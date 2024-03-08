Немецкая пресса: линия обороны ВСУ обрушится уже этим летом

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Немецкая пресса: линия обороны ВСУ обрушится уже этим летом

На фоне продолжающегося наступления российской армии на разных участках фронта и нехватки у противника живой силы и боеприпасов западная пресса все чаще публикует неутешительные для киевского режима прогнозы. у противника, заявил журналист Ибрагим Набер в репортаже для немецкого телеканала .

В статье немецкого обозревателя Ибрагима Набера, опубликованной в издании Welt, высказывается предположение, что переломный момент в украинском кризисе может наступить уже летом текущего года, когда ВС РФ удастся сделать еще больший прорыв обороны боевиков киевского режима.



Ряд западных СМИ отмечают, что украинские власти опасаются возможного прорыва российской армией обороны ВСУ. Эксперты отмечают успешное продвижение российских сил на ряде участков фронта, а также стремительные темпы недавнего освобождения Авдеевки и еще нескольких населенных пунктов. В результате наступления ВС РФ оборона ВСУ может не выдержать натиска наступающей российской армии.

Запад оказался не готов к продолжительному вооруженному конфликту на Украине, вследствие чего ВСУ оказались в затруднительном положении без какой-либо перспективы достижения заявленных киевским режимом целей.

Обсуждения в ряде стран Евросоюза возможности отправки на Украину своих войск, а также продолжающиеся в ФРГ дискуссии по поводу передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus демонстрируют движение к более глубокой вовлеченности Запада в украинский кризис.
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    17 комментариев
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    1. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      -4
      Сегодня, 16:15
      Так говорили же что вот весной рушится начнет. Опять эти сдвиги вправо laughing .. Вы там в ципсе то определитесь уже когда обрушение начнется
      1. Хмурной Ранг пользователя
        Хмурной
        +1
        Сегодня, 16:20
        Цитата: FoBoss_VM
        Вы там в ципсе то определитесь уже когда обрушение начнется

        А шо определятся ? Хохлосаксы заканчиваются Россия ФАБми начала прорывать оборону
        Надоели они все ..Мочить начали тупо и потом штурмовка контуженных
        Сейчас сосредотачиваемся и после 17 начнем опять мочить
        И никто их уже не спасет
        Признаки развала звоночки такие ! Арестович заявил ,что он Русский и поносит хохлосаксов их хуторянскую сущность ..
        Залужный захотел быть дипломатом в Лондоне хе хе bully
        Зеленский уже замолк и никто его не принимает в ЕС и США Дэнег Нэма таки
      2. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        +1
        Сегодня, 17:30
        Цитата: FoBoss_VM
        Так говорили же что вот весной рушится начнет

        Ни разу не видел прогнозов про весну. Осенью были разговоры ,что зимой боевые действия затихнут, а в конце весны укроармия очухается от своего контрнаступа и возможно даже опять ломанётся стремительным домкратом, если, конечно, к тому времени Украине напихают денег и оружия. С началом зимы трындели, что российская армия завязнет в боях за Авдеевку, а укроармия отдохнёт и окрепнет. А про весну все эксперты хором твердили, что весной воевать невозможно, потому как распутица и надо ждать, пока подсохнет. Сейчас пошли разговоры, что укроармия переходит к стратегической и очень активной обороне до конца этого года и даже до начала следующего, а российская, возможно, готовит мощное летнее наступление.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 16:34
      Слишком много заявляют, прогнозируют и т. д.
      События идут своим чередом, по тому варианту, который создаётся нам самими...
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 16:37
        А если не обрушится?А,ну конечно.Им то,журналюгам немецким,что..Газетку даже свою не сьедят
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +2
          Сегодня, 16:41
          Да ладно... что с писарчуков ремеслинников взять.
          За свои слова перестали отвечать фэйсы при очень серьёзных должностях, которые вроде попусту болтать противопоказано!!!
          Увы, увы, болтун в пруд пруд, реальных пацанов, за бугром, не осталось вообще.
          1. Reptiloid Ранг пользователя
            Reptiloid
            +1
            Сегодня, 17:50
            Цитата: rocket757
            .... Увы, увы, болтун в пруд пруд, реальных пацанов, за бугром, не осталось вообще.

