Экс-премьер Британии Тереза Мэй покидает парламент

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Экс-премьер Британии Тереза Мэй покидает парламент

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй впервые за последние 27 лет не будет выдвигать свою кандидатуру на ближайших выборах в парламент страны.

Как сообщает информационное агентство Reuters, таким образом Мэй стала очередным представителем Консервативной партии, заявившем об отказе баллотироваться на выборах, которые запланированы на этот год.



Мэй стала премьер-министром Великобритании в 2016 году после того, как ее предшественник Дэвид Кэмерон подал в отставку после решения Лондона о выходе из Евросоюза. Ее кандидатура на пост главы правительства была выдвинута представителями Консервативной партии на фоне отсутствия четкого плана для реализации Брексита. На должности главы правительства Мэй объявила проведение досрочных выборов в парламент, чтобы укрепить свои политические позиции, ослабленные вследствие обострившихся в результате Брексита противоречий.

Оказавшись неспособной провести сопряженные с Брекситом мероприятия в установленные законом сроки, Мэй была вынуждена уже в 2019 году передать бразды правления Борису Джонсону, под руководством которого удалось завершить процесс выхода страны из Евросоюза.

После ухода с высшей руководящей должности Мэй оставалась членом парламента от своего избирательного округа на юго-востоке Англии, однако спустя пять лет решила не участвовать в следующих выборах, объяснив свой отказ занятостью в ряде, по её словам, гуманитарных проектов.
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17 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +5
    Сегодня, 14:35
    Жаль.
    Каких людей теряем?!.. (с)
    Это был сарказм, если шо...
    1. poquello Ранг пользователя
      poquello
      +2
      Сегодня, 14:38
      "занятостью в ряде, по её словам, гуманитарных проектов."
      тяга к кухне, мэйвичок варит
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 14:47
        Тереза... решила не участвовать в следующих выборах, объяснив свой отказ занятостью в ряде, по её словам, гуманитарных проектов.

        Самый лучший гуманитарный проект, который на том свете спасет её душу, будет - поработать пару-тройку лет санитаркой в российском медсанбате на СВО.
      2. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +1
        Сегодня, 14:49
        Знаем мы её гуманитарку. Небось собирает для окраины, всё что можно, от военной формы и патронов, до "волонтёров добровольцев", с разными интересными специальностями в плоть до специалистов ОМП.
    2. Хмурной Ранг пользователя
      Хмурной
      0
      Сегодня, 14:48
      Цитата: Смею_заметить_
      Жаль.
      Каких людей теряем?!.. (с)
      Это был сарказм, если шо...

      Начинается смена на западе Все эти Нулланды и Мэй ухходят ,но Сулаки остаются
      Все интересно только начинается ..Кто то дал комманду на смену этих шавок стервозных .Кто им на замену придет вот в чем вопрос ? Не дай Бог умные и расчетливые
    3. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      0
      Сегодня, 15:16
      Заставили написать заявление "по собственному желанию", Иначе -был бы "человек".а статья найдется.
      И не надо оваций! Премьера из меня не вышло.Пойду ...
  2. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 14:43
    Интересно, давала ли Т.Мэй санкцию на проведение провокации против Скрипалей или ее "тупо подставили" английские спецслужбы?
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      0
      Сегодня, 14:52
      Цитата: Дилетант
      Интересно, давала ли Т.Мэй санкцию на проведение провокации против Скрипалей или ее "тупо подставили" английские спецслужбы?

      В провокации МИ-6 входит и подготовка текста, который должен(на) озвучивать всему миру премьер Британии.
    2. Хмурной Ранг пользователя
      Хмурной
      0
      Сегодня, 14:55
      Цитата: Дилетант
      Интересно, давала ли Т.Мэй санкцию на проведение провокации против Скрипалей или ее "тупо подставили" английские спецслужбы?

      Это уже не важно,столько новых провокаций и сколько еще будет с их стороны Гебельс отдыхает просто hi
  3. Светлан Ранг пользователя
    Светлан
    +1
    Сегодня, 14:46
    Нормально, если без сарказма и злорадства. Человеку надоело заниматься политикой и принимать решения влияющие на общество. И человек решил уйти в сторону от всего этого.
    Почему бы и нет.
    ..
    Мавр сделал своё дело, мавр может уходить (с)
  4. RealPilot Ранг пользователя
    RealPilot
    0
    Сегодня, 14:52
    Цитата: Светлан
    Нормально, если без сарказма и злорадства. Человеку надоело заниматься политикой и принимать решения влияющие на общество. И человек решил уйти в сторону от всего этого.
    Почему бы и нет.

    А вот иногда и весьма да! Когда денег уже много, а здоровья и времени уже мало...
  5. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:56
    Жаль такая звезда танцпола ушла со сцены.С таким не повторимымым стилем танца.Надеюсь они найдут друг друга и станцуют танго.Я буду ,этим ,как его антерпринёром.Господа ,не превзойдённый дуэт танцоров Тереза Мэй и Джо Байден,с своим неповторимым стилем танца,танцуют как в последний раз!!! drinks
  6. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    0
    Сегодня, 15:48
    В хореографический ансамбль устраивается?
  7. nik-mazur Ранг пользователя
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 15:53
    Бывший премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй

    Интересно, почему у всех западных политических тёток обязательно присутствуют однотипные бусики? Это какие-то масонские знаки или там рептилоидные передатчики встроены?
  8. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    0
    Сегодня, 15:54
    Сложила полномочия и на всякий случай типа моря молотова на месте англии,свинтит куда нибудь в австралию.
  9. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 16:07
    I tak nadělala více škody než užitku.
    1. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 16:07
      Несмотря на это, она принесла больше вреда, чем пользы.

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