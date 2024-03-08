Экс-премьер Британии Тереза Мэй покидает парламент

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй впервые за последние 27 лет не будет выдвигать свою кандидатуру на ближайших выборах в парламент страны.Как сообщает информационное агентство Reuters, таким образом Мэй стала очередным представителем Консервативной партии, заявившем об отказе баллотироваться на выборах, которые запланированы на этот год.Мэй стала премьер-министром Великобритании в 2016 году после того, как ее предшественник Дэвид Кэмерон подал в отставку после решения Лондона о выходе из Евросоюза. Ее кандидатура на пост главы правительства была выдвинута представителями Консервативной партии на фоне отсутствия четкого плана для реализации Брексита. На должности главы правительства Мэй объявила проведение досрочных выборов в парламент, чтобы укрепить свои политические позиции, ослабленные вследствие обострившихся в результате Брексита противоречий.Оказавшись неспособной провести сопряженные с Брекситом мероприятия в установленные законом сроки, Мэй была вынуждена уже в 2019 году передать бразды правления Борису Джонсону, под руководством которого удалось завершить процесс выхода страны из Евросоюза.После ухода с высшей руководящей должности Мэй оставалась членом парламента от своего избирательного округа на юго-востоке Англии, однако спустя пять лет решила не участвовать в следующих выборах, объяснив свой отказ занятостью в ряде, по её словам, гуманитарных проектов.

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