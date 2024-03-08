ВС РФ добились продвижения на юго-западе Новомихайловки

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ВС РФ добились продвижения на юго-западе Новомихайловки

Сегодня стало известно о новых успехах российской армии на Угледарском участке фронта. Здесь ВС РФ продолжают атаковать противника, постепенно оттесняя его силы с занимаемых прежде позиций.

Военкоры сообщают о продвижении российской армии в юго-западной части Новомихайловки. В районе данного населенного пункта длительное время продолжаются боевые действия российских подразделений против украинских формирований. Постепенно боевиков ВСУ оттесняют с прежних позиций, наши бойцы уже ведут бои в самой Новомихайловке, которая в ближайшее время может быть освобождена российскими подразделениями.



Тем временем, военкоры приводят и другую интересную информацию. На Угледарском участке фронта подразделения 39-й отдельной мотострелковой бригады смогли отразить атаку диверсионно-разведывательной группы противника.


Как стало известно, украинские боевики передвигались на двух пикапах. После того, как разведчики выяснили маршрут их передвижения, по украинской штурмовой группе был нанесен удар FPV-дроном. Операторам БПЛА удалось подбить оба автомобиля противника, а личный состав штурмовой группы ВСУ был уничтожен.

Украинские и западные источники называют Угледарский участок фронта еще одним проблемным для Киева направлением. Здесь российская армия демонстрирует особенно возросшие темпы активности и интенсивности атак после освобождения Марьинки и расположенного южнее этого населенного пункта поселка Победа.
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    4 комментария
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    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      -1
      Сегодня, 14:09
      Молодцы Ребята! Главное, чтобы потерь по меньше. Победы Вам! А всех женщин с Праздником!
    2. ARIONkrsk Ранг пользователя
      ARIONkrsk
      +1
      Сегодня, 14:22
      Люблю новости про продвижение и взятие под контроль нашими войсками.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +1
        Сегодня, 14:56
        Проект WarGonzo в своей оперативке (по состоянию на утро 07.03.2024) сообщил, что нашим бойцам удалось продвинуться в Новомихайловке. Несмотря на переброску на Донецкий фронт, в том числе и на ЛБС южнее Марьинки, нового «мяса» из общего армейского резерва ВСУ, половина этого стратегически значимого поселка находится под уверенным контролем ВС РФ.Что касается близлежащих населенных пунктов, то, по данным WarGonzo, «в районе юго-западной окраины н.п. Победа украинцы пытаются наладить оборону, окапываются и минируют подходы, проводя контратаки, которые имеют скорее отвлекающий характер, чтобы дать возможность пехоте подготовить рубеж обороны. Более выгодные позиции российским войскам удалось занять и в районе н.п. Георгиевка, продвинувшись с севера от водохранилища».
        В Сети появились любопытные кадры с геолокацией (47.85136, 37.46333), на которых видна атака штурмовой группой ВС РФ в составе бронетехники и мотострелкового подразделения позиций укровермахта. Эта видеозапись примечательна тем, что боевые действия ведутся практически на южной части западной окраины Новомихайловки. А с севера гарнизон ВСУ зажат по реке Сухие Ялы и каскадом прудов. Для драпа захисников осталась одна дорога в Константиновку, которая, судя по всему, теперь простреливается даже минометами.Это значит, что прямо сейчас идет реальное окружение врага. Военные эксперты уже пишут, что армия России реализует в битве за Новомихайловку свою классическую схему — охват поселка с рассекающим концентрированным ударом в центр. Дескать, здесь повторяется «Авдеевка на минималке». Значит, и бегство «хероев» не затянется.
        1. Арка Ранг пользователя
          Арка
          0
          Сегодня, 15:44
          Чем меньше их сможет бежать, тем лучше.

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