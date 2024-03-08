Евродепутат Уоллес: западные корпорации скупают за бесценок украинские земли

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Евродепутат Уоллес: западные корпорации скупают за бесценок украинские земли

Западные корпорации скупают за бесценок украинские земли. Им они обходятся буквально за копейки.

Об этом в социальной сети заявил евродепутат Мик Уоллес, представляющий в парламенте ЕС Ирландию.

Политик утверждает, что представители крупного бизнеса из стран Запада активно приобретают земельные наделы на Украине. Речь идет о европейских и американских корпорациях, которые занимаются скупкой западноукраинских земель. По его словам, им удается получать их за очень низкую цену, так как украинское государство разорено и разрушено.

Украина разрушена

- пишет ирландский депутат.

То, что происходит на украинской территории сегодня, он считает сумасшествием.

Уоллес уверен, что западным политикам нет дела до украинских проблем. Вмешиваясь в конфликт на Украине, они преследуют собственные корыстные цели. Эти деятели не пытаются достичь мира в этой восточноевропейской стране, а занимаются разжиганием вооруженного конфликта. По словам Уоллеса, финансовая помощь киевскому режиму предоставляемая странами Запада, служит способом отмывания денег. Она приносит сверхприбыли Соединенным Штатам и западным оборонно-промышленным корпорациям.

Ранее французский политический деятель Флориан Филиппо выразил свое возмущение по поводу бесследного исчезновения 16 миллиардов евро, которые страны Евросоюза направили киевскому режиму. Политик считает, что лучше бы их потратили на развитие здравоохранения или на поддержку сельхозпроизводителей.
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27 комментариев
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  1. zontov79 Ранг пользователя
    zontov79
    +7
    Сегодня, 13:52
    Хитрые хохlы продают то, чего у них скоро не будет!) Или эти корпорации потом предъявят России, что это их земля? Походу хохLы наипали эти корпорации))
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +4
      Сегодня, 14:00
      Интересы корпораций будут подкреплены западными экспидиционными контигентами на Украине.Так что украинцы если кого и обманули ,то только себя.Хотя вся верхушка Украины скупает особняки на Западе не просто так.Всякие Залужные,Зеленские,так что возможно что всё делается целенаправленно. Посылают на убой население Украины или вынуждают эммигрировать,опустошая землю,а потом её продают,а для защиты факта смены владельцев земли вводят западный контингент войск.Всё отжали.Та же европейская с/х житница Испания превращается в пустыню,а тут появляется альтернатива в виде украинского чернозёма.Вот и продовольственная безопасность Европы обеспечивается.
      1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        0
        Сегодня, 14:44
        Если мы будем идти до польской границы, то все их приобретения накроются медным тазом. Претензии адресуются только Украине. А раз её нет, то и спросу нет. Не с кого спрашивать. А вот если остановимся в угоду Запада на перемирие, не достигнув границ Польши, значит нас прогнули. Как на переговорах в Стамбуле. За нами ведь оставался только КРЫМ. Даже ЛДНР не входили, были как-бы сами по себе. Системные либералы правят бал до сих пор. Мединский ведь советник Путина.
      2. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        -1
        Сегодня, 14:49
        Западные корпорации скупают за бесценок украинские земли. Им они обходятся буквально за копейки.

        Помнится, одни скупали акции на владение крымскими землями...
        Главное, не обращать внимания на скупку краденного. Украине эти земли (многие) не принадлежат и по закону о выходе из состава СССР, который находится в глубокой разработке, выходит с тем, с чем входила...
        Пусть после покупатели ловят эту клику по Европам...
  2. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +2
    Сегодня, 13:52
    То, что происходит на украинской территории сегодня, он считает сумасшествием.

