Глава Минобороны Франции: французские оборонные компании наладят выпуск продукции на Украине

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Глава Минобороны Франции: французские оборонные компании наладят выпуск продукции на Украине

Некоторые французские оборонные компании наладят выпуск продукции на Украине. Речь идет о военной технике, которую ВСУ применяют вооруженном конфликте с Россией.

Как сообщили в агентстве Reuters, такое заявление сделал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.



По словам европейского чиновника, свои производственные мощности на Украине намерены запустить три французские оборонные компании. В первую очередь, французы собираются наладить выпуск беспилотников, наземного оборудования и запасных частей. В дальнейшем, утверждает Лекорню, планируется также организовать производство боеприпасов.

Компании будут налаживать отношения с украинскими компаниями, в том числе, в секторах беспилотников и наземного оборудования, чтобы производить запчасти на украинской земле

- сказал глава оборонного ведомства.

Идея состоит в том, чтобы запустить первые производственные установки этим летом

- заявил министр обороны Франции.

Конкретные компании он называть не стал, но сделал намек, что одна из них – это производитель танков KNDS. Речь идет о холдинге, созданном французской фирмой Nexter и немецкой Krauss-Maffei-Wegmann.

Франция – далеко не единственная страна, планирующая запустить оборонное производство на украинской территории. К примеру, крупная чешская оружейная компания Czechoslovak Group (CSG) собирается помочь Киеву организовать выпуск крупнокалиберных боеприпасов.
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2 комментария
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  1. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 16:10
    Глава Минобороны Франции: французские оборонные компании наладят выпуск продукции на Украине

    Хватит свистеть...Российские ракеты покрывают всю украинскую территорию...
    Наладят они...Свет в задницу проведут...
  2. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 16:12
    Je pense que ces usines deviendront immédiatement des "cibles prioritaires" ...

    Я думаю, что эти заводы сразу станут "приоритетными целями"...

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