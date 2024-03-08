Губернатор Брянской области: Украинские формирования обстреляли одно из сёл региона
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Сегодня во второй половине дня украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу село Каменский хутор в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Как отметил глава региона, в результате обстрела были частично повреждены два частных домовладения. По счастливой случайности, никто из мирных жителей в результате обстрела села украинскими формированиями не пострадал.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, отметил глава региона. Подробности о произошедшем уточняются. Отметим, что это – далеко не первый за сегодняшний день обстрел российских регионов украинскими формированиями.
Во-первых, ВСУ сегодня предприняли целый ряд атак на российские регионы с помощью дронов. Примечательно, что в общей сложности пятнадцать беспилотных летательных аппаратов были сбиты средствами противовоздушной обороны ВС РФ над Волгоградской областью, находящейся на значительном удалении от украинской территории.
Во-вторых, украинские формирования сбросили с беспилотника взрывное устройство в Белгородской области, два человека в результате этого террористического акта погибли, а один был тяжело ранен. В Курской области противник пять раз обстреливал село Тёткино в Глушковском районе региона, к счастью, здесь обошлось без человеческих жертв.
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