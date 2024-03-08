Украинские СМИ: Зеленский собрался снять с должности главу МИД Кулебу
33
В ближайшее время своего поста может лишиться один из самых знаковых украинских руководителей – министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на осведомленные источники, близкие к офису президента Украины Владимира Зеленского.
Как утверждается в сообщении, у Зеленского возникли многочисленные претензии к работе руководителя дипломатического ведомства страны. И это при том, что Кулеба стал лицом внешней политики киевского режима.
К Кулебе очень много вопросов. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИДом, много претензий
- цитирует украинская пресса слова источника информации.
Сейчас в офисе президента Украины занимаются подбором кандидатуры, которая может стать достойным, с точки зрения Зеленского, преемником Кулебы на посту главы дипломатического ведомства. В качестве одного из наиболее вероятных кандидатов на эту должность фигурирует Игорь Жовква – глава департамента внешней политики и европейской интеграции офиса президента Украины, отвечающий как раз за разработку внешнеполитического курса киевского режима.
Примечательно, что ранее появилась информация о назначении бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. Профессиональный военный теперь будет заниматься дипломатической деятельностью. Ранее Залужного на посту главкома украинских вооруженных сил сменил генерал-полковник Александр Сырский, который до этого командовал сухопутными войсками ВСУ.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация