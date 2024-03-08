На Купянском направлении огнём РСЗО ВС РФ уничтожена БМП Bradley ВСУ
Сегодня в районе Купянска Харьковской области (Купянское направление фронта) российской армией была уничтожена боевая машина пехоты Bradley вооруженных сил Украины. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.
По информации с фронта, по вражеской БМП был открыт огонь реактивными снарядами из реактивной системы залпового огня «Град» одного из подразделений 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ. В результате огня из «Града» были уничтожены боевая машина пехоты и находившийся в ней личный состав.
Украинские источники о данном событии не сообщают. Но известно, что российские войска активно наступают на Купянском направлении, что заставляет киевский режим эвакуировать ряд населенных пунктов, расположенных недалеко от Купянска, и в ускоренном порядке строить в Харьковской области фортификационные сооружения.
Отметим, что большое количество БМП данного типа в свое время было передано Украине западными странами. Однако за время летне-осеннего контрнаступления 2023 года значительная часть таких боевых машин пехоты была уничтожена российской армией на различных направлениях. Сейчас уже есть информация и о нескольких уничтоженных танках Abrams американского производства, которые также были поставлены на вооружение ВСУ.
Ранее украинское командование пыталось экономить военную технику западного производства, поставленную США и европейскими странами. Но из-за высоких потерь в танках и бронемашинах, сейчас ВСУ вынуждены бросать в бой любую бронированную технику, которая есть в наличии у находящихся на передовой бригад.
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