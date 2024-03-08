Украинские СМИ: Зеленский собрался снять с должности главу МИД Кулебу

К Кулебе очень много вопросов. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИДом, много претензий

В ближайшее время своего поста может лишиться один из самых знаковых украинских руководителей – министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на осведомленные источники, близкие к офису президента Украины Владимира Зеленского.Как утверждается в сообщении, у Зеленского возникли многочисленные претензии к работе руководителя дипломатического ведомства страны. И это при том, что Кулеба стал лицом внешней политики киевского режима.- цитирует украинская пресса слова источника информации.Сейчас в офисе президента Украины занимаются подбором кандидатуры, которая может стать достойным, с точки зрения Зеленского, преемником Кулебы на посту главы дипломатического ведомства. В качестве одного из наиболее вероятных кандидатов на эту должность фигурирует Игорь Жовква – глава департамента внешней политики и европейской интеграции офиса президента Украины, отвечающий как раз за разработку внешнеполитического курса киевского режима.Примечательно, что ранее появилась информация о назначении бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. Профессиональный военный теперь будет заниматься дипломатической деятельностью. Ранее Залужного на посту главкома украинских вооруженных сил сменил генерал-полковник Александр Сырский, который до этого командовал сухопутными войсками ВСУ.