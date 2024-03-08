Губернатор: Два человека погибли, один ранен в результате атаки БПЛА ВСУ на село в Белгородской области
К трагическим последствиям привела сегодняшняя атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ на село Рождественка Грайворонского городского округа Белгородской области. О последствиях налета вражеских дронов рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как сообщил глава региона, украинские формирования атаковали окраину села Рождественка Грайворонского городского округа с помощью трех беспилотников. В результате атаки два человека погибли, еще один мужчина получил тяжелые ранения. Сейчас на месте происшествия работают медики и экстренные службы, пострадавший будет госпитализирован в медицинское учреждение.
Помимо человеческих жертв есть и разрушения – повреждены манипулятор и экскаватор, которые были припаркованы недалеко от места удара вражеских беспилотников. Это – не первая атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Белгородскую область за сегодня.
Ранее Гладков сообщил, что силами противовоздушной обороны российской армии был сбит беспилотник самолетного типа. Сейчас проверяется информация о последствиях падения беспилотника, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в ходе его падения нет.
Кроме того, атаке беспилотника подвергся и поселок Маслова Пристань Шебекинского городского округа. Украинский дрон сбросил взрывное устройство на одно из местных сельскохозяйственных предприятий. В этом случае, к счастью, обошлось без жертв, а из разрушений – пробитая кровля здания.
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