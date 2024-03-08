Киевлянам начали платить по тридцать тысяч гривен за мобилизацию в ВСУ

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Киевлянам начали платить по тридцать тысяч гривен за мобилизацию в ВСУ

В столице Украины Киеве приступили к единовременным выплатам гражданам, мобилизованным в ряды вооруженных сил. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

Как подчеркивается в сообщении украинского источника, киевлянам начали платить по тридцать тысяч гривен за мобилизацию в ВСУ. Деньги на свои банковские карты смогли получить первые 473 военнослужащих. Все они были мобилизованы после 1 декабря 2023 года.

Украинские СМИ подчеркивают, что речь идет об одноразовой выплате. Чтобы получить эти тридцать тысяч гривен, мобилизованный должен представить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки ВСУ (аналог военкомата) ряд документов, включая копии идентификационного кода, паспорта гражданина Украины или ID-карты, справку/выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета.

Отметим, что по российским меркам 30 тысяч гривен – относительно небольшая сумма, эквивалентная 71 тысяче рублей. Для сравнения – в различных российских регионах контрактникам платят единоразовые выплаты, исчисляемые сотнями тысяч рублей. Тем более, надо обратить внимание на то, что и эти невеликие деньги пока получили лишь 473 мобилизованных киевлянина, что очень мало, учитывая общие масштабы принудительной мобилизации на Украине.

Одной из главных проблем украинской армии сегодня является дефицит личного состава. В попытках ее решения власти обсуждают самые разные способы – от экстрадиции украинских мужчин из стран Европы до мобилизации осужденных из мест лишения свободы.
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    13 комментариев
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    1. poquello Ранг пользователя
      poquello
      +1
      Сегодня, 17:08
      "эквивалентная 71 тысяче рублей." трэш какой-то, и смертные заплатили всего 31 тысяче укропских родственников получается
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 17:09
      «Киевлянам начали платить по тридцать тысяч гривен за мобилизацию в ВСУ» —

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      Военное обозрение
      Новости Сегодня 16:01

      — "Как удалось разузнать корреспонденту, мужчины заплатили в среднем по 10 тысяч евро, чтобы покинуть территорию Украины" ...
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      1. михаилл Ранг пользователя
        михаилл
        +1
        Сегодня, 17:22
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        10 тысяч евро

        И по сути, что такое 10000 евро- миллион рублей всего то. Выгляни во двор, там машину стоимостью менее миллиона искать придется.
      2. Alien From Ранг пользователя
        Alien From
        +1
        Сегодня, 17:24
        Сомневаюсь, что даже за десять евро кто-то захочет в утиль. Ценник вероятно гораздо выше.....
    3. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 17:19
      Деньги на свои банковские карты смогли получить первые 473 военнослужащих. Все они были мобилизованы после 1 декабря 2023 года.
      Глядя на эти цифры "терзают меня смутные сомнения". Видимо это примерно как с выплатой гробовых семьям погибших. Попробуй получи. Очередная пропаганда укрорейха.
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 18:24
        Да эти "военнослужащие" наверняка блатные со связями, судя по этому мизерному количеству набранных за четыре месяца. И "служат" они где-нибудь в ТЦК, загоняя на фронт других.
    4. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 17:20
      эти невеликие деньги пока получили лишь 473 мобилизованных киевлянина

      Точно 473, а не один и тот же? Например, какой-нибудь племянник главного военкома.
    5. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      +1
      Сегодня, 17:20
      Чуть больше , порядка 50 000 , стоят бюджетные похороны в спец предприятиях.. Похоронных конторах , в смысле.
    6. Михаил м Ранг пользователя
      Михаил м
      +1
      Сегодня, 17:21
      Мобилизованные раньше могут сильно обидеться. А обиженный с оружием в руках может отреагировать неадекватно.
    7. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +1
      Сегодня, 17:21
      А сколько стоят гробы с жевто блакидными тряпками над могилой?
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 18:02
        Цитата: костя1
        Зачем платить то-если можно бесплатно?

        Таких денег стоит как раз скаклу умыкнуть за границу
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 17:55
      Зачем платить то-если можно бесплатно?
    9. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 18:00
      Как раз на гроб скаклу и хватит

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