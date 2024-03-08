Западные корпорации скупают за бесценок украинские земли. Им они обходятся буквально за копейки.Об этом в социальной сети заявил евродепутат Мик Уоллес, представляющий в парламенте ЕС Ирландию.Политик утверждает, что представители крупного бизнеса из стран Запада активно приобретают земельные наделы на Украине. Речь идет о европейских и американских корпорациях, которые занимаются скупкой западноукраинских земель. По его словам, им удается получать их за очень низкую цену, так как украинское государство разорено и разрушено.- пишет ирландский депутат.То, что происходит на украинской территории сегодня, он считает сумасшествием.Уоллес уверен, что западным политикам нет дела до украинских проблем. Вмешиваясь в конфликт на Украине, они преследуют собственные корыстные цели. Эти деятели не пытаются достичь мира в этой восточноевропейской стране, а занимаются разжиганием вооруженного конфликта. По словам Уоллеса, финансовая помощь киевскому режиму предоставляемая странами Запада, служит способом отмывания денег. Она приносит сверхприбыли Соединенным Штатам и западным оборонно-промышленным корпорациям.Ранее французский политический деятель Флориан Филиппо выразил свое возмущение по поводу бесследного исчезновения 16 миллиардов евро, которые страны Евросоюза направили киевскому режиму. Политик считает, что лучше бы их потратили на развитие здравоохранения или на поддержку сельхозпроизводителей.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»