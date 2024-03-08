Евродепутат Уоллес: западные корпорации скупают за бесценок украинские земли
Западные корпорации скупают за бесценок украинские земли. Им они обходятся буквально за копейки.
Об этом в социальной сети заявил евродепутат Мик Уоллес, представляющий в парламенте ЕС Ирландию.
Политик утверждает, что представители крупного бизнеса из стран Запада активно приобретают земельные наделы на Украине. Речь идет о европейских и американских корпорациях, которые занимаются скупкой западноукраинских земель. По его словам, им удается получать их за очень низкую цену, так как украинское государство разорено и разрушено.
- пишет ирландский депутат.
То, что происходит на украинской территории сегодня, он считает сумасшествием.
Уоллес уверен, что западным политикам нет дела до украинских проблем. Вмешиваясь в конфликт на Украине, они преследуют собственные корыстные цели. Эти деятели не пытаются достичь мира в этой восточноевропейской стране, а занимаются разжиганием вооруженного конфликта. По словам Уоллеса, финансовая помощь киевскому режиму предоставляемая странами Запада, служит способом отмывания денег. Она приносит сверхприбыли Соединенным Штатам и западным оборонно-промышленным корпорациям.
Ранее французский политический деятель Флориан Филиппо выразил свое возмущение по поводу бесследного исчезновения 16 миллиардов евро, которые страны Евросоюза направили киевскому режиму. Политик считает, что лучше бы их потратили на развитие здравоохранения или на поддержку сельхозпроизводителей.
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