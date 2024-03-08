ВС РФ добились продвижения на юго-западе Новомихайловки
Сегодня стало известно о новых успехах российской армии на Угледарском участке фронта. Здесь ВС РФ продолжают атаковать противника, постепенно оттесняя его силы с занимаемых прежде позиций.
Военкоры сообщают о продвижении российской армии в юго-западной части Новомихайловки. В районе данного населенного пункта длительное время продолжаются боевые действия российских подразделений против украинских формирований. Постепенно боевиков ВСУ оттесняют с прежних позиций, наши бойцы уже ведут бои в самой Новомихайловке, которая в ближайшее время может быть освобождена российскими подразделениями.
Тем временем, военкоры приводят и другую интересную информацию. На Угледарском участке фронта подразделения 39-й отдельной мотострелковой бригады смогли отразить атаку диверсионно-разведывательной группы противника.
Как стало известно, украинские боевики передвигались на двух пикапах. После того, как разведчики выяснили маршрут их передвижения, по украинской штурмовой группе был нанесен удар FPV-дроном. Операторам БПЛА удалось подбить оба автомобиля противника, а личный состав штурмовой группы ВСУ был уничтожен.
Украинские и западные источники называют Угледарский участок фронта еще одним проблемным для Киева направлением. Здесь российская армия демонстрирует особенно возросшие темпы активности и интенсивности атак после освобождения Марьинки и расположенного южнее этого населенного пункта поселка Победа.
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