На Купянском направлении огнём РСЗО ВС РФ уничтожена БМП Bradley ВСУ

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На Купянском направлении огнём РСЗО ВС РФ уничтожена БМП Bradley ВСУ

Сегодня в районе Купянска Харьковской области (Купянское направление фронта) российской армией была уничтожена боевая машина пехоты Bradley вооруженных сил Украины. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.

По информации с фронта, по вражеской БМП был открыт огонь реактивными снарядами из реактивной системы залпового огня «Град» одного из подразделений 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ. В результате огня из «Града» были уничтожены боевая машина пехоты и находившийся в ней личный состав.

Украинские источники о данном событии не сообщают. Но известно, что российские войска активно наступают на Купянском направлении, что заставляет киевский режим эвакуировать ряд населенных пунктов, расположенных недалеко от Купянска, и в ускоренном порядке строить в Харьковской области фортификационные сооружения.

Отметим, что большое количество БМП данного типа в свое время было передано Украине западными странами. Однако за время летне-осеннего контрнаступления 2023 года значительная часть таких боевых машин пехоты была уничтожена российской армией на различных направлениях. Сейчас уже есть информация и о нескольких уничтоженных танках Abrams американского производства, которые также были поставлены на вооружение ВСУ.

Ранее украинское командование пыталось экономить военную технику западного производства, поставленную США и европейскими странами. Но из-за высоких потерь в танках и бронемашинах, сейчас ВСУ вынуждены бросать в бой любую бронированную технику, которая есть в наличии у находящихся на передовой бригад.
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    10 комментариев
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    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +3
      Сегодня, 17:46
      Зафиксированы случаи группового суицида Leopard 2A4. laughingВидео по ссылке ниже.

      Два Leopard 2А4 вооруженных формирований киевского режима, столкнувшиеся в районе Работино, показали вблизи. ... Это случилось в конце октября минувшего года. После того, как два германских танка прошли этот нежданный "краш-тест", они были атакованы нашими противотанковыми средствами и загорелись.


      https://rg.ru/2024/03/07/odin-ukrainskij-tank-leopard-2-vrezalsia-v-drugoj-v-rezultate-oba-sgoreli.html
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +3
        Сегодня, 18:03
        Военкор Андрей Руденко опубликовал видео с нанесением авиационных ударов по расположениям украинских военных на Донецком направлении. По его словам, на кадрах показано применение фугасных авиационных бомб (ФАБ) в Красногоровке по занятым бойцами ВСУ позициям.

        https://t.me/RtrDonetsk/23438

        В свою очередь военкор Чингис Дамбиев показал видео поражения самоходной артиллерийской установки AS-90 британского производства на Угледарском направлении. По его словам, орудие ликвидировали авиабомбой ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции.

        https://t.me/ChDambiev/28364
      2. geor.tcherniaev Ранг пользователя
        geor.tcherniaev
        0
        Сегодня, 18:24
        Взвейтесь огнями пламя украинцыжки
        немецкие танки жертвы барыжки.
    2. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      +4
      Сегодня, 17:50
      Отличная работа. Те, кто преуспел в уничтожении глобалистского врага, должны быть достойно вознаграждены материально.
    3. Арка Ранг пользователя
      Арка
      0
      Сегодня, 18:06
      А сколько воплей было по поводу сей вундерваффель. Хотя железо, как железо. Наличие их у искариотиков дело плохое (да и рабочий FT-17 не хорошо), но не хуже той же первой бэхи.
    4. Tim666
      Tim666
      -1
      Сегодня, 18:16
      Цитата: Арка
      А сколько воплей было по поводу сей вундерваффель. Хотя железо, как железо. Наличие их у искариотиков дело плохое (да и рабочий FT-17 не хорошо), но не хуже той же первой бэхи.

      Вопели про вундервафли те же кто сейчас вопит что уничтожение БМП это перемога чуть ли вселенского масштаба. Леопарды, Абрамсы, Бредли это просто танки и БМП, со своими сильными и слабыми сторонами. Техника кстати неплохая, даже при поражении часто спасает жизнь экипажа но не неуязвимая и обьяснить мегапобедные ура-реляции любому думающему и способному к анализу человеку как то сложновато.
    5. Tim666
      Tim666
      0
      Сегодня, 18:20
      Цитата: Carlos Sala
      Отличная работа. Те, кто преуспел в уничтожении глобалистского врага, должны быть достойно вознаграждены материально.

      В чем преуспевание? Подбитое БМП это вроде как работа солдата, если по закону премия положена так ее дадут без форумных комментаторов.
    6. Ratmir_Ryazan Ранг пользователя
      Ratmir_Ryazan
      0
      Сегодня, 18:21
      Бредли из Града?! Не верю.

      Во-первых попробуй попади, а во-вторых не пробьет град Бредли ни осколками ни прямым попаданием.
    7. Модест Ранг пользователя
      Модест
      -1
      Сегодня, 18:27
      Что-то мне камуфляж этого Брэдли напомнил…. Точно, Филя и тут вступил в кал!
    8. МБРШБ Ранг пользователя
      МБРШБ
      +1
      Сегодня, 18:42
      Что-то новости обмельчали. Очередная убитая Бредля, танцы с бубнами вокруг сгоревшего Абрамса...
      Пора бы уже Работино ОДАБами закидать. Закошмарить ВПЛ-дронами, как вариант. Торчит этот выступ, как гнилой зуб. Или я чего-то не понимаю...

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