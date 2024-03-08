Американский обозреватель: Финансовая и военная помощь Украине не предотвратит крах ВСУ

Финансовая помощь со стороны США, даже в случае ее увеличения, не поможет Украине предотвратить российское наступление. Такое мнение высказал американский обозреватель Марк Эпископос в издании Responsible Statecraft.Сейчас в США активно обсуждается пакет военной помощи Украине. Общая сумма помощи называется в размере 60 миллиардов долларов. Однако даже такие крупные деньги не способны помочь Киеву, считает аналитик. Но зато помощь сможет дать ВСУ шанс на некоторое продление боевых действий.По утверждению Эпископоса, отсутствие финансовой помощи со стороны США вряд ли может рассматриваться в качестве единственной проблемы, с которой сталкивается украинское руководство. Например, в ВСУ в настоящее время наблюдается очень серьезный дефицит личного состава. Решить данную проблему Запад не в состоянии без прямого военного вмешательства в украинский конфликт.Впрочем, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж будет готов направить французские войска на Украину в том случае, если российская армия развернет наступление на Киев или Одессу. То есть, некоторые европейские страны уже начинают продумывать сценарии прямого военного вмешательства в украинские события.С другой стороны, президент США Джо Байден в традиционном выступлении перед американским конгрессом сегодня заявил, что американских войск на Украине нет и их отправка туда не планируется, а Вашингтон намерен оказывать лишь помощь деньгами и вооружением.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»