    Лучше и не скажешь. Вот Россия и борется с этими сумасшедшими.
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      0
      Сегодня, 14:13
      Победителей не судят и горе побеждённым.Украина как в своё время Германия рассчитывала на победу и расширение своих владений,но как и Германия в своё время проиграла и так же будет оккупирована по образцу 1945 года.Поэтому сейчас все так и возбудились после Авдеевки,тот же Макрон,так как поняли что Украина всё,Россию она не победит,поэтому надо фиксировать прибыль.Раньше же был расчёт на Западе что вот Украина победит,расширится и Западу то же что то перепадёт,но не получилось.Отсюда стремление Зеленского атаковать и показать что Украина может победить,иначе её спишут.А Запад подумал вы даже Авдеевку не можете удержать,тогда о чём с вами говорить и началась фиксация прибыли.Поэтому Украина начала самоубийственное контрнаступление под Авдеевкой,чтобы попытаться спастись.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +2
        Сегодня, 14:20
        Попытаться спастись любой ценой,что она ещё в игре,чтобы её не списывали.Отсюда спешная подготовка наступления через Днепр на Крым по хотелкам британцев готовящееся на апрель-май этого года.Британцы тоже хотят урвать побольше.Как в казино.Поэтому рискуют.
      2. ANB Ранг пользователя
        ANB
        0
        Сегодня, 15:37
        . поэтому нало фиксировать прибыль.

        Убытки, как мне кажется.
        Хотя могут и договориться, что территория российская, а собственность их.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:53
    «Западные корпорации скупают за бесценок украинские земли» —

    ***
    — Всё ещё скупают,недоскупили ...
    ***
    1. ВПК-65 Ранг пользователя
      ВПК-65
      -1
      Сегодня, 14:53
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Всё ещё скупают,недоскупили ...
      Так можно продать по второму и третьему разу laughing это не вопрос. Их хозяева вообще умудрились участки на луне продать, давно сертификаты в тумбочках пылятся wassat
      Вопросы будут возникать потом из цикла: как сеять пшеницу поверх кладбищ с захистниками утыканного желто-блакитными тряпками? будет ли это экологично? Про чернозем в котором утилизированы литиевые аккумуляторы от ftp-дронов пока вообще похоже никто из них не думал, кстати они содержат не только литий, но и кобальт.
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 14:54
      Значит видят свою выгоду.И...что то знают.Чего не знаем мы.. yes
      1. ВПК-65 Ранг пользователя
        ВПК-65
        -1
        Сегодня, 15:14
        Цитата: dmi.pris1
        Значит видят свою выгоду. И... что то знают. Чего не знаем мы.
        Выгода простая: включить печатный станок и напечатать "евро-фантики" не "пустышки", а чем-либо обеспеченные. В данном случае чужим черноземом.
        Ну, а чего не знаем мы (так же как и их покупатели того чернозема), так это результаты проб грунта их комиссии после взрыва боеприпасов с обедненным ураном в житомирской области. Они их нигде не печатали, но морды тогда сильно скривили.
        1. Керенский Ранг пользователя
          Керенский
          -1
          Сегодня, 15:40
          результаты проб грунта их комиссии после взрыва боеприпасов с обедненным ураном в житомирской области.

          Опять! Ладно, засучим рукава снова:
          1. Сердечник боеприпаса из обеднённого урана, это лом, только короче.
          2. При взрыве на складе БП, он со свистом улетает в небо.
          3. Он не просто так называется ОБЕДНЁННЫМ (всё хорошее из него уже вытащили).
          Либо учим матчасть, либо продолжаем пробовать грунт...
          1. ВПК-65 Ранг пользователя
            ВПК-65
            0
            Сегодня, 16:04
            Цитата: Керенский
            Либо учим матчасть


            Керенский, учи свою матчасть дальше по воплям западенцев (их в сети полно), в сторону которых то облако ушло (ветер был в их сторону). Тогда и евро-комиссия работала, но результаты замеров до сих пор не опубликованы.
            Цитата: Керенский
            При взрыве на складе БП, он со свистом улетает в небо.
            На видео видно, как от большой температуры они НЕ разлетелись, а испарились.
  4. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 13:55
    Вот и главные виновники происходящего. Любой ценой окупить вложенное бабло. Ведь понимают, что если победит Россия, компенсацию требовать будет не у кого.
  5. Хмурной Ранг пользователя
    Хмурной
    +2
    Сегодня, 13:56
    Ха ха ха вот новость то ..Там после майдана все скупали ,даже земли Донбасса !!! Сланцевый газ там хотели добывать ,а это територия в пустыню бы превратилась ,там серную кислоту закачивают в сланцы и т.д.) Жуткое производство
    И запад сейчас пытается отбить свои вложения в эту территорию ..А Россия против ! И началась война
    Они сейчас чернозем вывозят ,как во время оккупации гитлеровской Германии и рабов на органы так же вывозят в европу ..Там жуть что творится беспредел бандеровский ,да еще с евреем во главе Киева ..
    1. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      0
      Сегодня, 15:44
      там серную кислоту закачивают в сланцы

