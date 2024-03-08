Вслед за Вашингтоном и Лондоном МИД Латвии рекомендовал гражданам не ехать в Россию из-за угрозы терактов

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Вслед за Вашингтоном и Лондоном МИД Латвии рекомендовал гражданам не ехать в Россию из-за угрозы терактов

Недавно британский МИД и американское посольство посоветовали подданным этих двух стран в ближайшее время воздержаться от посещения российской столицы. Вслед за Вашингтоном и Лондоном МИД Латвии тоже рекомендовал своим гражданам не ехать в Россию в течение последующих 48 часов из-за угрозы терактов.

Свое предупреждение латвийское внешнеполитическое ведомство опубликовала в социальной сети.

В связи с возможными террористическими атаками в Москве в ближайшие 48 часов мы настоятельно рекомендуем вам отказаться от поездок в Российскую Федерацию и избегать массовых мероприятий в Москве

- гласит текст сообщения.

А тем латвийцам, кто уже сейчас находится в Москве, дипломатическое ведомство посоветовало избегать массовых мероприятий и мест скопления людей.

Примечательно, что дипломаты Латвии не раскрывают ни характер опасности, ни ее источник, ни то, откуда они получили информацию. Они лишь заявляют, что в ближайшее время находиться в Москве будет небезопасно.

Их коллеги из Британии и США также предупредили своих соотечественников об опасности. В частности, посольство Соединенных Штатов посоветовало им отказаться от посещения развлекательных мероприятий, в частности, концертов.

Руководитель российского агентства RT Маргарита Симоньян критически отозвалась о таких предупреждениях. Она расценила их как пособничество террористам, так как представители иностранных государств не сообщили имеющуюся у них информацию спецслужбам России.
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    19 комментариев
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    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +8
      Сегодня, 17:22
      Даже уже и не скрывают, своих планов. Не иначе сами помогают в снабжении террористов в России.
      1. Хмурной Ранг пользователя
        Хмурной
        +3
        Сегодня, 17:34
        Цитата: ВАМ
        Даже уже и не скрывают, своих планов. Не иначе сами помогают в снабжении террористов в России.

        По ходу так все ..Эти падлы обычно всех отзывают в случае провокаций
        Будем работать и тут тоже мужики ..Выявлять гнид !
        Храни Бог Россию и их сынов преданных ..Трудно будет ,но черти нам не братья soldier
      2. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +2
        Сегодня, 18:07
        Цитата: ВАМ
        Даже уже и не скрывают, своих планов. Не иначе сами помогают в снабжении террористов в России.

        Я вам больше скажу - они их выращивают и вскармливают, только вот сиська у них одна...
    2. фигвам Ранг пользователя
      фигвам
      +5
      Сегодня, 17:23
      Свое предупреждение латвийское внешнеполитическое ведомство опубликовала в социальной сети.

      Как и положено, только после хозяина их голос услшали
      1. Хмурной Ранг пользователя
        Хмурной
        -1
        Сегодня, 17:36
        Цитата: фигвам
        Свое предупреждение латвийское внешнеполитическое ведомство опубликовала в социальной сети.

        Как и положено, только после хозяина их голос услшали

        Хозяин рвет и мечет ату Россию ,за что вам деньги платим в долларах ..Вассалы напряглись
        Россия тоже готова бахнуть !
    3. Михаил м Ранг пользователя
      Михаил м
      +2
      Сегодня, 17:23
      дипломаты Латвии не раскрывают ни характер опасности, ни ее источник

      Источник опасности очевиден, но государством-террористом его не признают.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 17:30
        Украину не признают террористическим государством,а Вы про Латвию...Как трудно выдавить из себя "партнерский"комплекс?
    4. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +3
      Сегодня, 17:30
      может напасть хотят ?? или своих тер заслали уже ?????????
      1. ARIONkrsk Ранг пользователя
        ARIONkrsk
        +3
        Сегодня, 17:51
        Цитата: opuonmed
        может напасть хотят ?? или своих тер заслали уже ?????????

        Зачем им слать своих, когда тут украинских навалом.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 18:07
          Цитата: ARIONkrsk
          Зачем им слать своих, когда тут украинских навалом
          Xиxoл, универсальный фарш для любого случая wink
    5. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 17:32
      Вслед за Вашингтоном и Лондоном МИД Латвии рекомендовал гражданам не ехать в Россию из-за угрозы терактов

      Ага... wassat Стоит на перроне и умоляет: «Не ехайте!!!»
      А, если это это уведомление вообще, то звучать должно так:
      Вслед за Вашингтоном и Лондоном МИД Латвии рекомендовал гражданам не ездить в Россию из-за угрозы терактов
    6. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +2
      Сегодня, 17:33
      Примечательно, что дипломаты Латвии не раскрывают ни характер опасности, ни ее источник, ни то, откуда они получили информацию. Они лишь заявляют, что в ближайшее время находиться в Москве будет небезопасно.

      И чего тут примечательного?
      США, а потом следом ВБ заявили об этом, и что оставалось делать их шавке?
    7. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      +1
      Сегодня, 17:38
      Лучше всего осведомлен о местах будущих террактов тот кто их организует. И естественно своим гражданам не рекомендует ехать.
    8. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 17:50
      Ответом террористам Зеленского должен быть удар по Киеву.
    9. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 17:54
      Какую то пакость задумали-в ближайшие двое суток?
    10. Тима Ранг пользователя
      Тима
      +1
      Сегодня, 18:05
      Возможно, ближайшие время ВСУ собираются атаковать дальнобойными ракетами Россию, вот они и засуетились!
    11. geor.tcherniaev Ранг пользователя
      geor.tcherniaev
      0
      Сегодня, 18:08
      Эти резиновые изделия даже не пытаются прикрыть факт терактов проводимых на территории нашей страны. они предупреждают своих.
    12. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 18:17
      Очередной пунктик из списка страшилок для России, чтобы запугать её жителей. Не могут на поле боя, так хоть так "навоюют". Теперь интересно, решатся ли на реальный теракт, или дальше запугиваний дело не пойдет? Если решатся, надеюсь наши с ответом не задержатся и устроят им что-то в духе 11го сентября.
      1. AlexGa Ранг пользователя
        AlexGa
        0
        Сегодня, 18:42
        Очередной пунктик из списка страшилок для России, чтобы запугать её жителей.

        На мой взгляд, здесь все проще. Через неделю выборы, думаю, что готовятся беспорядки на улицах крупных городов с подрывами скоплений людей. В 20-ом году потренировались в Минске, а сейчас готовятся в Москве.

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