Польские власти решили приостановить участие страны в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе
Польские власти приняли решение о приостановке участия страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В качестве формального повода для этого шага ожидаемо обозначена "агрессивная политика России".
Соответствующее решение было практически единогласно поддержано депутатами польского Сейма на заседании Комитета национальной обороны. Польским парламентом одобрен соответствующий акт, направленный на приостановление действия соглашения.
При этом заместитель главы польского МИД Владислав Теофил Бартошевски заявил, что приостановка участия страны в договоре необходима из соображений безопасности, обороны и интересов внешней политики страны. Согласно положениям ДОВСЕ накладываются количественные ограничения на пять категорий вооружений (БМП, танки, артиллерийские системы калибра 100 миллиметров и более, боевые самолеты и вертолеты).
В ходе последующих дебатов в Сейме на вопрос депутатов от партии PiS, почему законопроект предусматривает лишь приостановку, а не полную денонсацию договора, Бартошевски ответил, что Польша хотела полностью расторгнуть этот договор, однако не смогла это сделать из-за отсутствия консенсуса в этом вопросе среди союзников по НАТО.
В 2023 году президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации заключенного в 1990 году Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соглашение было заключено при участии государств-членов НАТО и Организации Варшавского договора.
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