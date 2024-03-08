Губернатор Курской области сообщил о пяти обстрелах одного из населённых пунктов региона
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Сегодня поселок Теткино в Глушковском районе Курской области подвергся обстрелу украинской артиллерии. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По утверждению главы региона, всего было зафиксировано пять прилетов в районе железнодорожной станции населенного пункта. Как отметил Старовойт, никто из мирных жителей населенного пункта не пострадал. Относительно разрушений пока информация уточняется.
Отметим, что украинские формирования регулярно подвергают артиллерийским и минометным обстрелам населенные пункты, расположенные на приграничных российских территориях. Обстреливаются села и города Белгородской, Брянской, Курской областей Российской Федерации.
Кроме того, сегодня украинские формирования предприняли целый ряд попыток провести атаки российских объектов с помощью беспилотной авиации. Беспилотные летательные аппараты ВСУ были сбиты средствами противовоздушной обороны ВС РФ даже над Волгоградской областью, кроме того несколько дронов были уничтожены над территорией приграничной Белгородской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил сегодня днем, что в Краснояружском районе региона был сбит средствами противовоздушной обороны вражеский дрон. С его помощью украинские формирования собирались нанести удар по гражданской инфраструктуре российского региона.
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