Минобороны РФ: ПВО уничтожила беспилотники ВСУ над Белгородской и Курской областями
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Сегодня днем системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили беспилотные летательные аппараты ВСУ над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Как утверждается в сообщении российского военного ведомства, 8 марта 2024 года около 12 часов по московскому времени средствами ПВО ВС РФ была пресечена попытка совершения атак беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории ряда регионов Российской Федерации.
Минобороны РФ сообщило, что над Белгородской и Курской областями были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. Три БПЛА ВСУ были перехвачены над Белгородской областью, еще один над Курской. Примечательно, что это – далеко не первые сбитые в течение суток беспилотники.
Ранее военное ведомство отчиталось об уничтожении четырех украинских дронов над Волгоградской областью. До этого была опубликована информация об уничтожении 11 вражеских беспилотников над Волгоградской областью и еще одного над Белгородской областью.
То есть, сегодня мы имеем дело с массированной атакой украинских дронов против объектов на российской территории, и остается лишь похвалить военнослужащих ПВО ВС РФ за их отличную работу, благодаря которой украинские беспилотники были перехвачены в воздухе, а на земле обошлось без жертв и разрушений.
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