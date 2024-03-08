Нидерланды собрались отправить в Красное море фрегат «для защиты судоходства»

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Нидерланды собрались отправить в Красное море фрегат «для защиты судоходства»

В Красное море будет направлен фрегат королевского флота Нидерландов Zr. Ms. Tromp. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

По утверждению нидерландского военного ведомства, фрегат должен будет участвовать в обеспечении безопасности прохода гражданских судов через акваторию Красного моря. Известно, что фрегат Zr. Ms. Tromp оборудован различными средствами защиты от угроз, поэтому он может прикрывать суда от атак с воздуха, в том числе от атак беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами.

Помимо фрегата Zr. Ms. Tromp, командование нидерландского флота может направить в регион Красного моря и многофункциональный корабль Zr. Ms. Karel Doorman. В случае его отправки, дежурство корабля в регионе будет проходить с конца апреля по конец августа 2024 года.

Известно, что Нидерланды участвуют в многонациональной операции Prosperity Guardian ("Страж процветания"), формальной целью которой является обеспечение безопасности торгового судоходства в Красном море и прилегающих водах. В действительности, под прикрытием данной операции США и Великобритания осуществляют агрессивные действия против Йемена, нанося ракетные удары с кораблей и самолетов по объектам на его территории.

Что касается безопасности судоходства, то ситуация с ней стала куда более напряженной после того, как западные страны приступили к своей военно-морской операции. Теперь хуситы атакуют суда, имеющие отношение не только к Израилю, но и к США, Великобритании и другим государствам, поддержавшим антийеменскую коалицию.
  • U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist David Rush
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14 комментариев
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  1. Хмурной Ранг пользователя
    Хмурной
    +3
    Сегодня, 17:29
    Германия вон уже отправила ,свой эсминец и потом сбежали сев в лужу тупо Сбили амерский БПЛА и вообще у них в системе сбои пошли хе хе
    1. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +1
      Сегодня, 18:02
      Главное не победа, а...дежурство.
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:33
    У семи "нянек", тем более таких, дела не дела ... вот хуситы на них тренируются.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 18:05
      Цитата: rocket757
      вот хуситы на них тренируются.
      Голландский фрегат хорошая цель для хуситов. Будем ждать!
  3. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 17:34
    Нидерланды собрались отправить в Красное море фрегат «для защиты судоходства»

    Собрались или отправили? Там «укуренных» хватает с избытком...
    1. bayard Ранг пользователя
      bayard
      +1
      Сегодня, 17:57
      Цитата: ROSS 42
      Собрались или отправили?

      Приняли решение отправить . Они там походу будут коалиционный флот собирать . Заодно и хуситы пристреляются .
  4. isv000 Ранг пользователя
    isv000
    +1
    Сегодня, 17:42
    Нидерланды собрались отправить в Красное море фрегат «для защиты судоходства»

    Тапошники уже приготовили салют, с доставкой...
  5. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:46
    Голандской гомосятины там только не хватало , да ещё с мешками дури за плечами.
  6. Деревенский я...... Ранг пользователя
    Деревенский я......
    +1
    Сегодня, 17:48
    "Нидерланды собрались отправить в Красное море фрегат «для защиты судоходства»" -
    Во, будет конфуз, если "защитник" вдруг сам пойдёт ко дну с пожаром.
  7. tun5t
    tun5t
    -3
    Сегодня, 17:52
    Всё происходит зеркально - близнецы падут.
    Как это было с СССР мы помним - куда не заходили, везде война и разруха, потом Афганистан и через 12 лет кирдык СССР. Теперь американцы уже лет 30, куда не сунутся, везде война, ну и итог - вступились против мусульман на стороне евреев. Помнится против нас, повстанцам в афгане, отправляли кучу "стингеров". А у нас что собираются поставить хуситам, для "раздербанивания" евроамериканских сил? Так или иначе, через 12 лет будет так же у американцев, как было на "излёте" в СССР. Это уже с точки зрения знаний - а проще по Нострадамусу - "близнецы падут". Ну так, как наши помогут в разрушении тех, кто воюет против мусульман? - всё происходит зеркально. Даже ситуация сегодня в Мире отражение событий описаных в Махабхарате. Суры "схлестнулись" с Асурами - но это уже для тех, кто в теме, не обращайте внимания.
  8. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Сегодня, 17:52
    Эти то наркоманы-куда лезут? tongue
  9. geor.tcherniaev Ранг пользователя
    geor.tcherniaev
    +1
    Сегодня, 18:13
    Все бывшие морские державы хотят подтвердить свой статус "королей морей" да времена не те...
  10. boriz Ранг пользователя
    boriz
    0
    Сегодня, 18:31
    Хорошо бы помочь партизанам в тапках. Брамос какой-нибудь подкинуть ...
  11. старпом Лом Ранг пользователя
    старпом Лом
    0
    Сегодня, 18:39
    То ли решили испытать обстрелом свой фрегат , то ли под шумок загрузить крупную партию товара для внутреннего потребления.

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