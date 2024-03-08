Президент Польши заявил о необходимости строительства крупного аэропорта для переброски войск НАТО в Восточной Европе

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Президент Польши заявил о необходимости строительства крупного аэропорта для переброски войск НАТО в Восточной Европе

В Польше должен быть построен крупный аэропорт для логистического обеспечения войск Североатлантического альянса в Восточной Европе. С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда.

На самом деле, польские власти уже давно обсуждают перспективы создания в стране Центрального коммуникационного порта (CPK), призванного стать крупнейшим авиационным хабом в Европе. Этот объект могут построить примерно в 40 километрах к юго-западу от Варшавы.



Исходя из безопасности Польши нам нужен аэропорт, который сможет принять самые большие военные транспортные самолеты, который сможет принять этих самолетов много и который сможет принять эти самолеты быстро

- заявил президент Польши Дуда.

Таким образом, глава польского государства выступил за скорейшее строительство подобного объекта. Дуда считает, что строительство авиационного хаба позволило бы значительно повысить уровень защищенности Польши в условиях существующих рисков и вызовов.

Понятно, что польский лидер заинтересован в том, чтобы его страна играла как можно более заметную роль в Североатлантическом альянсе, поскольку с этим будут связаны как дополнительное финансирование от США и других членов НАТО, так и рост политической значимости Варшавы среди прочих игроков европейской политики.

Однако планы польского руководства могут заключаться и в том, что Варшава готовится к возможному вооруженному конфликту на востоке Европы, и хочет обеспечить оперативную переброску в страну американских войск, а также сил из других государств-членов НАТО.
  • Wikipedia / U.S. Air Force photo/ Master Sgt. Mitch Gettle
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30 комментариев
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  1. poquello Ранг пользователя
    poquello
    +5
    Сегодня, 19:45
    буржуи упрямо готовятся к войне и орут что их может обидеть Россия
    1. A.A.G. Ранг пользователя
      A.A.G.
      0
      Сегодня, 20:09
      Цитата: poquello
      буржуи упрямо готовятся к войне и орут что их может обидеть Россия

      А что им делать?
      На их месте, думаю, любой здравомыслящий поступил бы так же... МИД РФ свои позиции слил давно...Ретрансляция рычагов влияния на МО РФ, по схеме - "когда замолкают дипломаты, - начинают говорить пушки...", - на " Запад" тоже, скажем так, - впечатления( дОлжного) не произвела...
      Рост экономики РФ, - так это только в наших СМИ... Рухнувший доллар, замерзшую Европу( ну, и наших "союзников" по всяким разным ОДКБ, и т. п., торгующих с нашими врагами, - а что не торговать/?/, если сами торгуете?!), - и в прошлые годы видели, слышали...
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        -1
        Сегодня, 20:19
        Цитата: A.A.G.
        На их месте, думаю, любой здравомыслящий поступил бы так же..

        создавал наступательный плацдарм? чтобы вероятность их уничтожения резко повышалась?"
        1. михаилл Ранг пользователя
          михаилл
          +1
          Сегодня, 21:18
          Цитата: poquello
          Цитата: A.A.G.
          На их месте, думаю, любой здравомыслящий поступил бы так же..

          создавал наступательный плацдарм? чтобы вероятность их уничтожения резко повышалась?"

          Любой здравомыслящий прекрасно понимает, что капитализм корчится в муках, рождая социализм во всяких непотребных формах но, как первую ступень к Коммунизму.
          Дело в том, что капитализм, а особенно Империализм не может существовать без притока ресурсов извне, а Коммунизм может. И, более того, Коммунизм- это единственная социальная формация, которая может обеспечить выживание Человечества, как вида. И открыть людям дорогу в Космос, во Вселенную.
      2. vik669 Ранг пользователя
        vik669
        0
        Сегодня, 20:29
        [quote][А что им делать?/quote] Так нам понятно что делать исходя из того что хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь а им - так а им до последнего укра искать приключения на свою .опу !
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 20:11
      Интересно, как от "Сарматов" может защитить аэродром...??? Может Дуда это объяснит...??? А впрочем, что может объяснить пустая штатовская погремушка!!! am
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +3
        Сегодня, 20:16
        Цитата: Lev_Russia
        Интересно, как от "Сарматов" может защитить аэродром...??? Может Дуда это объяснит...??? А впрочем, что может объяснить пустая штатовская погремушка!!! am

