«Не исключать – не означает делать»: президент Франции прокомментировал свои слова о возможной отправке военнослужащих на Украину

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«Не исключать – не означает делать»: президент Франции прокомментировал свои слова о возможной отправке военнослужащих на Украину

Признание возможности отправки французских военных на Украину не означает, что такое решение уже принято. В подобном ключе прокомментировал свои более ранние слова о перспективе направления военнослужащих страны в зону украинского конфликта президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее глава французского государства говорил о том, что западные страны обсуждают возможность отправки войск на Украину. По его словам, консенсус в данном направлении пока не достигнут, но исключать такой вероятности нельзя в любом случае. Теперь Макрон несколько изменил, по крайней мере, на словах, свою позицию.

Не исключать чего-то - не означает делать это. Вы сейчас стоите передо мной, а не обедаете за своим столом. Но вы не исключаете, что в определённый момент сядете обедать за свой стол, потому что вам нужно питаться

- сказал президент Франции журналистам.

Между тем, более раннее заявление Макрона уже вызвало определенную реакцию у западных лидеров. Канцлер Германии Олаф Шольц и немецкий министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Берлин не отправит военнослужащих бундесвера в зону конфликта, да и страны Североатлантического альянса в целом делать это не намерены.

Президент США Джо Байден в обращении к американскому конгрессу отметил, что американских военнослужащих на Украине в настоящее время нет и их отправка туда не предвидится, но военную и финансовую помощь Киеву оказывать нужно.
  • Wikipedia/Jacques Paquier
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18 комментариев
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  1. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +2
    Сегодня, 18:28
    Ну теперь Макрон будет смаковать свою ахинею. Говорил, не говорил, решили, не решили. За то на какое то время в центре внимания.
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +1
      Сегодня, 18:49
      Он говорил что отвечает за слона,а не за слова.Вы его не так поняли.
  2. Фактор Ранг пользователя
    Фактор
    -1
    Сегодня, 18:30
    Пока французский петушок кукарекает, а турецкий султан в это время все лепет договорнячок.

    Процесс договориться на базе Анкары не остановлен.

    Сегодня Зеленский в сопровождении Ермака и приставленного спецпредставителя ЦРУ вылетает к Эрдогану, где уже находятся Эмиры ОАЭ и один гусский олигарх.
  3. NICK111 Ранг пользователя
    NICK111
    +3
    Сегодня, 18:30
    Началось словоблудие. Вообще-то, большие мастаки в этом "искусстве" украинцы и эстонцы. Теперь и хранцуз подтянулся. "Ливерный", ваш выход! Отстаёте от коллектива.
  4. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 18:30
    Дадада... И обещать, не значит жениться. Практически в открытую признают, что их слова не стоят и ломаного гроша.
  5. tatarin1972 Ранг пользователя
    tatarin1972
    +1
    Сегодня, 18:31
    И что этим хотел сказать этот французский " любитель старины"? Что его возможно осенит и он отправит армию Франции на Украину?
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 18:33
      Да это "Органчик" из города Глупова,от Салтыкова-Щедрина
  6. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    0
    Сегодня, 18:31
    макрон и другие водили занос путина макрон ише тот клоун с полномочиями ! может пора по франции ядерными ракетами уже бить ????????
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 18:34
      Макрон видимо читает здешние комменты,и теперь не знает что и делать.. laughing
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 19:00
        Цитата: dmi.pris1
        Макрон видимо читает здешние комменты,и теперь не знает что и делать.

        Ну Макаронин, это "фигаро вам, фигаро нам, кому хочу, тому и дам".
  7. Модест Ранг пользователя
    Модест
    +2
    Сегодня, 18:31
    Эх, Макарон-Макарон. Это вагнеровцы, бывшие солдаты ФИЛ, могли себе позволить бывших легионеров в гробах передавать хохлам для передачи тел родным, а простые солдаты не будут с ними церемониться. Все только и хотят руками дотянуться до гнид напрямую. Да и англикахам надо бы устроить второй раз «атаку легкой кавалерии», чтобы вспоминали русских еще лет двести и икали.
  8. МятныйПряник Ранг пользователя
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 18:34
    Подтверждение того, что план в разработке и от него никто не отказывался. Сейчас самая горячая фаза начинается, быть может всё. good
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:57
      Цитата: МятныйПряник
      Подтверждение того, что план в разработке и от него никто не отказывался.

      Это план НАТО, но все боятся его озвучить, кроме глупого Макаронина.
  9. aleks700 Ранг пользователя
    aleks700
    +1
    Сегодня, 18:39
    Дать задний. Как это по французски.
  10. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Сегодня, 18:44
    Надо понимать-вы на мои слова внимания не обращайте-мало чего я несу? laughing
  11. старпом Лом Ранг пользователя
    старпом Лом
    +2
    Сегодня, 18:46
    Если начнут вводить , то только уничтожение тактическим ядерным зарядом одного из первых отрядов на западной границе уКраины может их вовремя убедить , что красные линии перестали быть блефом и мы наконец начали. Если промедлить , то или большая война , или почти вся уКраина останется базой НАТО.
  12. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +1
    Сегодня, 18:48
    Французский уж на сковородке.
    Макароша, за базар отвечать надо.
  13. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    0
    Сегодня, 18:55
    Но вы не исключаете, что в определённый момент сядете обедать за свой стол, потому что вам нужно питаться
    Ну более такого глупого ответа, я и не ожидал от "бабушкиного внучка".

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