            Они, в основном, думают, как бы им в какие гейропейские органы переизбраться, да повыше подняться..... laughing А насчёт реальных пацанов --- вообще сложно lol wassat Всё какие-то злобные бабцы-русофобки пролезают, ведут борьбу за места..... Ужас, что творится am
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              +1
              Сегодня, 18:11
              Всем придётся пройти процесс очищения, что б просто выжить!
        2. Reptiloid Ранг пользователя
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 17:45
          Цитата: dmi.pris1
          А если не обрушится?А,ну конечно.Им то,журналюгам немецким,что..Газетку даже свою не сьедят

          Интересно имя немецкого журналиста ---- Ибрагим
    3. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +2
      Сегодня, 16:38
      Журналисты - везде журналисты)
      Заголовок достаточно категоричен: "... линия обороны ВСУ обрушится уже этим летом"
      В самой статье: "... высказывается предположение, что переломный момент в украинском кризисе может наступить уже летом"

      Так обрушится, или это просто "предположение", о некоем моменте, который "может наступить"?

      И далее, в соседней статье идёт речь о строительстве на территории Украины заводов:
      ... производитель танков KNDS. Речь идет о холдинге, созданном французской фирмой Nexter и немецкой Krauss-Maffei-Wegmann


      Немцы, зная, что линия обороны вот-вот обрушится, тем не менее, планируют строить заводы?
      Странные они, эти немцы с французами)
    4. Festus Ранг пользователя
      Festus
      0
      Сегодня, 16:55
      Цитата: sdivt
      Немцы, зная, что линия обороны вот-вот обрушится, тем не менее, планируют строить заводы?
      Странные они, эти немцы с французами

      Немецкие инвестиции в Украину защищены государственными гарантиями - начиная с лета 2023 года и вплоть до полной потери.
      1. Арка Ранг пользователя
        Арка
        0
        Сегодня, 18:16
        Таки да, Шпак даёт честное благородное слово в этом.
    5. Roust Ранг пользователя
      Roust
      0
      Сегодня, 17:14
      А нам какая разница, когда они весной уже сдохнут!?
    6. Festus Ранг пользователя
      Festus
      0
      Сегодня, 17:39
      Цитата: Roust
      А нам какая разница, когда они весной уже сдохнут!?


      Важно то, что для Rheinmetall & Co НЕ имеет значения, уничтожат ли они заводы - они получат свою прибыль в любом случае.

      Это означает, что недостаточно уничтожить фабрики. Вам нужно будет найти другие точки давления, чтобы это причинило боль
    7. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +1
      Сегодня, 17:56
      Запад оказался не готов к продолжительному вооруженному конфликту на Украине,

      fool Вот на этом мы вас всегда подлавливали а вы, как недоумки-переростки, раз за разом ведётесь на это. Отберите уже у курильщиков учебник истории, почитайте книжицу, и географию не забудьте, посмотрите на наши просторы и смекните, сколько народа и вооружений останется у нас после вашего "масштабного удара".
      p.s.
      "Поединок Ильи Муромца и Д"Артаньяна:
      - Алёша, а что это он на мне крестики рисует?
      - Он туда колоть шпагой будет.
      - Обсыпь его мелом!"
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 18:02
      А почему летом а не в ближайший понедельник?-этот обозревающий-к гадалке сходил? laughing
    9. Арка Ранг пользователя
      Арка
      0
      Сегодня, 18:14
      При отсутствии поддержки железом, бк, финансами и людьми накрылась бы Искариотенко ещё к середине 22 года. По факту при снаряжении поддержки - посыпятся. Но позже. Пока мозги не прочистим - толку не будет. Прочистка же, как говорил мой дид:што не доходит через вумну голову, доходит через дурну (вырезано цензурой). Битие определит сознание.

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