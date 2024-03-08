ВС РФ уничтожили стратегически значимый центр космической разведки ВСУ «Овидиополь-2»

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ВС РФ уничтожили стратегически значимый центр космической разведки ВСУ «Овидиополь-2»

Центр космической разведки ВСУ «Овидиополь-2» в результате ударов Вооруженных сил Российской Федерации полностью уничтожен. Об этом сообщают российские военные Telegram-каналы, ссылаясь на собственные источники.

Удар по космическому центру наносился ночью. Объект находился в районе села Аккаржа в Одесской области. Он был создан еще в советское время, когда там дислоцировался 8-й отдельный радиоузел Комитета государственной безопасности СССР. Теперь этот объект находился под контролем иностранных военных специалистов из стран Североатлантического альянса.



До этого украинские источники сообщили, что в Одесской области в результате ночных ударов ВС РФ был поврежден некий «инфраструктурный объект». Однако, что именно за объект был уничтожен ночными ударами ВС РФ, украинская сторона не сообщала. Похоже, что речь именно о центре космической разведки.

Российские войска регулярно наносят массированные и высокоточные удары по военным объектам на территориях, контролируемых киевским режимом. Сегодня ночью были атакованы цели военного назначения в Одесской, Кировоградской, Харьковской областях Украины.

Впрочем, украинские воздушные силы в привычном духе отчитались, будто бы 33 из 37 российских беспилотников, атаковавших территорию страны, были уничтожены средствами противовоздушной обороны ВСУ. Но информация о пораженных военных объектах затем пришла из целого ряда регионов, контролируемых киевским режимом.
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    15 комментариев
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    1. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +13
      Сегодня, 15:27
      Объект находился в районе села Аккаржа в Одесской области. Он был создан еще в советское время, когда там дислоцировался 8-й отдельный радиоузел Комитета государственной безопасности СССР.
      Ага, бывший объект 8-го радиоузла КГБ уничтожен 8 Марта... Долго ждали. Интересно почему два года ждали? Да есть еще похожие объекты, которые отстроены в СССР и они ждут своих ракет, уже более двух лет
      1. Хмурной Ранг пользователя
        Хмурной
        +2
        Сегодня, 15:49
        Да нету у украины никаких космических объектов уже давно Сергей ..
        Долбанули амерскую систему связи и ВСЕ !
        Они ее потом в другом месте разместят И мы опять долбанем ! hi
      2. Удав КАА Ранг пользователя
        Удав КАА
        +2
        Сегодня, 15:59
        Цитата: svp67
        Интересно почему два года ждали?

        Ждали, когда западники притащат туда свою аппаратуру и посадят за дисплеи своих операторов.
        (Ну, чтобы два раза не ходить! Ждали когда соберутся все до кучи на постановку задач)
        А если серьезно, то проводили доразведку объекта, возможно -- лазерную подсветку наводчиками из ДРГ, или уточняли координаты главного зала относительно входного туннеля, да мало ли чего еще нужно, чтобы "курица осталась без головы"!
        1. vkfriendly Ранг пользователя
          vkfriendly
          0
          Сегодня, 16:11
          Гадать не будем, мы узнаем не скоро если вообще узнаем, почему именно сейчас и кто там был в этот момент....
      3. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 16:03
        Цитата: svp67
        Ага, бывший объект 8-го радиоузла КГБ уничтожен 8 Марта... Долго ждали. Интересно почему два года ждали?

        Может быть ждали, когда матрасы этот объект под себя всей необходимой аппаратурой нафаршируют, что бы потом десять раз их не искать, а долбанули уже по факту готовности. Надеюсь накрыли вместе с натовской обслугой. winked
    2. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +3
      Сегодня, 15:29
      что именно за объект был уничтожен ночными ударами ВС РФ, украинская сторона не сообщала.

      Ещё бы эту украинскую "сообщалку" уничтожить к чертовой бабушки.
      1. Хмурной Ранг пользователя
        Хмурной
        -1
        Сегодня, 16:00
        Цитата: Ясная
        что именно за объект был уничтожен ночными ударами ВС РФ, украинская сторона не сообщала.

        Ещё бы эту украинскую "сообщалку" уничтожить к чертовой бабушки.

        95 квартал есть такой Шоу кровавое продолжается "Слуги Зе " Работают четко
        Англосаксы довольны
        Залужный вон в Лондоне заныкался Дипломат твою мать бандеровская свинья контуженная Тьфу блин Прости господи !
        1. vkfriendly Ранг пользователя
          vkfriendly
          0
          Сегодня, 16:13
          Новичок его найдет однозначно.
    3. Попандос Ранг пользователя
      Попандос
      +3
      Сегодня, 15:29
      Центр космической разведки ВСУ «Овидиополь-2»
      ......
      Он был создан еще в советское время

      И что? Более двух лет никто не знал, что там узел разведки?
      Воистину СВО - Странная Военная Операция negative
    4. Арка Ранг пользователя
      Арка
      +6
      Сегодня, 15:30
      Если так, то... Инсинуирую, что скорее всего оттуда и, кроме всего прочего, и управлялись бэки, не говоря о иных, более важных задачах. И, поскольку наличие в таких местах иных типов 99,9999999% то скоро пойдут сведения о генералах-серферах, полковниках-альпинистах, майорах-сноубордистах павшими жертвой своих увлечений.
    5. Fachmann Ранг пользователя
      Fachmann
      +1
      Сегодня, 15:31
      Новость действительно хорошая. Одно непонятно, почему этот объект и другие, ему подобные, продолжали и продолжают работать на территории Украины. Я имею ввиду центры теле-и радио связи, пропаганды и информации. Может быть я многого в стратегии ведения войны не понимаю...
    6. Игорь Викторович Ранг пользователя
      Игорь Викторович
      +4
      Сегодня, 15:33
      Слышал от многих людей, прошедших горячие точки, и всевозможные войны, так вот у многих возникают вопросы по поводу, что происходит на украине. И многие уже откровенно с недоверием относятся к лозунгам, типа денацификация, демилитаризация.. украинцы сейчас спокойненько оборону строят.. Уничтожаем бункеры, которые в первые дни операции должны были быть уничтожены..
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 15:49
      Зная деловую смекалку украинских прапорщиков ,объект был сразу разворован после передачи объекта Украине РФ.Как только объект начал проявлять радиоэлектроную активность при помощи стран НАТО ,он был уничтожен.И вроде там было развёрнуто что то супер пупер от НАТО.
    8. Скобаристан Ранг пользователя
      Скобаристан
      -2
      Сегодня, 16:02
      Цитата: Игорь Викторович
      Уничтожаем бункеры, которые в первые дни операции должны были быть уничтожены..

      Выше уже ответили . Странно что элементарные вещи надо объяснять. Выносить пустые "бункеры" никакого смысла нет. Если объект времён СССР то координаты известны , просто дождались когда там развернут и заполнят персоналом и оборудованием. Это разве трудно для понимания ? Или....
    9. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      +1
      Сегодня, 16:06
      Ооо, на целый третий год такой важный объект, однако. request

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