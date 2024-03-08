«Не исключать – не означает делать»: президент Франции прокомментировал свои слова о возможной отправке военнослужащих на Украину

Не исключать чего-то - не означает делать это. Вы сейчас стоите передо мной, а не обедаете за своим столом. Но вы не исключаете, что в определённый момент сядете обедать за свой стол, потому что вам нужно питаться

Признание возможности отправки французских военных на Украину не означает, что такое решение уже принято. В подобном ключе прокомментировал свои более ранние слова о перспективе направления военнослужащих страны в зону украинского конфликта президент Франции Эммануэль Макрон.Ранее глава французского государства говорил о том, что западные страны обсуждают возможность отправки войск на Украину. По его словам, консенсус в данном направлении пока не достигнут, но исключать такой вероятности нельзя в любом случае. Теперь Макрон несколько изменил, по крайней мере, на словах, свою позицию.- сказал президент Франции журналистам.Между тем, более раннее заявление Макрона уже вызвало определенную реакцию у западных лидеров. Канцлер Германии Олаф Шольц и немецкий министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Берлин не отправит военнослужащих бундесвера в зону конфликта, да и страны Североатлантического альянса в целом делать это не намерены.Президент США Джо Байден в обращении к американскому конгрессу отметил, что американских военнослужащих на Украине в настоящее время нет и их отправка туда не предвидится, но военную и финансовую помощь Киеву оказывать нужно.