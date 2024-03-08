Военкор: Ночью ВСУ попытались атаковать российские подразделения в районе Работино

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Военкор: Ночью ВСУ попытались атаковать российские подразделения в районе Работино

Сегодня ночью произошла попытка украинских формирований атаковать позиции российской пехоты в районе села Работино на Ореховском участке фронта Запорожского направления. Об этом сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

Как утверждает военкор, штурмовая группа ВСУ предприняла попытку захватить часть позиций 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ. Однако противник был вовремя остановлен огнем российской артиллерии.



В результате завязавшегося боя был уничтожен украинский пикап и 15 боевиков ВСУ. Российская армия применила беспилотные летательные аппараты, которые сбрасывали боеприпасы на штурмовую группу противника. В итоге, сообщает военкор Сладков, лишь пятерым украинским боевикам удалось отступить.

Отметим, что положение ВСУ на Ореховском участке фронта становится все более сложным. Это отмечают и в командовании группировки ВСУ «Таврия». Российская армия сделала свои атаки более интенсивными, усиливая давление на позиции противника. В то же время, ресурсные возможности ВСУ для остановки наступательных действий российской армии уже снизились. У противника – дефицит боеприпасов, нехватка личного состава и недостаточный уровень его подготовки и мотивации.

Утрата контроля над позициями в районе села Работино будет означать для украинских войск полную бессмысленность летне-осеннего контрнаступления, в ходе которого ВСУ удалось занять некоторые участки на данном направлении.
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    26 комментариев
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    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +3
      Сегодня, 13:21
      Наступать они планируют судя по всему в апреле - мае через Днепр.
      Речь идет о Сырском, который не отказывается от «Дня D» по-украински. Как водится в таких случаях в незалежной, Зе-боты и медиатехнологи Банковой разгоняют нарратив о «гибкости», мол, если нельзя прорвать «линию Суровикина», то ее можно обойти — в том числе через Крынки или, скажем, в районе Казачьих Лагерей.Таким образом, как у ВС РФ, так и у ВСУ есть планы и даже возможности для форсирования Днепра. Другое дело, что в нынешних условиях скорее противник, который не жалеет своих солдат, попробует осуществить «наступ» через реку, чем наши начнут форсировать водную преграду. Если же говорить о среднесрочной перспективе, то многое может измениться в результате обескровливания укровермахта.

      ... заявление Павлюка вполне вписывается в парадигму нового главкома Сырского, который мало того, что имеет дурную репутацию среди военных, так еще и одержим «перемогами». Согласно инсайдерским раскладам, именно он выступил с инициативой десанта ВСУ на левый берег Днепра, хотя Херсонский участок не входил в зону ответственности группировки «Хортиця», которой «генерал 200» командовал до повышения. Зеленскому эта идея понравилась как «красивая». Говорят, что Залужный был против и призывал беречь украинских солдат, пока Запад переводит свою промышленность на военные рельсы.

      По мнению известного в незалежной милитари-блогера, Павлюк, анонсируя новое наступление самостийной армии, имел в виду бросок укровермахта к Крыму через Херсонскую область. Несмотря на кажущуюся фантастичность, план генерала строится на специфике Днепровской поймы и, в принципе, имеет здравое зерно.

      Здесь не только артиллерия ВСУ нависает с более высокого правого берега над нашими позициями, так еще есть острова, которые упрощают военную логистику с «большой земли».

      По ту сторону фронта утверждают, что «кейс Крынок» курируют англичане, которые обещают обеспечить «зонтик» ПВО над переправами, а если что-то и будет уничтожено русскими планирующими бомбами, то понтоны наведут быстро.


