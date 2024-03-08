Киевлянам начали платить по тридцать тысяч гривен за мобилизацию в ВСУ
В столице Украины Киеве приступили к единовременным выплатам гражданам, мобилизованным в ряды вооруженных сил. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.
Как подчеркивается в сообщении украинского источника, киевлянам начали платить по тридцать тысяч гривен за мобилизацию в ВСУ. Деньги на свои банковские карты смогли получить первые 473 военнослужащих. Все они были мобилизованы после 1 декабря 2023 года.
Украинские СМИ подчеркивают, что речь идет об одноразовой выплате. Чтобы получить эти тридцать тысяч гривен, мобилизованный должен представить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки ВСУ (аналог военкомата) ряд документов, включая копии идентификационного кода, паспорта гражданина Украины или ID-карты, справку/выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета.
Отметим, что по российским меркам 30 тысяч гривен – относительно небольшая сумма, эквивалентная 71 тысяче рублей. Для сравнения – в различных российских регионах контрактникам платят единоразовые выплаты, исчисляемые сотнями тысяч рублей. Тем более, надо обратить внимание на то, что и эти невеликие деньги пока получили лишь 473 мобилизованных киевлянина, что очень мало, учитывая общие масштабы принудительной мобилизации на Украине.
Одной из главных проблем украинской армии сегодня является дефицит личного состава. В попытках ее решения власти обсуждают самые разные способы – от экстрадиции украинских мужчин из стран Европы до мобилизации осужденных из мест лишения свободы.
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