Эскалация-2024
Тактика «тысячи порезов»
В начале 2024 года воедино сложились сразу несколько событий – выход российской военной промышленности на полноценный рабочий режим и задержка с финансированием американцами Украины. В этом же списке заметная трансформация тактики и стратегии Вооруженных сил России. Изменения вынужденные и связаны с чрезвычайно высокой осведомлённостью противника о ситуации на линии соприкосновения. Вкупе с насыщенностью высокоточными дронами это делает боевую работу крайне рискованной.
Именно поэтому мы видим рассредоточение боевых порядков и не видим лихих прорывов вглубь обороны. Хотя бы на оперативную глубину. Наступать приходится малыми группами, при этом противник применяет абсолютно аналогичную тактику.
Для ВСУ ситуация осложняется преимуществом Российской Армии в воздухе (речь об изделиях УМПК) и артиллерии. Подобная тактика ползучего наступления практически выравнивает потери обеих сторон – пресловутое соотношение «один к трём» здесь не работает. Двигаться на запад нашим войскам приходится медленно, позволяя противнику оперативно перебрасывать резервы для затыкания образовавшихся дыр на фронте. Этому способствует невыгодная для Российской Армии конфигурация фронта – расположение на внешней дуге никогда не было преимуществом. Происходит всё на фоне постепенного удушения военно-промышленного комплекса Украины не прекращающимися атаками на всю глубину. Тактика «тысячи порезов» постепенно снижает оборонительный потенциал ВСУ, а с ним ускоряется продвижение Российских войск. Но победное шампанское пить рано – события на фронте могут осложниться, причём молниеносно. Рассмотрим несколько вариантов обострения конфликта и переход его на новый уровень.
Варианты
Иностранная интервенция на Украину. Ввод войск НАТО всегда был и остаётся золотым сном украинского руководства. С самого начала спецоперации Зеленский всеми силами пытался втянуть Брюссель и Вашингтон в прямую войну с Россией. До последнего времени об этом и речи не шло, но освобождение Авдеевки, похоже, стало триггером для некоторых.
Макрон впервые публично заявил о потенциальной возможности участия войск НАТО в конфликте. Может, оговорился? Нет, позже ни он, ни его подручные не дезавуировали высказывание. Глава Французской коммунистической партии Фабьен Руссель рассказал о консультациях с главами фракции парламента по этому поводу. По его словам, Макрон рассматривает интервенцию в случае продвижения Армии России до Одессы или Киева. Войска НАТО в этом случае должны выступать в роли пожарной команды для ВСУ.
Вслед за Макроном несколько лидеров государств опровергли саму возможность вхождения в Украину воинских контингентов, и только премьер-министр Словакии «сдал всех». Роберт Фицо заявил о переговорах, ведущихся в кулуарах Североатлантического альянса относительно интервенции. Но тут же отметил, что Словакия никогда не согласится на подобную авантюру.
Рассматривать выпад Макрона можно по-разному. С одной стороны, он явно блефует и пытается в очередной раз обнадёжить украинцев. Это сугубо пропагандистский ход – обещания ввязаться в схватку вместо поставок оружия и боеприпасов. С другой стороны, такие угрозы явно направлены против России. Президент Франции переступил очередную черту, и это новая веха в истории спецоперации. Раньше о таком вслух даже говорить было опасно, а теперь – пожалуйста, Макрон фактически напрямую угрожает прямым столкновением России и войск НАТО. Неслучайно именно во Франции заговорили об интервенции на Украину. Как известно, местный «Иностранный легион» поднаторел в неоколониальных войнах Пятой республики, и он вполне может встать в авангарде НАТО на Украине.
Легион небольшой – около 9 тысяч человек, но хорошо обучен и вооружён. По скромным подсчётам, за каждого французского «солдата удачи» можно смело выдавать 2-3 националистов из ВСУ. Гипотетически «Иностранный легион» может войти в Украину, и он неизбежно окажется под ударами Российской Армии. Даже если подразделения будут опосредованно участвовать в боевых действиях – на территории противника они законные цели. А это путь к прямому конфликту блока НАТО и России. Точно так же под удары попадёт обслуживающий персонал пресловутых ракет Taurus из Германии или американских F-16, если последние всё-таки решатся разместить на Украине. Ясно одно – чем дальше на запад будет продвигаться Российская Армия, тем больше будет голосов и мнений о введении контингента НАТО на Украину. Возможно, не для прямого участия в конфликте, а лишь для освобождения подразделений ВСУ на украино-белорусской границе.
