Военкор: Ночью ВСУ попытались атаковать российские подразделения в районе Работино
Сегодня ночью произошла попытка украинских формирований атаковать позиции российской пехоты в районе села Работино на Ореховском участке фронта Запорожского направления. Об этом сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.
Как утверждает военкор, штурмовая группа ВСУ предприняла попытку захватить часть позиций 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ. Однако противник был вовремя остановлен огнем российской артиллерии.
В результате завязавшегося боя был уничтожен украинский пикап и 15 боевиков ВСУ. Российская армия применила беспилотные летательные аппараты, которые сбрасывали боеприпасы на штурмовую группу противника. В итоге, сообщает военкор Сладков, лишь пятерым украинским боевикам удалось отступить.
Отметим, что положение ВСУ на Ореховском участке фронта становится все более сложным. Это отмечают и в командовании группировки ВСУ «Таврия». Российская армия сделала свои атаки более интенсивными, усиливая давление на позиции противника. В то же время, ресурсные возможности ВСУ для остановки наступательных действий российской армии уже снизились. У противника – дефицит боеприпасов, нехватка личного состава и недостаточный уровень его подготовки и мотивации.
Утрата контроля над позициями в районе села Работино будет означать для украинских войск полную бессмысленность летне-осеннего контрнаступления, в ходе которого ВСУ удалось занять некоторые участки на данном направлении.
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