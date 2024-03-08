Губернатор Брянской области: Украинские формирования обстреляли одно из сёл региона

5
Губернатор Брянской области: Украинские формирования обстреляли одно из сёл региона

Сегодня во второй половине дня украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу село Каменский хутор в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Как отметил глава региона, в результате обстрела были частично повреждены два частных домовладения. По счастливой случайности, никто из мирных жителей в результате обстрела села украинскими формированиями не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, отметил глава региона. Подробности о произошедшем уточняются. Отметим, что это – далеко не первый за сегодняшний день обстрел российских регионов украинскими формированиями.

Во-первых, ВСУ сегодня предприняли целый ряд атак на российские регионы с помощью дронов. Примечательно, что в общей сложности пятнадцать беспилотных летательных аппаратов были сбиты средствами противовоздушной обороны ВС РФ над Волгоградской областью, находящейся на значительном удалении от украинской территории.

Во-вторых, украинские формирования сбросили с беспилотника взрывное устройство в Белгородской области, два человека в результате этого террористического акта погибли, а один был тяжело ранен. В Курской области противник пять раз обстреливал село Тёткино в Глушковском районе региона, к счастью, здесь обошлось без человеческих жертв.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    5 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. cornet2 Ранг пользователя
      cornet2
      0
      Сегодня, 18:15
      По прямой больше 500 км.И раньше никто не сбил?
    2. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +1
      Сегодня, 18:15
      Надо открывать новый фронт, и гнать эту бандеровскую сволочь куда Макар телят не гонял. И за каждый такой обстрел, обязательный хотя бы противобатарейный налет.
    3. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 18:26
      может за каждый такой обстрел РФ будет уничтожать лидеров киевского нацистского режима ? ну или проста пора может ровнять все и вся в укрр все тылы и не только ???????????
      1. BAI Ранг пользователя
        BAI
        +1
        Сегодня, 18:38
        Для этого надо иметь яйца. А с ними в правительстве плохо. Они подоражали и исчезли. Из правительства
      2. Гардамир Ранг пользователя
        Гардамир
        +1
        Сегодня, 18:39
        Киевскую власть мочить надо спору нет. Но почему вы не задаетесь вопросом, почему Кремль не хочет защищать граждан России? Кстати Богомаз самый богатый глава регионов России. Мог бы на свои деньги областную ПВО организовать.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»