        на них сарматы тратить? искандеры с ябч, пусть объясняет полякам почему с такими замашками Дуды итп их в стекло закатают
      2. пшек Ранг пользователя
        пшек
        0
        Сегодня, 20:27
        Dokładnie, to marionetka żydowsko-amerykańska. Na siłę wpycha nas w wojnę z Rosją.
        1. Лешак Ранг пользователя
          Лешак
          +1
          Сегодня, 20:44
          А разве это не ваш выбор?
          1. пшек Ранг пользователя
            пшек
            +1
            Сегодня, 20:46
            Absolutnie NIE !
            Polską - Rosją słowiańscy bracia ❤️
            1. Лешак Ранг пользователя
              Лешак
              0
              Сегодня, 20:53
              Цитата: пшек
              Absolutnie NIE !
              Polską - Rosją słowiańscy bracia ❤️

              Значит вам его "инопланетяне" прислали, а я то думал демократические, польские, выборы. Ошибся. request
            2. oppozite28 Ранг пользователя
              oppozite28
              0
              Сегодня, 21:12
              Absolutnie NIE !
              Polską - Rosją słowiańscy bracia ❤️
              Siostry stop laughing
      3. A.A.G. Ранг пользователя
        A.A.G.
        0
        Сегодня, 20:45
        Цитата: Lev_Russia
        Интересно, как от "Сарматов" может защитить аэродром...??? Может Дуда это объяснит...??? А впрочем, что может объяснить пустая штатовская погремушка!!! am

        У Вас, вроде, с поэзией было не плохо?
        Без обид, коллега( по форуму! hi ))) ).
        Вы реальные возможности ВС РФ оценили? За два года. ВКС, ВМФ... Думаете РВСН сильно "отстают"?
        Да! Отстают! - в силу специфики. И только! Не голословно заявляю, - с балкона штаб РД видно, сам службу закончил командиром ГПП(группы подготовки и пуска) " Тополя"....
        ...Уровень упал.Сильно.По многим направлениям.
        Но!! Система доведения Приказа( на применение ЯО), автоматизм, возможности самих БЧ совершенствовались!!! ( Спасибо нашим военспецам!).
        Друг молодости, сослуживец, сейчас ставит "Сарматы" на БД( боевое дежурство) будучи уже гражданским специалистом, коммерсантом(!)...
        Проныра парень...Хоть и мой друг,- образование...Но! Даже он охреневает от деградации... всего... ( ведь при СССР АЗ/ автоматы защиты/ палками не подпирали на ядерных объектах?! /).
        hi
      4. К_4 Ранг пользователя
        К_4
        0
        Сегодня, 20:47
        А кто этим Сарматом бить будет,, рисователь красных линий? Не смешите мои тапки. Я уже писал и напишу ещё, мы проигрываем, проигрываем по гонке со временем. Нас уже не боятся, а заначит еще поднакачаются и попрут, а наши бравые генералы так и будут красные линии рисовать, а дипломаты озабачиваться. Народу же потом пыгребать, простому пехотному Ваньке.
  2. A.A.G. Ранг пользователя
    A.A.G.
    +1
    Сегодня, 19:56
    Что, Парни? Последняя мирная( относительно) весна заканчивается?...
    1. vik669 Ранг пользователя
      vik669
      +1
      Сегодня, 20:46
      Когда забывают войну, начинается новая, память – главный враг войны
      1. Комментарий был удален.
      2. A.A.G. Ранг пользователя
        A.A.G.
        0
        Сегодня, 20:50
        Цитата: vik669
        Когда забывают войну, начинается новая, память – главный враг войны

        Бросился строчить Вам ответ неразобравшись...
        Извините...
        Но, -рекомендую: после слова "новая", поставить точку с запятой, или, ещё как-нибудь выделить!))) Разночтений не будет. hi
    2. bayard Ранг пользователя
      bayard
      0
      Сегодня, 21:30
      Цитата: A.A.G.
      Последняя мирная( относительно) весна заканчивается?...

