Польские власти решили приостановить участие страны в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе

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Польские власти решили приостановить участие страны в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе

Польские власти приняли решение о приостановке участия страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В качестве формального повода для этого шага ожидаемо обозначена "агрессивная политика России".

Соответствующее решение было практически единогласно поддержано депутатами польского Сейма на заседании Комитета национальной обороны. Польским парламентом одобрен соответствующий акт, направленный на приостановление действия соглашения.



При этом заместитель главы польского МИД Владислав Теофил Бартошевски заявил, что приостановка участия страны в договоре необходима из соображений безопасности, обороны и интересов внешней политики страны. Согласно положениям ДОВСЕ накладываются количественные ограничения на пять категорий вооружений (БМП, танки, артиллерийские системы калибра 100 миллиметров и более, боевые самолеты и вертолеты).

В ходе последующих дебатов в Сейме на вопрос депутатов от партии PiS, почему законопроект предусматривает лишь приостановку, а не полную денонсацию договора, Бартошевски ответил, что Польша хотела полностью расторгнуть этот договор, однако не смогла это сделать из-за отсутствия консенсуса в этом вопросе среди союзников по НАТО.

В 2023 году президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации заключенного в 1990 году Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соглашение было заключено при участии государств-членов НАТО и Организации Варшавского договора.
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7 комментариев
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  1. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 13:57
    Это они серьёзно, или официально. По моему эти ребята давно вооружаютса как хотят. Вспомнили о договорах.
    1. AlexGa Ранг пользователя
      AlexGa
      +3
      Сегодня, 14:06
      Это они серьёзно, или официально

      Это уже почти 25 лет как не актуально, вариант Договора 1999 года было ратифицировано лишь Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной
      1. BlackMokona Ранг пользователя
        BlackMokona
        +1
        Сегодня, 14:19
        Цитата: AlexGa
        Это уже почти 25 лет как не актуально, вариант Договора 1999 года было ратифицировано лишь Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной

        Да и по любому варианту договора, нужно армии умножать чтобы нарушить его. Писалось всё это под вооружения Холодной войны с десятками тысяч танков с обоих сторон.
  2. albert Ранг пользователя
    albert
    +2
    Сегодня, 14:07
    Этот договор мертв уже много лет.
  3. Комментарий был удален.
  4. Serhio250381 Ранг пользователя
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 14:26
    Это называется нарушить договор, а не приостановить. Походу Польша во всё будет или уже делает, посылать свои войска на Украину
  5. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 14:27
    Захоте приостановил, захотел и нет. Что это за договор такой?
    1. BlackMokona Ранг пользователя
      BlackMokona
      +2
      Сегодня, 14:47
      Цитата: Голландец Михель
      Захоте приостановил, захотел и нет. Что это за договор такой?

      Любой международный договор такой.

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