолёты оснащены радаром надводного поиска KLC-1 миллиметрового диапазона, который применяется для обнаружения надводных целей за пределами досягаемости корабельных радиолокационных систем при выполнении поисково-спасательных и противолодочных задач.Для противолодочной борьбы Z-9C может нести гидроакустические буи и малогабаритные противолодочные торпеды. Вертолёты этого типа базируются на эсминцах Type 052D, фрегатах Type 053, Type 053Н, Type 054, Type 054А и корветах Type 056. Против надводных целей используются лёгкие противокорабельные ракеты TL-10 и YJ -7 с дальностью стрельбы 15-30 км.В 2011 году была официально представлена модификация Z-9WA, предназначенная для действий в тёмное время суток. Вертолёт оснащён системой ночного видения и новым лазерным дальномером-целеуказателем. В распоряжении экипажа появились многофункциональные плоские дисплеи и система вывода информации на лобовое стекло. В состав вооружения Z-9WA вошли ПТУР HJ-9 с лазерным наведением.Палубные вертолёты, вооружённые блоками с 57-90-мм НАР, контейнерами с 12,7-мм пулемётами и 23-мм пушками, а также управляемыми ракетами «воздух-поверхность», могут использоваться для огневой поддержки десанта, уничтожения надводных и сухопутных целей.Однако считать, что палубные Z-9 являются полноценными ударными вертолётами, нельзя. Китаизированный «Дельфин» обладает невысокой стойкостью к боевым повреждениям. Скорее, это многоцелевая машина, обладающая некоторыми возможностями в части уничтожения наземных и морских целей, не прикрытых сильной ПВО.После ввода в строй транспортно-десантных кораблей Type 071 и вертолётоносцев Type 075, китайский флот испытывает потребность в боевом вертолёте, способном полноценно оказывать огневую поддержку морской пехоте и бороться с бронетехникой на линии боевого соприкосновения.В 2011 году на вооружение армейской авиации НОАК поступил боевой вертолёт Z-10. Его создание велось в обстановке строгой секретности и стало неожиданным для западных экспертов.Появление этого вертолёта во многом стало возможно благодаря секретному соглашению, заключённому в 1995 году с российской стороной, в соответствии с которым Конструкторское бюро Камова и китайская корпорация Changhe Aircraft Industries Corporation создали совместную проектную группу, в течение 2,5 лет работавшую над каталогом чертежей. Как сообщил представитель российской компании, инженерно-расчётная группа КБ Камова выполняла проектировочные работы в соответствии с параметрами и компоновочной схемой, предложенной китайской стороной.Кроме того, китайцам долго удавалось «водить за нос» западные страны, чьи фирмы участвовали в создании и поставках ряда ключевых узлов и агрегатов. Всё заказанное на Западе оборудование якобы предназначалось для гражданского вертолёта среднего класса. Так, компании Eurocopter и Agusta получили за помощь в разработке трансмиссии, системы управления и пятилопастного несущего винта более $100 млн. Детали кабины и авионика во многом повторяют изделия компаний Thomson CSF и Thales. На китайском ударном вертолёте Z-10 применена американская шина данных MIL-STD-1553. Также использовался прицельно-обзорный комплекс, созданный южноафриканской компанией Advanced Technologies and Engineering (ATE). Компания United Technologies, являющаяся дочкой корпорации Pratt & Whitney Canada поставила партию двигателей PT6C-76C.В итоге боевой вертолёт Z-10 стал конгломератом западных узлов и технологий, но при этом он создан китайскими специалистами и, в отличие от Z-9, изначально не базируется на иностранной конструкции.Иностранные источники говорят, что БРЭО, установленное на Z-10, сравнимо с аналогами, имеющимися на «Апачах», «Мангустах» и «Тиграх».Есть основания полагать, что по защищённости от пуль и снарядов, а также в весовом совершенстве китайские боевые вертолёты пока уступают современным зарубежным ударным винтокрылым машинам. В то же время сомневаться в уровне китайской электроники не приходится. Бортовая система самообороны, известная как YH-96, в автоматическом режиме анализирует возможные угрозы и в случае необходимости может самостоятельно генерировать помехи и осуществлять отстрел тепловых и радиолокационных ловушек. Навигация обеспечивается приёмниками сигналов системы спутникового позиционирования Бэйдоу.