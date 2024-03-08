Выдвижение кандидатуры нового генсека НАТО может быть заблокировано
Могущественный международный военно-политический блок – Североатлантический альянс ищет нового генерального секретаря. Наибольшие шансы стать им имеются у премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, но с его назначением могут возникнуть сложности.
Об этом сообщает нидерландская телерадиовещательная компания NOS, ссылаясь на информированные источники.
По крайней мере, утверждает СМИ, стать генсеком НАТО Марк Рютте может не так скоро, как ожидалось.
Нидерландский премьер считается главным «фаворитом» на эту должность, и поэтому еще в прошлом месяце не было сомнений в том, что его вступление на пост главы альянса не встретит никаких препятствий.
Но неожиданно нидерландские журналисты узнали, что воспрепятствовать этому намерены венгерские представители, так как Будапешт не считает Рютте подходящим кандидатом, поэтому выдвижение кандидатуры нового генсека НАТО может быть заблокировано. Особое мнение есть и у румын. Они полагают, что лидером альянса должен стать их соотечественник – ныне действующий президент страны Клаус Йоханнис, у которого скоро подходит к завершению второй срок пребывания на президентской должности.
Исходя из этой информации, источники СМИ предположили, что назначение нового главы Североатлантического альянса может значительно затянуться.
Ранее бывший генсек НАТО Яп де Хоп Схеффер, который является соотечественником Рютте, предположил, что тот возглавит альянс уже в апреле. Тем более, что две трети лидеров Североатлантического альянса, среди которых и президент США Джо Байден, поддерживают кандидатуру нидерландского премьера.
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