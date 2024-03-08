Оборонительные сооружения, построенные российской армией в прифронтовой полосе, значительно отличаются в лучшую сторону от украинских укреплений. Такое мнение озвучил генерал-майор ВСУ в запасе Сергей Кривонос.По утверждению украинского военного эксперта, превосходство фортификационных сооружений ВС РФ можно наблюдать даже из космоса. Генерал Кривонос утверждает, что в любом случае выводы можно сделать не в пользу украинской армии.- отметил военный эксперт.Ранее многие западные аналитики отмечали, что Вооруженным силам Российской Федерации удалось построить очень качественную линию обороны на ключевых направлениях в зоне проведения специальной военной операции. У ВСУ со строительством фортификационных сооружений наблюдаются явные проблемы – на одних участках фронта они практически отсутствуют, на других – явно слабы, если делать сравнение с российской линией обороны.До этого даже депутаты Верховной рады Украины обращали внимание на слабость украинских фортификационных сооружений. По их мнению, такая линия обороны не сможет остановить наступающие российские войска на ключевых направлениях.

Мои друзья, которые периодически просматривают Google Maps, видят, что состояние фортификационных сооружений ВСУ вызывает вопросы. То же самое делают американские журналисты

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