      Вообще то она только началась .
      А станет ли последней , увидим . Возможно не все .
  3. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 19:59
    Точно так же Польша вела себя между мировыми войнами wink
    1. vik669 Ранг пользователя
      vik669
      0
      Сегодня, 20:38
      Ну теперь у "панов" уж между ... не получиться проскочить их вопрос гарантированно будет решён окончательно жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе.
  4. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    0
    Сегодня, 20:04
    Чего мелочиться, стройте космопорт иначе Россию победить будет сложно, без помощи инопланетян.
    1. A.A.G. Ранг пользователя
      A.A.G.
      0
      Сегодня, 20:24
      Цитата: Лешак
      Чего мелочиться, стройте космопорт иначе Россию победить будет сложно, без помощи инопланетян.

      Вот знаете, - искренне очень опасаюсь, что без помощи инопланетян НАМ не обойтись!! (((
      Не подумайте дурного, - в моём понимании, - "инопланетяне", - уж никак не из-за океана! И не из Гейропы... Но! То, что у нас происходит, - Русским миром не назовешь!
      Под угрозой ядерной войны будут варить медленно, уверенно... ДО УСТРАНЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ конкурировать в вопросах обустройства миропорядка.
      Экономически, - у них получилось...Политически( имхо), - изначально, - в 90-е...
      Щя военный потенциал выгребать, смуты насеют, - и, ...
  5. ГолыйМужик Ранг пользователя
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 20:17
    Центр - это удобно. Во многих смыслах
  6. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 20:21
    Ну, по всей видимости , по крупному аэропорту, в случае чего, попасть крупной боеголовкой будет проще.
  7. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    -1
    Сегодня, 20:28
    Координаты не забудьте скинуть-чтобы мы по Варшаве не попали-а впрочем-да и хрен с ней-с Варшавой laughing
  8. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:43
    Большой проект с реализацией не за один год...
    И что с того? Заработают бабки, а так... большая цель, ещё один крестик на тактической карте...
  9. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 21:01
    Исходя из безопасности Польши нам нужен аэропорт, который сможет принять самые большие военные транспортные самолеты, который сможет принять этих самолетов много и который сможет принять эти самолеты быстро
    - заявил президент Польши Дуда.
    Как же всё таки по-польски сперва угрозы и вызовы создать (по украинскому опыту), а затем реализовать свою (польскую) значимость среди стран НАТО особенно в ущерб как финансовый так и геостратегический для Германии на фоне спровоцированной угрозы от России в поддержку национальной идеи США со своей двухпартийной системой государственного устройства. laughing
  10. bessonov932 Ранг пользователя
    bessonov932
    0
    Сегодня, 21:15
    Ререйз называется. Повышение ставок в покере.
  11. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    -1
    Сегодня, 21:20
    Исходя из безопасности Польши нам нужен аэропорт, который сможет принять самые большие военные транспортные самолеты, который сможет принять этих самолетов много и который сможет принять эти самолеты быстро

    - заявил президент Польши Дуда.
    Единственное чего получит Польша быстро, много и сразу так это звездюлей. Не удивлюсь что Трамп откажет Польше в своих инициативах и устремлениях good laughing
  12. Сергей Валов Ранг пользователя
    Сергей Валов
    0
    Сегодня, 21:26
    Для снабжения войск нужен не аэропорт, а военно-воздушная база. Автор - если уж взялся писать на военную тематику, то неплохо бы ознакомиться с терминологией.

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