Зеленский во время визита в Турцию посетил верфь, на которой строится корвет для Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский сегодня находится с официальным визитом в Турцию, где он проводит встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщают украинские и турецкие источники.
На встрече с Эрдоганом президент Украины обсудит вопросы мирного урегулирования конфликта. Кроме того, глава киевского режима должен встретиться с руководителями ряда турецких оборонно-промышленных компаний, чтобы обсудить вопросы сотрудничества в сфере приобретения вооружений и военного оборудования.
Как отмечает пресса, Зеленский во время визита в Турцию посетил верфь, на которой строится корвет для Украины. Речь идет о корвете «Гетман Иван Выговский». Корабль назван в честь преемника Богдана Хмельницкого на посту гетмана Запорожской Сечи, который заключил соглашение с Речью Посполитой. Затем он был гетманского звания и был казнен самими же поляками.
Примечательно, что украинские власти почему-то любят называть корабли и катера именами печально закончивших свою жизнь деятелей или утраченных в ходе боевых действий городов.
Например, недавно был продемонстрирован морской беспилотник Службы безопасности Украины (СБУ) под названием «Авдеевка» - и это при том, что чуть ранее этот город был освобожден российской армией, а потерпевшие при его обороне серьезное поражение украинские войска были вынуждены отступить и сейчас продолжают терять позиции уже к западу от самой Авдеевки.
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