      Чего?! Век живи,- век учись... И где оною синтезируют в таких объёмах? Идите мешки ворочать...
      1. Хмурной Ранг пользователя
        Хмурной
        0
        Сегодня, 16:08
        Цитата: Керенский
        там серную кислоту закачивают в сланцы

        Чего?! Век живи,- век учись... И где оною синтезируют в таких объёмах? Идите мешки ворочать...
        Я ворочил и мешки и проче Не надо тут гнать умняка
        Ну было такое в США ,про сланцевую нефть газ Типо хана России в ее газовых поставках .

        Слишком дорого и опасно для природы Заткнулись падлы ..А вопли были такие давно еще
  6. Харитon Ранг пользователя
    Харитon
    +3
    Сегодня, 13:56
    Скупают за бесценок собаки латинские, а после Победы православные вернут даром. Сказано:
    « «Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня» (Лев. 25, 23).
  7. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    -1
    Сегодня, 14:01
    Тут может быть одно из двух - или руководители западных корпораций идиоты, или они прекрасно знают чем "закончится" СВО. Третьего не дано.
    1. ARIONkrsk Ранг пользователя
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 14:34
      Цитата: Владимир М
      Тут может быть одно из двух - или руководители западных корпораций идиоты, или они прекрасно знают чем "закончится" СВО. Третьего не дано.

      Конечно знают и имеют рычаги влияния на конфликт, как только русская армия начнет приближаться к купленным землям, Запад заверещит о переговорах и заморозят конфликт, наши власти же не против переговоров и все, земли и деньги сохранены.
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 14:52
        Тогда это многое объясняет и становится грустно.
  8. rotfuks Ранг пользователя
    rotfuks
    +3
    Сегодня, 14:09
    О том что украинские земли давно не украинские заметили европейские фермеры. Украинский чернозем не просто скупили американские корпорации а уже активно используют. Каждая вторая курица продаваемая в ЕС на самом деле украинская. Как заявили те же французские фермеры в той же Франции собственное птицеводство уже давно в полном упадке. Но при этом французские мороженные куры активно пародаются во всех европейских магазинах. Вероято это тот же вариант ножек Буша в европейском исполнении. Американо-украинские куры перевозятся во Францию а оттуда уже реэкспортом по всей Европе под французскими брендами. И это не только с мясом курицы такие фокусы. То же самое происходит с растительным маслом и хлебобулочными. То есть американские корпорации подмяли под себя европейский рынок продовольствия используя Украину.
  9. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 14:26
    А что будет, когда надо будет расплачиваться за поставленное оружие?
  10. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 14:28
    Les Chinois ont déjà , depuis des années, aussi ont acheté beaucoup de terres Ukrainiennes .
    Ils ont d'ailleurs même construit des terminaux céréaliers.

    Китайцы уже в течение многих лет также купили много украинских земель .
    Более того, они даже построили зерновые терминалы.
  11. Бюрер Ранг пользователя
    Бюрер
    0
    Сегодня, 15:34
    Продают, ну и пусть, нам то что с того. Фигура заявителя интересная - известная маргинальная личность
  12. Dekabrist Ранг пользователя
    Dekabrist
    0
    Сегодня, 15:43
    евродепутат Мик Уоллес

    Какой только навоз не тащат на сайт местные ньюсмейкеры в своем невежестве. С этим ничтожеством, погрязшем в долгах, исчисляемых в десятках миллионов евро и уклонявшимся от уплаты налогов ни один приличный индивид на одном гектаре дефекацию производить побрезгует. А тут он пророк.
    O tempora, o mores!

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