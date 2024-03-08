На румынско-украинской границе задержали автобус с 34 уклонистами от мобилизации в ВСУ

В трех километрах от границы с Румынией украинскими пограничниками был остановлен автобус, в котором находились 34 гражданина Украины. Все они – мужчины, пытавшиеся избежать мобилизации в ВСУ посредством бегства в соседнее государство.О задержании автобуса сообщил один из закарпатских журналистов. Как удалось разузнать корреспонденту, мужчины заплатили в среднем по 10 тысяч евро, чтобы покинуть территорию Украины. Однако организатор вывоза уклонистов не придумал лучшей схемы, как везти их на автобусе, что было очень заметно и, естественно, привлекло внимание пограничной службы.Украинские источники сообщают, что водителя автобуса тоже задержали. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы за попытку вывоза подлежащих мобилизации лиц за пределы страны. Впрочем, учитывая рассматриваемый законопроект о мобилизации осужденных, не исключено, что и лишение свободы не спасет ни организатора этой схемы, ни его «подопечных» от последующей мобилизации на фронт.Как мы видим, украинские мужчины всеми силами пытаются избежать отправки в ряды действующей армии. Кто-то предпочитает бежать из страны самостоятельно, в том числе по горным тропам или вплавь – через реки, кто-то платит деньги за сомнительные схемы, и в итоге и задерживается украинскими пограничниками, и остается без средств.Но, в любом случае, подобные происшествия свидетельствуют о подлинном уровне «патриотизма» среди украинских граждан, как бы не пытались представители киевского режима рассказывать обратное.

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