Глава Еврокомиссии заявила о планах США, ЕС и ОАЭ создать морской гуманитарный коридор в сектор Газа
Евросоюз, США и ОАЭ собираются открыть морской гуманитарный коридор в сектор Газа. С таким заявлением выступила во время визита на Кипр глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как утверждает фон дер Ляйен, сейчас главным вызовом в регионе стала доставка гуманитарной помощи населению палестинского анклава. Поэтому ЕС, США и ОАЭ, а также Кипр, анонсировали создание морского гуманитарного коридора. По этому коридору планируется осуществлять доставку гуманитарной помощи для населения сектора Газа.
По словам руководителя Еврокомиссии, гуманитарный коридор должен заработать уже в это воскресенье. Правда, пока не очень понятно, как будет обеспечиваться его деятельность и безопасность. С другой стороны, президент США Джо Байден, выступая с традиционным обращением к американскому конгрессу, рассказал, что дал поручение министерству обороны оборудовать временный порт в Газе для приема грузов гуманитарного назначения.
Страны Запада в последнее время стараются показать свою заинтересованность в урегулировании гуманитарного кризиса в палестинском анклаве. Но этот кризис стал следствием военной операции израильской армии, которая полностью поддерживается США и встречает определенное понимание и у европейских государств.
С другой стороны, невнимание к гуманитарным проблемам палестинского населения может повлечь за собой дальнейшее отторжение стран глобального Юга от Запада, что прекрасно понимают и европейские, и американские политики. Поэтому и создается видимость заботы о нуждах населения сектора Газа.
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