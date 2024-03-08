Нидерланды собрались отправить в Красное море фрегат «для защиты судоходства»
В Красное море будет направлен фрегат королевского флота Нидерландов Zr. Ms. Tromp. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.
По утверждению нидерландского военного ведомства, фрегат должен будет участвовать в обеспечении безопасности прохода гражданских судов через акваторию Красного моря. Известно, что фрегат Zr. Ms. Tromp оборудован различными средствами защиты от угроз, поэтому он может прикрывать суда от атак с воздуха, в том числе от атак беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами.
Помимо фрегата Zr. Ms. Tromp, командование нидерландского флота может направить в регион Красного моря и многофункциональный корабль Zr. Ms. Karel Doorman. В случае его отправки, дежурство корабля в регионе будет проходить с конца апреля по конец августа 2024 года.
Известно, что Нидерланды участвуют в многонациональной операции Prosperity Guardian ("Страж процветания"), формальной целью которой является обеспечение безопасности торгового судоходства в Красном море и прилегающих водах. В действительности, под прикрытием данной операции США и Великобритания осуществляют агрессивные действия против Йемена, нанося ракетные удары с кораблей и самолетов по объектам на его территории.
Что касается безопасности судоходства, то ситуация с ней стала куда более напряженной после того, как западные страны приступили к своей военно-морской операции. Теперь хуситы атакуют суда, имеющие отношение не только к Израилю, но и к США, Великобритании и другим государствам, поддержавшим антийеменскую коалицию.
- U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist David Rush
Информация