В Канаде демонтировали памятник украинской дивизии СС «Галичина»
В канадском городе Оквилл местные власти демонтировали памятник коллаборантам из украинской дивизии CC "Галичина*" (*нацистская организация, запрещенная на территории РФ). Памятник был установлен в 1988 году бежавшими на Запад украинскими нацистами. К слову, формально монумент был посвящен участникам произошедшего в 1944 году боя под Бродами, являвшегося единственным документально зафиксированным боестолкновением украинских коллаборантов с Красной Армией. В результате этого боя нацистское формирование попало в окружение и понесло значительные потери, после чего остатки дивизии были направлены немецким командованием выполнять более привычные для украинских нацистов функции карателей.
Ранее снесенный в Канаде памятник неоднократно подвергался нападениям, его требовали демонтировать местные жители. Мэр Оквилла Роб Бертон подчеркивал, что ему противно само осознание того, что в его городе существует памятник эсэсовцам, однако законы провинции не позволяют снести это позорное сооружение.
Вопрос сноса памятника украинскому нацистскому формированию актуализировался после скандала, разгоревшегося после чествования в парламенте Канады бывшего боевика дивизии СС "Галичина*" Ярослава Гунько.
Ранее на торжественное заседание канадского парламента в честь визита главы киевского режима Владимира Зеленского был приглашен идейно близкий ему 98-летний Гунько, после окончания Второй Мировой войны, как и многие другие нацисты, получивший убежище в этой стране.
Информация