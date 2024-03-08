Украинские СМИ: Зеленский собрался снять с должности главу МИД Кулебу

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Украинские СМИ: Зеленский собрался снять с должности главу МИД Кулебу

В ближайшее время своего поста может лишиться один из самых знаковых украинских руководителей – министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на осведомленные источники, близкие к офису президента Украины Владимира Зеленского.

Как утверждается в сообщении, у Зеленского возникли многочисленные претензии к работе руководителя дипломатического ведомства страны. И это при том, что Кулеба стал лицом внешней политики киевского режима.



К Кулебе очень много вопросов. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИДом, много претензий

- цитирует украинская пресса слова источника информации.

Сейчас в офисе президента Украины занимаются подбором кандидатуры, которая может стать достойным, с точки зрения Зеленского, преемником Кулебы на посту главы дипломатического ведомства. В качестве одного из наиболее вероятных кандидатов на эту должность фигурирует Игорь Жовква – глава департамента внешней политики и европейской интеграции офиса президента Украины, отвечающий как раз за разработку внешнеполитического курса киевского режима.

Примечательно, что ранее появилась информация о назначении бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. Профессиональный военный теперь будет заниматься дипломатической деятельностью. Ранее Залужного на посту главкома украинских вооруженных сил сменил генерал-полковник Александр Сырский, который до этого командовал сухопутными войсками ВСУ.
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    33 комментария
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    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 19:14
      От перестановки мест слогаемых сумма не меняется, так и тут.
      1. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        -3
        Сегодня, 19:24
        Неубедителен в роли "попрошайки".А это сегодня главное.
        1. aksleks
          aksleks
          0
          Сегодня, 19:45
          Вот тут не соглашусь с вами. Кулеба профессиональный попрошайка. Скорее всего на Киев давят. Вектор этого давления Минск -3. В данном проекте Кулебяке не место.
          1. УАЗ 452 Ранг пользователя
            УАЗ 452
            0
            Сегодня, 19:55
            В российских СМИ, кстати, в последние дни обсуждается скорая отставка Лаврова. Совпадение?
            1. aksleks
              aksleks
              +2
              Сегодня, 19:56
              Лавров - это скала в фарватере ВВП.
              1. Lev_Russia Ранг пользователя
                Lev_Russia
                -1
                Сегодня, 20:27
                (Pi)дapa на (pi)дapa менять только время терять... Всё равно в команде Зеленского других нет... am
              2. Kotofeich Ранг пользователя
                Kotofeich
                +2
                Сегодня, 20:31
                Цитата: aksleks
                Лавров - это скала

                Согласен.
                Вы вспомните у них:
                Грищенко
                Яценюк
                Огрызко
                Порошенко
                Кожара
                Дещица
                Климкин
                Пристайко
                Кулеба
                А, Лавров работает и работает.
              3. Кот Александрович Ранг пользователя
                Кот Александрович
                -1
                Сегодня, 21:02
                Вообще-то скала в фарватере - прямой путь к потоплению корабля! laughing
                1. aksleks
                  aksleks
                  -2
                  Сегодня, 21:08
                  Ваша беда в том, что вы как Иван (из сказки) всё понимаете "без перевода".
              4. Чёрный Ранг пользователя
                Чёрный
                +1
                Сегодня, 21:04
                В борделе кровати переставляют wassat
            2. ВАМ Ранг пользователя
              ВАМ
              0
              Сегодня, 20:01
              Странно морда, что ли не жалостливая. Или что, и в случае с Минск-3, тоже нужен человек, плачущий. Мол "забижают", война не честная, и т. д.
          2. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 19:59
            Вообщето возможный Минск3 не приемлет все тамошнее руководство.В глубинп то души они возможно и за.Да только "высшие силы"не позволяют.
            1. aksleks
              aksleks
              0
              Сегодня, 20:02
              У " Высших сил" в голове одно - "деньги и ничего личного". С уважением. hi
          3. knn54 Ранг пользователя
            knn54
            0
            Сегодня, 20:34
            Александр,а в чем ИМЕННО Кулеба преуспел? Разве что наглости/хамстве. И причем здесь "Минск-3" ,если Зеленский СВОИМ указом запретил переговоры с РФ.
            1. aksleks
              aksleks
              0
              Сегодня, 20:42
              Николай приветствую ! Ну, во - первых, Кулеба профессиональный попрошайка. Да, да в наглости и хамстве ему нет равных. Во - вторых Зеленский (вы же сами понимаете) ничего не решает. Здоровья вам.
        2. vik669 Ранг пользователя
          vik669
          0
          Сегодня, 21:30
          Доигрался х@й на скрипке — очень музыку любил!
      2. Бывший солдат Ранг пользователя
        Бывший солдат
        0
        Сегодня, 21:30
        От перестановки мест слогаемых сумма не меняется, так и тут.


