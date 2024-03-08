Американский обозреватель: Финансовая и военная помощь Украине не предотвратит крах ВСУ
Финансовая помощь со стороны США, даже в случае ее увеличения, не поможет Украине предотвратить российское наступление. Такое мнение высказал американский обозреватель Марк Эпископос в издании Responsible Statecraft.
Сейчас в США активно обсуждается пакет военной помощи Украине. Общая сумма помощи называется в размере 60 миллиардов долларов. Однако даже такие крупные деньги не способны помочь Киеву, считает аналитик. Но зато помощь сможет дать ВСУ шанс на некоторое продление боевых действий.
По утверждению Эпископоса, отсутствие финансовой помощи со стороны США вряд ли может рассматриваться в качестве единственной проблемы, с которой сталкивается украинское руководство. Например, в ВСУ в настоящее время наблюдается очень серьезный дефицит личного состава. Решить данную проблему Запад не в состоянии без прямого военного вмешательства в украинский конфликт.
Впрочем, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж будет готов направить французские войска на Украину в том случае, если российская армия развернет наступление на Киев или Одессу. То есть, некоторые европейские страны уже начинают продумывать сценарии прямого военного вмешательства в украинские события.
С другой стороны, президент США Джо Байден в традиционном выступлении перед американским конгрессом сегодня заявил, что американских войск на Украине нет и их отправка туда не планируется, а Вашингтон намерен оказывать лишь помощь деньгами и вооружением.
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