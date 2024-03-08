Минобороны РФ назвало потери украинских формирований за минувшую неделю
В течение минувшей недели Вооруженные силы Российской Федерации продолжали наносить удары по противнику и развивать наступление на ряде направлений. В ходе боевых действий враг понес значительные потери. Это следует из традиционной сводки Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции.
В сводке рассматривается период со 2 по 8 марта 2024 года. Как утверждает российское военное ведомство, на Купянском направлении были отражены 24 попытки контратаки сил противника. Потери ВСУ на данном направлении составили более 540 человек, 2 танка, 4 бронемашины, 20 автомобилей, 18 артиллерийских орудий и реактивную систему залпового огня «Град».
Продолжались боевые действия и на Донецком направлении. Здесь наши подразделения заняли более выгодные позиции на ряде участков фронта. Потери ВСУ на Донецком направлении оцениваются российским военным ведомством в более чем 1970 военнослужащих, 11 танков, 17 бронемашин, 47 автомобилей, 25 артиллерийских орудий, 2 РСЗО «Град» и 1 ЗРК «Стрела-10».
На Авдеевском участке фронта противник потерял более 2860 человек, 7 танков, включая 2 танка Abrams американского производства, 34 бронемашины, 47 автомобилей, 20 артиллерийских орудий, 1 пусковую установку РСЗО HIMARS производства США и 1 ЗРК «Стрела-10».
В результате боевых действий на Южно-Донецком направлении украинские формирования потеряли до 1620 военнослужащих, 6 танков, 13 бронемашин, 28 автомобилей, 7 артиллерийских орудий, 1 РСЗО «Град», 2 ЗРК «Стрела-10» и 1 ЗРК «Stormer» британского производства.
Наконец, в результате боев на Херсонском и Запорожском направлениях нашим войскам удалось нанести поражение украинским формированиям. Потери противника составили здесь более 295 военнослужащих, 2 танка, 9 артиллерийских орудий, 2 пусковые установки РСЗО HIMARS американского производства.
Отдельно МО РФ приводит и результаты работы авиации и ПВО ВС РФ. В течение недели ими были сбиты 1 самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 5 крылатых ракет «Storm Shadow» британского производства, 1 зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot» американского производства, 7 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 796 беспилотных летательных аппаратов.
Таким образом, общие потери украинских формирований в личном составе, согласно сводке Минобороны РФ, за неделю составили как минимум 7285 человек убитыми и ранеными.
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