        Да. Сам Зеленский и та команда случайных непрофессионалов, которую он за собой притащил, способна развалить государство и без войны. Одной наглости для управления государством мало.
    2. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 19:16
      Такие Кулебы на дороге не валяются-хотя в Окраине-таких кулеб-каждый второй laughing
    3. nordscout Ранг пользователя
      nordscout
      +2
      Сегодня, 19:16
      Более одиозного гос. ведомства, по своему составу, непрофессионализму, как МИД Укрорейха, трудно себе представить... "Скопление" клоунов и "трамвайных хамов".
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 19:37
        Цитата: nordscout
        Более одиозного гос. ведомства, по своему составу, непрофессионализму, как МИД Укрорейха, трудно себе представить... "Скопление" клоунов и "трамвайных хамов".

        Пациенты психлечебниц, через некоторое время и клоунов не устраивают.
        1. aksleks
          aksleks
          0
          Сегодня, 19:47
          Вы либо глуп, либо пьян. 8 марта, однако.
        2. Комментарий был удален.
    4. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +3
      Сегодня, 19:23
      Ну что сказать: "в психушке Наполеон должен быть один". wassat
      Конкурента зеля не потерпит.
    5. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:35
      Как утверждается в сообщении, у Зеленского возникли многочисленные претензии к работе руководителя дипломатического ведомства страны.

      Ну если уж Зеленский решил убрать Кулебу, то явно, что верный пес и бандеровец Кулеба, даже киевскую хунту не устраивает.
      1. gurzuf Ранг пользователя
        gurzuf
        +5
        Сегодня, 19:44
        Скорей всего просто хочет смыться перед большим шухером.
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 19:48
          Цитата: gurzuf
          Скорей всего просто хочет смыться перед большим шухером.

          Как все бандеровцы и представители укрорейха.
          1. aksleks
            aksleks
            0
            Сегодня, 20:10
            Уважаемый поделитесь своими знаниями - почему и каким образом все представители укрорейха хотят "смыться"?
    6. gmss Ранг пользователя
      gmss
      +2
      Сегодня, 19:55
      зеленскей, если ты тут на во сидишь, то прошу рассмотреть данилова на эту должность
    7. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 20:01
      Кто же теперь нас в скакляцком МИДе будет веселить? Очередной клоун из 95-го квартала?
      1. Сергей Куликов_3 Ранг пользователя
        Сергей Куликов_3
        +1
        Сегодня, 20:25
        Так есть ещё Андрей Мельник из того же ведомства, он ещё и понимает толк в сортах колбасы.
    8. rotfuks Ранг пользователя
      rotfuks
      0
      Сегодня, 20:31
      Дело совсем не в Зе. Если провести параллели с отставкой главного куратора по Украине Виктории Нуланд и отставкой Кулебы то напрашивается вывод что гегемон из Вашингтона недоволен и грядет перемена курса. Просили же укров как верных псов Абрамсы в бой не пускать, а они уже горят, а это такой удар по репутации военно-промышленного комплекса США.
    9. Владимириус Ранг пользователя
      Владимириус
      +1
      Сегодня, 20:36
      ...а вы друзья как не садитесь,
      все в музыканты не годитесь...
    10. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 20:39
      Бардак - бордель, один фиг!
      Что то это все напоминает и чем дальше, тем сильнее!
    11. штурм Ранг пользователя
      штурм
      +1
      Сегодня, 21:24
      Зеленский меняет Кулебу, Путин меняет Лаврова, интересно что опять намечается Минск - 3 или Стамбул - 2....

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