Согласно информации, озвученной в китайских СМИ, часть вертолётов Z-10 оснащена БРЛС миллиметрового диапазона. Заявлено, что эта станция ничем не уступает американской надвтулочной AN/APG-78 Longbow. Китайский радар, известный как YH ММЗ FCR, весит около 70 кг, что значительно меньше массы БРЛС «Арбалет», установленной на Ми-28Н.Лётные данные боевого вертолёта Z-10 не разглашаются. Эксперты считают, что максимальный взлётный вес не превышает 7000 кг. Исходя из соотношения мощности энергетической установки и массы, можно предположить, что максимальная скорость вертолёта может составлять 300 км/ч, а скороподъёмность 10 м/с. Согласно сведениям, опубликованным в китайских СМИ, дальность полёта Z-10 превышает 800 км.На внешних узлах подвески размещается боевая нагрузка массой до 1500 кг: блоки с 57-90-мм НАР, контейнеры с 7,62-мм, 12,7-мм или 14,5-мм многоствольными пулемётами или 35-40-мм автоматическими гранатомётами. Для борьбы с воздушным противником предназначены УР TY-90 с дальностью пуска до 8 км или PL-7 и PL-9 с дальностью до 15 км. Однако главным оружием считаются управляемые ракеты HJ-10. В западных справочниках пишут, что эта ракета является китайским аналогом ПТУР AGM-114 Hellfire.Вертолёт Z-10 вооружён подвижной артиллерийской установкой с 23-мм пушкой. Однако китайские военные не удовлетворены могуществом действия 23-мм снаряда, в связи с чем принято решение о применении 25-мм пушки, созданной на базе американской M242 Bushmaster.Количество построенных вертолётов Z-10 точно не известно. Согласно оценочным данным, опубликованным в зарубежных справочниках, их может быть около 150 единиц.На случай неудачи с новым вертолётом Z-10 в КНР на базе многоцелевого Z-9 компанией Harbin Aircraft Manufacturing Corporation параллельно разрабатывался разведывательно-ударный Z-19.Отказ от пассажирской кабины при сохранении прежних лётных данных и максимального взлётного веса позволял улучшить защищённость и грузоподъёмность. С прежней силовой установкой вертолёт Z-19 стал короче примерно на 1,5 м. Он имеет более узкий фюзеляж и тандемную кабину.Так как в конструкции Z-19 в значительной степени использовались хорошо освоенные узлы и агрегаты, испытания шли очень быстро. Несмотря на то, что головной прототип Z-19 был разбит в сентябре 2010 года, в 2011 году начались войсковые испытания первой предсерийной партии.Какую баллистическую защиту имеет вертолёт Z-19, неизвестно. Можно предположить, что кабина и наиболее важные части Z-19 выдерживают обстрел пулями винтовочного калибра.Z-19 способен нести широкий набор вооружения, в том числе управляемые ракеты с лазерным наведением, блоки НАР и подвесные пулемётно-пушечные контейнеры. Вес боевой нагрузки на внешних узлах официально не озвучивался, но по экспертным оценкам, он может достигать 700-800 кг.Вместо подвижной пушечной турели в носовой части размещён шар с датчиками оптоэлектронной прицельно-поисковой системы и приборами ночного видения, а также с лазерным дальномером-целеуказателем. Для парирования разного рода угроз ударно-разведывательный вертолёт оснащён датчиками и оборонительными системами, аналогичными тем, что используются на Z-10. Имеются снимки Z-19 с надвтулочной БРЛС миллиметрового диапазона YH ММЗ FCR и ПТУР HJ-10.Лётные данные Z-19 примерно соответствуют вооружённому Z-9WA. Силовая установка состоит из двух турбовальных двигателей WZ-8C мощностью 940 л. с. Вертолёт с максимальным взлётным весом 4500 кг, с полной заправкой топливных баков способен находиться в воздухе 4 часа. Дальность полёта – около 800 км. Максимальная скорость – 280 км/ч. Крейсерская – 240 км/ч.В настоящее время заказчик получил более сотни вертолётов Z-19. Обычно эти лёгкие разведывательно-ударные машины поступают в вертолётные бригады смешанного состава, где также эксплуатируются Z-10.Приблизительно 10 лет назад появилась информация, что командование ВМС НОАК инициировало программу адаптации боевых вертолётов Z-10 и Z-19 для корабельного базирования.В китайских СМИ опубликованы кадры взлёта и посадки Z-10 с вертолётной площадки десантного корабля Type 072А.Впрочем, вертолёт Z-10, изначально разработанный для размещения на сухопутных аэродромах, плохо подходит для эксплуатации во флоте. С учётом того, что Z-9 уже давно прописался в ВМС НОАК, ударный Z-19, имеющий близкие к нему размеры и массу, имеет больше шансов стать ударной винтокрылой машиной, предназначенной для поддержки действий китайской морской пехоты.