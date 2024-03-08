Киевский режим начал принудительную эвакуацию семей с детьми с оккупированной ВСУ части ДНР

На части территории Донецкой Народной Республики (ДНР) РФ, которая в настоящее время находится под контролем украинских формирований, началась принудительная эвакуация семей с детьми. Об этом сообщают украинские средства массовой информации, ссылаясь на источники в правительственных структурах.Речь идет об эвакуации 28 детей и их родителей из четырех населенных пунктов Донбасса. Названия населенных пунктов украинские СМИ не приводят. Власти намерены вывезти детей и их родителей из населенных пунктов, якобы в безопасные места для последующего размещения.Это уже не первое сообщение об эвакуации мирного населения из прилегающих к фронту районов – как Украины, так и оккупированных ВСУ российских новых регионов. В свое время семьи с детьми и пожилых людей украинские формирования вывозили из Авдеевки, но значительная часть мирного населения категорически отказалась покидать город даже в условиях интенсивных боевых действий.Вчера сообщалось об эвакуации в срочном порядке мирных жителей из ряда населенных пунктов Сумской и Харьковской областей Украины. Из ряда районов на Купянском направлении были эвакуированы практически все жители.В последнем случае такие действия киевского режима явно обусловлены его пониманием предстоящего наступления ВС РФ в районе Купянска, в связи с чем линия фронта может сдвинуться и пролегать уже по другим населенным пунктам, чем в настоящее время.

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