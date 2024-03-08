На фоне продолжающегося наступления российской армии на разных участках фронта и нехватки у противника живой силы и боеприпасов западная пресса все чаще публикует неутешительные для киевского режима прогнозы. у противника, заявил журналист Ибрагим Набер в репортаже для немецкого телеканала .В статье немецкого обозревателя Ибрагима Набера, опубликованной в издании Welt, высказывается предположение, что переломный момент в украинском кризисе может наступить уже летом текущего года, когда ВС РФ удастся сделать еще больший прорыв обороны боевиков киевского режима.Ряд западных СМИ отмечают, что украинские власти опасаются возможного прорыва российской армией обороны ВСУ. Эксперты отмечают успешное продвижение российских сил на ряде участков фронта, а также стремительные темпы недавнего освобождения Авдеевки и еще нескольких населенных пунктов. В результате наступления ВС РФ оборона ВСУ может не выдержать натиска наступающей российской армии.Запад оказался не готов к продолжительному вооруженному конфликту на Украине, вследствие чего ВСУ оказались в затруднительном положении без какой-либо перспективы достижения заявленных киевским режимом целей.Обсуждения в ряде стран Евросоюза возможности отправки на Украину своих войск, а также продолжающиеся в ФРГ дискуссии по поводу передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus демонстрируют движение к более глубокой вовлеченности Запада в украинский кризис.

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