      https://svpressa.ru/war21/article/407629/
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        0
        Сегодня, 13:34
        Да пытать атаковать будут. Я думаю будут снимать резервы достаточно обученные с границы с Белоруссией, возможно заменяя эти части, на вновь мобилизованных. Ну и опять же бросать вновь мобилизованных вперёд, как передовую силу вызывающую огонь на себя, а потом работая артиллерией и бронетехникой по разведанным целям. Запад им ещё много чего подбросит, со временем сил накопят. А Зеевской своре, как и западу, всё равно сколько людей они положат. Так что нашим парням по видимому ещё предстоит много работы.
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +7
      Сегодня, 13:21
      Как то невяжется.Дефицит боеприпасов,нехватка л/с,и постоянные атаки.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +8
        Сегодня, 13:24
        Нету у них никакого дефицита боеприпасов.
        1. poquello Ранг пользователя
          poquello
          0
          Сегодня, 13:42
          надо понимать когда это "сегодня" случилось, укропы в Работино контратаку организовали, подтащили танков для навеса, и пёрли что есть мочи, наши в центре и восточной части, укропские танки жгут, где укропы - фиг их знает
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            0
            Сегодня, 13:49
            Фронтовая сводка с картами на утро 08.03.2024 по ссылке ниже.

            https://m.vk.com/wall-148321046_255580

        2. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +3
          Сегодня, 13:44
          И я о том же.Просто нас пытаются вводить в заблуждения.Почему тогда при всех их проблемах наше наступление ведется тяжело?Ответ очевиден-недостатка у них нет.Возможно нехватка бронетехники.
      2. FoBoss_VM Ранг пользователя
        FoBoss_VM
        +2
        Сегодня, 13:43
        Все просто. Значит кто то врёт и делает это постоянно и планомерно
    3. Хмурной Ранг пользователя
      Хмурной
      -1
      Сегодня, 13:21
      Опять натовских таблеток накушались ? Ну ну Мы же все простреливаем и любое движение всук сразу блокируется артой нашей
      Кто интересно такие приказы отдает на мясные штурмы ? Чую англосаксы там командуют с наемниками в заградотрядах
      Часов Яр будет знаковым после взятия ..Оперативнй простор начнется
      1. Voronezh Ранг пользователя
        Voronezh
        0
        Сегодня, 13:32
        Однако бродит видео со свинячими восторгами как брэдли как в тире два бтра с десантом размазывает. Так что есть у них и силы, и возможности, и мотивация и разведка отлично работает...... Хватит уже шапками кидаться
        1. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          0
          Сегодня, 13:40
          Вот это да, на войне подбили бтры, никогда не было и вот опять. Срочно сдаемся ВСУ. Как же раздражает вот это нытье после каждого показа украинской пропагандой, как они где убили русских солдат. А вы реально думали, что наших там не убивают?
          1. Voronezh Ранг пользователя
            Voronezh
            0
            Сегодня, 13:42
            Да, убивают и много..... А раздражает, точнее бесит, когда людей кидают без разведки, без поддержки....
            1. Serhio250381 Ранг пользователя
              Serhio250381
              +2
              Сегодня, 13:45
              Хватит ныть, всякое бывает на войнах всех времен и народов. Давай еще про предателей офицеров и тупое руководство. Безумно жалко наших солдат попавших в засаду, но такое бывает и всегда будет. Ничего не пропала, никому ничего не проиграли
              1. Voronezh Ранг пользователя
                Voronezh
                +1
                Сегодня, 13:52
                Никто и не говорит что все пропало. А проиграть нельзя, растопчут в ноль
                1. Serhio250381 Ранг пользователя
                  Serhio250381
                  +1
                  Сегодня, 13:58
                  Ваш первый коммент можно интерпретировать только так. Хотите посочувствовать солдатам и выразить свою боль, пожалуйста, а остальное зачем? Вы военный, пишите с мест? Сомневаюсь. Зато набрались терминов, в которых ничего не понимаете и несете поклеп на военное руководство. В чем и был расчет украинской пропаганды - лишить нас веры в наше руководство.
                  1. Voronezh Ранг пользователя
                    Voronezh
                    0
                    Сегодня, 14:04
                    Никогда не лепите ярлыки людям которых не знаете. А нашим я в меру возможностей помогаю. Ваши интерпритации моих слов не интересны вообще. Свое мнение выражать могу, для этого здесь открыты комментарии. Разговор закончен.
                    1. Serhio250381 Ранг пользователя
                      Serhio250381
                      0
                      Сегодня, 14:06
                      Какой ярлык я вам прикрепил, можно узнать?
              2. Хмурной Ранг пользователя
                Хмурной
                +1
                Сегодня, 15:06
                Цитата: Serhio250381
                Хватит ныть, всякое бывает на войнах всех времен и народов. Давай еще про предателей офицеров и тупое руководство. Безумно жалко наших солдат попавших в засаду, но такое бывает и всегда будет. Ничего не пропала, никому ничего не проиграли

