В Канаде демонтировали памятник украинской дивизии СС «Галичина»

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В Канаде демонтировали памятник украинской дивизии СС «Галичина»

В канадском городе Оквилл местные власти демонтировали памятник коллаборантам из украинской дивизии CC "Галичина*" (*нацистская организация, запрещенная на территории РФ). Памятник был установлен в 1988 году бежавшими на Запад украинскими нацистами. К слову, формально монумент был посвящен участникам произошедшего в 1944 году боя под Бродами, являвшегося единственным документально зафиксированным боестолкновением украинских коллаборантов с Красной Армией. В результате этого боя нацистское формирование попало в окружение и понесло значительные потери, после чего остатки дивизии были направлены немецким командованием выполнять более привычные для украинских нацистов функции карателей.

Ранее снесенный в Канаде памятник неоднократно подвергался нападениям, его требовали демонтировать местные жители. Мэр Оквилла Роб Бертон подчеркивал, что ему противно само осознание того, что в его городе существует памятник эсэсовцам, однако законы провинции не позволяют снести это позорное сооружение.



Вопрос сноса памятника украинскому нацистскому формированию актуализировался после скандала, разгоревшегося после чествования в парламенте Канады бывшего боевика дивизии СС "Галичина*" Ярослава Гунько.

Ранее на торжественное заседание канадского парламента в честь визита главы киевского режима Владимира Зеленского был приглашен идейно близкий ему 98-летний Гунько, после окончания Второй Мировой войны, как и многие другие нацисты, получивший убежище в этой стране.
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    35 комментариев
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    1. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +5
      Сегодня, 19:05
      Ща хохлота местная начнёт возбухать , они новый раз в десять больше построят.
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +6
        Сегодня, 19:40
        Цитата: Ирек
        Ща хохлота местная начнёт возбухать

        Возбухли уже к укрорейхе, назвав снос памятника "пощёчиной Украине".
        1. Mitos Ранг пользователя
          Mitos
          +1
          Сегодня, 19:43
          Все правильно. Они уже воспользовались этим материалом и утилизировали его.
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            0
            Сегодня, 20:47
            . После эсэсовца в парламенте-
            зашкварились канадцы.
            От зашквара не отмоются никакими демонтажами.
            Чисто показушный жест.
            Мы убрали камень.все видели?все довольны?ок.
            А теперь давайте соберём денег на снаряды и дроны для потомков этих ушлёпков
            1. Lev_Russia Ранг пользователя
              Lev_Russia
              +1
              Сегодня, 20:54
              Возбухли уже к укрорейхе, назвав снос памятника "пощёчиной Украине".

              По моему, Окраине к пощечинам не привыкать... Под кем только не лежали, от кого только не терпели... Это сейчас из укров сделали хероических захитников Европы, показав дурням грош, а как только вся эта канитель закончится, вернут всех в разряд нацистского быдла и запудут про все обещания принять Украину в ЕС и НАТО... А оно им надо...??? am
        2. Metallurg_2 Ранг пользователя
          Metallurg_2
          +2
          Сегодня, 20:41
          Судьба такая у 404: пощечины отгребать.
        3. Radius Ранг пользователя
          Radius
          +1
          Сегодня, 20:47
          дык пощёчина и есть. Позже придёт конкретная пизд...лина
    2. Reptiloid Ранг пользователя
      Reptiloid
      +7
      Сегодня, 19:05
      Интересно, почему вдруг переобулись.? recourse ведь не от того, что одумались или устыдились? Где-то тут собака порылась
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +5
        Сегодня, 19:08
        Reptiloid hi, интересно высказывания этого чинуши, мол закон не позволял снести ЭТО а установить значит позволял в 1988?!
        1. Reptiloid Ранг пользователя
          Reptiloid
          -1
          Сегодня, 19:13
          Цитата: Ропот 55
          Reptiloid hi, интересно высказывания этого чинуши, мол закон не позволял снести ЭТО а установить значит позволял в 1988?!

          Может, им чего от России понадобится? Показуху развели
          1. Ропот 55 Ранг пользователя
            Ропот 55
            +7
            Сегодня, 19:18
            Reptiloid, вряд-ли, слишком Канада "преданна" Вашингтону, да и Россию ненавидит крепко, так что не уступка это с видом на будущее, тут скорее попытка "отмыться" от истории с нациком в парламенте и аплодисментами.
            1. Reptiloid Ранг пользователя
              Reptiloid
              +1
              Сегодня, 19:24
              Цитата: Ропот 55
              .... скорее попытка "отмыться" от истории с нациком в парламенте и аплодисментами.

              С чего вдруг такие тонкости? К русским и России, СССР, они никогда хорошо не относились
              1. Vicontas Ранг пользователя
                Vicontas
                +1
                Сегодня, 20:43
                Да все просто как мычание! Сначала завопили израильские еврей,а потом их поддержали американские! А что говорит "мировой гегемон" по кличке США, для Канады - "Священное Писание" и немедленное руководство к исполнению! Вот и поскакали потомки фашистов на полусогнутых рушить памятник собственных предков!
      2. Динич Ранг пользователя
        Динич
        +5
        Сегодня, 19:11
        Мир пока ещё не созрел для открытой реабилитации нацизма, вот и решили затаиться. Слишком нашумел инцидент с Гунько.
        1. Reptiloid Ранг пользователя
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 19:16
          Непонятно?---- Они же всегда принимали украинцев-бандеровцев, петлюровцев, белогвардейцев. А тут застеснялись recourse
          1. Динич Ранг пользователя
            Динич
            +1
            Сегодня, 19:44
            Принимали, но по-тихому. Не чествовали их на весь мир.
      3. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +2
        Сегодня, 19:13
        Цитата: Reptiloid
        Интересно, почему вдруг переобулись.? recourse ведь не от того, что одумались или устыдились? Где-то тут собака порылась