Склад БК в Колбасне. На Украине сейчас жестокий снарядный голод. Это не отрицают ни в ВСУ, ни зарубежные наблюдатели. Удовлетворить амбиции для ствольной и реактивной артиллерии не смогут даже американцы – настолько много расходует фронт боеприпасов. Но всего в двух километрах от украинской границы располагается крупнейший в Европе арсенал с 20 тысячами тонн боеприпасов – это более 2500 под завязку набитых железнодорожных вагонов.
Речь о 1411-ом артиллерийском складе боеприпасов в Приднестровье. На территории 150 га хранятся не самые свежие запасы, многие из которых помнят Вторую мировую войну, но от этого они менее ценными для ВСУ не становятся. Охраняет арсенал не менее полутора тысяч военнослужащих из состава Оперативной группы российских войск в Приднестровье. Это почти половина от всего контингента России в данном регионе.
Вопрос – смогут ли националисты быстро захватить столь лакомый кусочек? Теоретически это возможно, но сопутствующие риски огромны. 20 тысяч тонн боеприпасов надёжно заминированы и в случае кризиса могут взлететь на воздух. Мощность взрыва будет эквивалентна ядерным ударам по Хиросиме и Нагасаки, вместе взятым. Расчёты показывают, что детонация похоронит всё живое в округе на 50 километров. Зацепит территории Украины, Приднестровья и Молдовы. Разумеется, сметёт и штурмующие войска вместе с обороняющимися.
На самоубийство ВСУ вряд ли пойдут, но вот обострить ситуацию, устроив массированную атаку дронов на Колбасну, смогут легко и непринуждённо. Цель очень масштабная и не требует значительных ресурсов для детонации. Несколько десятков украинских дронов с кумулятивными боевыми частями, которыми ВСУ атакует российскую территорию, способны уничтожить склад. Ущерб от провокации будет огромный, но он явно приведёт к эскалации событий на фронте. Украинская армия, заранее отведённая за безопасное расстояние от Колбасны, после взрыва войдёт в Приднестровье с «миротворческой миссией» с трудно предсказуемыми последствиями.
Отходить от последствий украинской провокации в Европе и США будут долго, а реагировать могут неадекватно. Например, поставят националистам дальнобойное оружие и разрешат работать не только по Крыму, но и по остальной части России. Либо введут войска НАТО на Украину или в Приднестровье. Самое скверное в этом случае, что Кремль не сможет парировать угрозу для российских военных в изолированной и непризнанной республике. Вариантом может быть лишь попытка прорубить сухопутный коридор к Приднестровью по черноморскому побережью. Объяснять, с какими потерями придётся столкнуться в этом случае, думается, нет смысла.
Украина мобилизует молодёжь. Третьим сценарием и наиболее вялотекущим можно рассматривать новую волну мобилизации на Украине. Мечта Залужного о 400-500 тысячах новобранцах вполне может осуществиться в 2024 году. Сейчас на Украине не призывают на фронт младше 27 лет. Но летняя наступательная кампания выкосила львиную долю ударного потенциала ВСУ, что и заставило противника уйти в стратегическую оборону. В резерве у неонацистов не более 13 бригад, плохо обученных и недоукомплектованных.
В настоящее время военно-политическое руководство Украины не решается объявить о новой мобилизации по нескольким причинам. Во-первых, это вызовет серьёзное социальное напряжение в обществе, уставшем от сопротивления. Режим Зеленского может и не устоять в таком случае. Во-вторых, полмиллиона новобранцев просто нечем будет вооружать и снаряжать. 60 миллиардов из США пока не пришли, а собственных средств на это нет. В-третьих, если мобилизация молодёжи и случится, то она будет явно последней из масштабных. Живой силы у Украины больше просто нет – все последующие призывы на фронт соберут в лучшем случае десятки тысяч.
Но если даже у Зеленского получится снарядить ещё одну 500-тысячную армию, моментального эффекта не случится. Для обучения и боевого слаживания потребуется не менее полугода. И вот только тогда на линии соприкосновения замаячит реальная угроза Российской Армии. Избежать эскалации можно будет одним способом – эквивалентно нарастить численность личного состава армии. Такая длительная и мягкая эскалация заметно затянет конфликт, сроки окончания которого станут ещё более туманными. Но исход будет один – российская победа будет сопряжена для Украины с ещё большими территориальными потерями.
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