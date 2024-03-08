Генерал запаса ВСУ заявил, что превосходство фортификационных сооружений ВС РФ можно наблюдать даже из космоса

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Генерал запаса ВСУ заявил, что превосходство фортификационных сооружений ВС РФ можно наблюдать даже из космоса

Оборонительные сооружения, построенные российской армией в прифронтовой полосе, значительно отличаются в лучшую сторону от украинских укреплений. Такое мнение озвучил генерал-майор ВСУ в запасе Сергей Кривонос.

По утверждению украинского военного эксперта, превосходство фортификационных сооружений ВС РФ можно наблюдать даже из космоса. Генерал Кривонос утверждает, что в любом случае выводы можно сделать не в пользу украинской армии.

Мои друзья, которые периодически просматривают Google Maps, видят, что состояние фортификационных сооружений ВСУ вызывает вопросы. То же самое делают американские журналисты

- отметил военный эксперт.

Ранее многие западные аналитики отмечали, что Вооруженным силам Российской Федерации удалось построить очень качественную линию обороны на ключевых направлениях в зоне проведения специальной военной операции. У ВСУ со строительством фортификационных сооружений наблюдаются явные проблемы – на одних участках фронта они практически отсутствуют, на других – явно слабы, если делать сравнение с российской линией обороны.

До этого даже депутаты Верховной рады Украины обращали внимание на слабость украинских фортификационных сооружений. По их мнению, такая линия обороны не сможет остановить наступающие российские войска на ключевых направлениях.
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    10 комментариев
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    1. Ростислав Прокопенко Ранг пользователя
      Ростислав Прокопенко
      +5
      Сегодня, 16:48
      Потому что даже строительству защитных сооружений учиться надо.
      Кстати, а у нас после разгона Тольятинского, Камышинского, Пушкинского (я уже не говорю про Хабаровское) училищ и передачи альма матер - университета им. генерала армии Комаровского в Питере тыловикам - кто строить будет?!?
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +6
        Сегодня, 16:50
        ВС РФ подвергли в Одесской области удару с воздуха украинский радар VERA-NG, собранный с помощью западных специалистов и произведённый французской компанией ERA.

        Пожалуй, самый современный комплекс наблюдения ВСУ западного производства подвергся серьёзным разрушениям и на его восстановление уйдёт немало времени и денег.

        Радиолокационная станция VERA-NG была предоставлена Киеву Нидерландами. Она предназначена для пассивного наблюдения и обнаружения, определения местонахождения, идентификации и отслеживания воздушных, наземных и морских целей на все 360°.

        Есть данные, что этот комплекс был поражён российской ракетой Х-31П.
    2. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +3
      Сегодня, 16:50
      Да уж , от хахляцких спутников на небе темно , с них фсё видать.
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 17:38
        Зато у каклов есть, " стена Яйценюка". Чудо украинской инженерной мысли.))
    3. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +3
      Сегодня, 16:51
      Для создания оборонительных рубежей нужны знания и ресурсы. А для быстрого создания специализированная техника. И заранее подготовленные материалы. Это не на майдане скакать.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 17:00
      «Генерал запаса ВСУ заявил, что превосходство фортификационных сооружений ВС РФ можно наблюдать даже из космоса» —

      ***
      — Иш ты,он уже и в космос слетал,"генерал запаса" ...
      ***
    5. Roust Ранг пользователя
      Roust
      0
      Сегодня, 17:10
      Враги видят то, что мы им показываем. А мы делаем то, что всегда умели и умеем, - Побеждать. Храни Всевышний наших ребят!
    6. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 17:28
      Откуда этот Кривонос может знать об укреплениях, если из украинского в космосе только...
      Вот вам и свидетельство использования ВСУ разведданных, поставляемых американцами.
      Вывод: нехрен беречь американские дроны, АВАКСы и спутники...
    7. Михаил м Ранг пользователя
      Михаил м
      0
      Сегодня, 17:31
      Делать анализ на основе Google Maps - это серьёзный подход.
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:56
      Можно подумать хохлам кто то мешает строить-а не завидовать нашим tongue

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