        дык они же не нацисты ))))))))))))))))))))))))), а то как же самоходный будет себя с Рузвельтом сравнивать
        1. Reptiloid Ранг пользователя
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 19:20
          Цитата: poquello
          ..... дык они же не нацисты ))))))))))))))))))))))))),

          request request вот оно что! Оказывается. lol кто их знает recourse Какие-то внутренние настроения? Или от России что надо? Может, скоро понятно станет. Проявится.
          1. poquello Ранг пользователя
            poquello
            +1
            Сегодня, 19:28
            Цитата: Reptiloid
            Цитата: poquello
            ..... дык они же не нацисты ))))))))))))))))))))))))),

            request request вот оно что! Оказывается. lol кто их знает recourse Какие-то внутренние настроения? Или от России что надо? Может, скоро понятно станет. Проявится.

            да ладно, всё белыми нитками, большая европейская коалиция, которую на пинках создали байденисты, должна бороться со Злом в лице России аки как с фашистами, а как будешь бороться с фашистами если сам фашист, воюют за тебя фашисты, самые ревностные союзники фашисты, да ещё и ближайший сосед-друг тоже фашист да ещё и с памятником
            1. Reptiloid Ранг пользователя
              Reptiloid
              +1
              Сегодня, 19:49
              Цитата: poquello
              .... большая европейская коалиция, которую на пинках создали байденисты, должна бороться со Злом в лице России аки как с фашистами, а как будешь бороться с фашистами если сам фашист, воюют за тебя фашисты, самые ревностные союзники фашисты, да ещё и ближайший ....

              Значит, если так, какую-то новую гадость под этим прикрытием изобрели. recourse Не просто так же-жжжж request sad
      4. фигвам Ранг пользователя
        фигвам
        +1
        Сегодня, 19:18
        Цитата: Reptiloid
        Интересно, почему вдруг переобулись.?

        Да не просто так
    3. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +1
      Сегодня, 19:07
      Он уже не актуален,слишком засветился с нацизмом!Сейчас новая волна укров едёт в канаду со своими новыми героями,чистыми и пушистыми.
    4. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +2
      Сегодня, 19:08
      Всё таки дошло...
      Думать ни когда не поздно.
    5. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +3
      Сегодня, 19:09
      Ну с 88 года не прошло и 50-ти лет как снесли. И что примечательно население не желает иметь с фашистами ничего общего. А вот Трюдо аж из штанов выпрыгивает, лишь бы нацистскую задницу лизнуть.
    6. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -1
      Сегодня, 19:12
      ух ты
      может и в Москве когда-то переименуют сквер имени ивана шмелева?
      1. A.A.G. Ранг пользователя
        A.A.G.
        +1
        Сегодня, 19:49
        Цитата: Ivan№One
        ух ты
        может и в Москве когда-то переименуют сквер имени ивана шмелева?

        Не мешайте людям( видите? Вас даже минусуют за это... А за это ли?...) - они все на борьбу с Западом! Им некогда замечать, что он(Запад) уже Здесь, в РФ, вовсю расцвёл. И пахнет....
        1. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 20:57
          За безграмотность его минусуют, за то, что русский язык позорит.
          1. Комментарий был удален.
          2. Комментарий был удален.
          3. A.A.G. Ранг пользователя
            A.A.G.
            0
            Сегодня, 21:12
            Цитата: Кот Александрович
            За безграмотность его минусуют, за то, что русский язык позорит.

            hi В этом плане солидарен абсолютно!
            Но! Ныне другие правила.
            Да! Я тоже категорично против! Жгу свои нервы, эмоции... Даже в семье( ... вторая)...)))
            Как молвит мОлодежь, - "душнилы"! Да, - я с Вами, я такой! Но, и "поросль" упускать Нельзя! ( мне 57, ребенку - 9...)... Ну, - прикинте моё состояние( не финансовое, - морально- политическое?))))...
    7. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -1
      Сегодня, 19:15
      А с какого хрена то-поставили?
    8. nordscout Ранг пользователя
      nordscout
      +1
      Сегодня, 19:20
      Вероятно, начали читать книги по истории Второй мировой войны и сделали, для себя "открытие", что Канада, оказывается, воевала против Рейха... Такое бывает... Жаль, что в Европе с процессом "осознания" достаточно сложнее, чем в Канаде...
    9. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +2
      Сегодня, 19:23
      Ну снесли, молодцы, но это не повод перед канадой теперь расшаркиватся.
    10. fiv Ранг пользователя
      fiv
      +1
      Сегодня, 19:41
      Один снесли, три поставят. Фашист фашисту глаз не высосет. Это ветеранов меньше становится. А мрази нацистской - больше.
    11. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +1
      Сегодня, 19:52
      А чего же так аккуратненько? Надо было валить как на Украине, в Прибалтике или в Чехии с Польшей.
    12. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      -1
      Сегодня, 20:41
      Лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся?
      Наш мид должен на это правильно отреагировать, что это пример для стран Европы и США.
    13. Jovanni Ранг пользователя
      Jovanni
      0
      Сегодня, 21:23
      В некоторых наших новостных каналах сказано с восторгом про этот памятник, что его "снесли". Однако стоит посмотреть на фото, на этот кран, на заботливо подложенные бруски... И становится ясно, что это никакой не снос. Достаточно вспомнить как прибалты управились с памятниками нашим воинам, которые освобождали Европу от фашизма. Вот то был снос...

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