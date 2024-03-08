Глава Минобороны Франции: французские оборонные компании наладят выпуск продукции на Украине
Некоторые французские оборонные компании наладят выпуск продукции на Украине. Речь идет о военной технике, которую ВСУ применяют вооруженном конфликте с Россией.
Как сообщили в агентстве Reuters, такое заявление сделал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.
По словам европейского чиновника, свои производственные мощности на Украине намерены запустить три французские оборонные компании. В первую очередь, французы собираются наладить выпуск беспилотников, наземного оборудования и запасных частей. В дальнейшем, утверждает Лекорню, планируется также организовать производство боеприпасов.
- сказал глава оборонного ведомства.
- заявил министр обороны Франции.
Конкретные компании он называть не стал, но сделал намек, что одна из них – это производитель танков KNDS. Речь идет о холдинге, созданном французской фирмой Nexter и немецкой Krauss-Maffei-Wegmann.
Франция – далеко не единственная страна, планирующая запустить оборонное производство на украинской территории. К примеру, крупная чешская оружейная компания Czechoslovak Group (CSG) собирается помочь Киеву организовать выпуск крупнокалиберных боеприпасов.
- https://www.safran-group.com/
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