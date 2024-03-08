Глава Еврокомиссии заявила о планах США, ЕС и ОАЭ создать морской гуманитарный коридор в сектор Газа

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Глава Еврокомиссии заявила о планах США, ЕС и ОАЭ создать морской гуманитарный коридор в сектор Газа

Евросоюз, США и ОАЭ собираются открыть морской гуманитарный коридор в сектор Газа. С таким заявлением выступила во время визита на Кипр глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как утверждает фон дер Ляйен, сейчас главным вызовом в регионе стала доставка гуманитарной помощи населению палестинского анклава. Поэтому ЕС, США и ОАЭ, а также Кипр, анонсировали создание морского гуманитарного коридора. По этому коридору планируется осуществлять доставку гуманитарной помощи для населения сектора Газа.



По словам руководителя Еврокомиссии, гуманитарный коридор должен заработать уже в это воскресенье. Правда, пока не очень понятно, как будет обеспечиваться его деятельность и безопасность. С другой стороны, президент США Джо Байден, выступая с традиционным обращением к американскому конгрессу, рассказал, что дал поручение министерству обороны оборудовать временный порт в Газе для приема грузов гуманитарного назначения.

Страны Запада в последнее время стараются показать свою заинтересованность в урегулировании гуманитарного кризиса в палестинском анклаве. Но этот кризис стал следствием военной операции израильской армии, которая полностью поддерживается США и встречает определенное понимание и у европейских государств.

С другой стороны, невнимание к гуманитарным проблемам палестинского населения может повлечь за собой дальнейшее отторжение стран глобального Юга от Запада, что прекрасно понимают и европейские, и американские политики. Поэтому и создается видимость заботы о нуждах населения сектора Газа.
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    5 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 13:57
      «Евросоюз, США и ОАЭ собираются открыть морской гуманитарный коридор в сектор Газа» —

      ***
      — "Гуманисты" на букву Г...
      ***
    2. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      -1
      Сегодня, 14:16
      Без участия Ирана этот коридор не эффективен.
      1. abrakadabre Ранг пользователя
        abrakadabre
        0
        Сегодня, 15:40
        А он не для этого создается. А для того, чтобы выдавливать палестинцев с территории. Но под благовидным предлогом.
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 14:26
      Отличная статья на американском ресурсе.Я бы назвал этот план фразой из статьи." Дьявол кроется в деталях!".
    4. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 14:29
      морской гуманитарный коридор
      Это как? Вплавь к судам палестинцы подплывать будут? wink

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