                Молодец Сергей ,ответка четкая !!!!!!..А то тут со звездами нытиков собралось до черта И все ноют ною ноют Они уже друг друга заныли тут laughing И на новичков кидаются толпой жалобной ))))
        2. Хмурной Ранг пользователя
          Хмурной
          0
          Сегодня, 14:27
          Цитата: Voronezh
          Так что есть у них и силы, и возможности, и мотивация и разведка отлично работает...... Хватит уже шапками кидаться

          Силы есть 52 страны против России и этим мясом управляют кидая их на штурмы мясные ,кто бежит наемники расстреливают в заград отрядах ..
          Шапки никто давно не кидает ,но и ныть ,что все пропало и Кац предлагает сдаться не нужно тут озвучивать ..Нытье и критика две разные вещи
          Вот они смотрите во всей красе ,с кем воюем ПРЕДАТЕЛИ тупые

          Теперь они действительно с натовским вооружением Но и потери у них жуткие под 1 520 000 уже зашкаливает Вся украина уже в кладдбищах И англосаксы кнутами бьют их ату Россию Ату вперед падлы холопские ..За что вам платят и те идут тупо наглотавшись таблетками
          Жутко ,что там в окопах творится И вроде жалко ,а с другой стороны ,как вспомнишь их майдан и эти скачки ..Так и хочется идти на гиляку и СПРОСИТЬ ЗА ВСЕ
          Вот так и живем хлеб жуем в окопах и на ВПК
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 14:56
        Оперативный простор?Это как под Попасной?И?
        1. Грица Ранг пользователя
          Грица
          0
          Сегодня, 15:10
          Нет на Донбассе никакого оперативного простора - это не Якутия или Чукотка, где можно неделю ехать и людей не видеть. Там через каждый километр - деревня. Которую наши будут брать каждую по нескольку недель. А за ней вырастает новая деревня. И там снова стоят силы врага. Которые, вопреки всем увещеваниям СМИ, никак не кончаются, никак не деморализованы и не испытывают никакого снарядного голода.
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            -1
            Сегодня, 15:23
            Понятно,что нет.Только я гляжу тут уверены,что еще чуть чуть и враг сломается и побежит..Только есть одно НО.Мы сражаемся с такими же упорными,смелыми воинами.Ну,с вывернутыми идеалами.Впрочем,идейных там мало,в основном они уверены что защищают свою землю.
        2. Хмурной Ранг пользователя
          Хмурной
          0
          Сегодня, 15:34
          Цитата: dmi.pris1
          Оперативный простор?Это как под Попасной?И?

          Я понял ваше ехидство ..Нет конечно Дмитрий ,простор это когда рухнет все к чертям и жрать им нечего станет и наркота закончится и начнется зомби отступление ..Дебальцево тому пример ,но сейчас все сложнее
          Вы понимаете о чем я ? Наши на передке уже давно заметили ,что потивник очень странно себя ведет
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 13:22
      «В результате завязавшегося боя был уничтожен украинский пикап и 15 боевиков ВСУ» —

      ***
      — Землица кровью здесь пропиталась изрядно...
      ***
    5. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 13:36
      У противника – дефицит боеприпасов, нехватка личного состава и недостаточный уровень его подготовки и мотивации.

      Как давно и часто мы это слышим, но новости с передовой говорят, пока что, об обратном. request
    6. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 13:42
      У ВСУ слишком много появилось подмоги сразу на всех направлениях. Они не только остановили наше наступление, но и контратакуют. Или вчистую подчистили все свои резервы или военные стран НАТО в украинской форме уже прибыли на Украину и заменяют тыловые части ВСУ

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