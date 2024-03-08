Губернатор: Два человека погибли, один ранен в результате атаки БПЛА ВСУ на село в Белгородской области

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Губернатор: Два человека погибли, один ранен в результате атаки БПЛА ВСУ на село в Белгородской области

К трагическим последствиям привела сегодняшняя атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ на село Рождественка Грайворонского городского округа Белгородской области. О последствиях налета вражеских дронов рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как сообщил глава региона, украинские формирования атаковали окраину села Рождественка Грайворонского городского округа с помощью трех беспилотников. В результате атаки два человека погибли, еще один мужчина получил тяжелые ранения. Сейчас на месте происшествия работают медики и экстренные службы, пострадавший будет госпитализирован в медицинское учреждение.

Помимо человеческих жертв есть и разрушения – повреждены манипулятор и экскаватор, которые были припаркованы недалеко от места удара вражеских беспилотников. Это – не первая атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Белгородскую область за сегодня.

Ранее Гладков сообщил, что силами противовоздушной обороны российской армии был сбит беспилотник самолетного типа. Сейчас проверяется информация о последствиях падения беспилотника, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в ходе его падения нет.

Кроме того, атаке беспилотника подвергся и поселок Маслова Пристань Шебекинского городского округа. Украинский дрон сбросил взрывное устройство на одно из местных сельскохозяйственных предприятий. В этом случае, к счастью, обошлось без жертв, а из разрушений – пробитая кровля здания.
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    4 комментария
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    1. Хмурной Ранг пользователя
      Хмурной
      +2
      Сегодня, 16:36
      Нацистская -англосакская схема ..Чем больше жертв среди мирных ,тем скорее протесты начнутся в Москве и городах
      Ну ну тварины Все как раз наоборот идет и мы к вам англосаксы скоро придем и океан вас не спасет
      Разделя и влавствуй это применим ,как у нас эти
      Даешь афроамериканскую республику на юге США И техасу свободу !
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        0
        Сегодня, 16:48
        Надо активней работать с разными анти глобалистскими и прочими анти правительственными, движениями, как в гейропе, так и с англосаксонскими. Принцип враг моего врага, мой друг, надо соблюдать. Фраза мы не такие, ни чего не решает. Пока там не поймут, что на любое действие, будет ответное противодействие, нацисты не успокоятся. Толь ко чёткое понимание угрозы собственной заднице, помогут остудить нацистские выходки.
      2. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        0
        Сегодня, 16:50
        Два человека погибли, один ранен в результате атаки БПЛА ВСУ на село в Белгородской области

        А как же все громкие заявления типа мы не допустим ?
        1. Fitter65 Ранг пользователя
          Fitter65
          0
          Сегодня, 16:55
          Цитата: частное лицо
          А как же все громкие заявления типа мы не допустим ?

          А если бы допустили, вы бы сейчас изучали что такое зошид и зупынка.

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