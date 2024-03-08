ВС РФ уничтожили стратегически значимый центр космической разведки ВСУ «Овидиополь-2»
Центр космической разведки ВСУ «Овидиополь-2» в результате ударов Вооруженных сил Российской Федерации полностью уничтожен. Об этом сообщают российские военные Telegram-каналы, ссылаясь на собственные источники.
Удар по космическому центру наносился ночью. Объект находился в районе села Аккаржа в Одесской области. Он был создан еще в советское время, когда там дислоцировался 8-й отдельный радиоузел Комитета государственной безопасности СССР. Теперь этот объект находился под контролем иностранных военных специалистов из стран Североатлантического альянса.
До этого украинские источники сообщили, что в Одесской области в результате ночных ударов ВС РФ был поврежден некий «инфраструктурный объект». Однако, что именно за объект был уничтожен ночными ударами ВС РФ, украинская сторона не сообщала. Похоже, что речь именно о центре космической разведки.
Российские войска регулярно наносят массированные и высокоточные удары по военным объектам на территориях, контролируемых киевским режимом. Сегодня ночью были атакованы цели военного назначения в Одесской, Кировоградской, Харьковской областях Украины.
Впрочем, украинские воздушные силы в привычном духе отчитались, будто бы 33 из 37 российских беспилотников, атаковавших территорию страны, были уничтожены средствами противовоздушной обороны ВСУ. Но информация о пораженных военных объектах затем пришла из целого ряда регионов, контролируемых киевским режимом.
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