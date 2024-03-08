Вслед за Вашингтоном и Лондоном МИД Латвии рекомендовал гражданам не ехать в Россию из-за угрозы терактов

В связи с возможными террористическими атаками в Москве в ближайшие 48 часов мы настоятельно рекомендуем вам отказаться от поездок в Российскую Федерацию и избегать массовых мероприятий в Москве

Недавно британский МИД и американское посольство посоветовали подданным этих двух стран в ближайшее время воздержаться от посещения российской столицы. Вслед за Вашингтоном и Лондоном МИД Латвии тоже рекомендовал своим гражданам не ехать в Россию в течение последующих 48 часов из-за угрозы терактов.Свое предупреждение латвийское внешнеполитическое ведомство опубликовала в социальной сети.- гласит текст сообщения.А тем латвийцам, кто уже сейчас находится в Москве, дипломатическое ведомство посоветовало избегать массовых мероприятий и мест скопления людей.Примечательно, что дипломаты Латвии не раскрывают ни характер опасности, ни ее источник, ни то, откуда они получили информацию. Они лишь заявляют, что в ближайшее время находиться в Москве будет небезопасно.Их коллеги из Британии и США также предупредили своих соотечественников об опасности. В частности, посольство Соединенных Штатов посоветовало им отказаться от посещения развлекательных мероприятий, в частности, концертов.Руководитель российского агентства RT Маргарита Симоньян критически отозвалась о таких предупреждениях. Она расценила их как пособничество террористам, так как представители иностранных государств не сообщили имеющуюся у них информацию спецслужбам России.