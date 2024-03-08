Президент Польши заявил о необходимости строительства крупного аэропорта для переброски войск НАТО в Восточной Европе
В Польше должен быть построен крупный аэропорт для логистического обеспечения войск Североатлантического альянса в Восточной Европе. С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда.
На самом деле, польские власти уже давно обсуждают перспективы создания в стране Центрального коммуникационного порта (CPK), призванного стать крупнейшим авиационным хабом в Европе. Этот объект могут построить примерно в 40 километрах к юго-западу от Варшавы.
- заявил президент Польши Дуда.
Таким образом, глава польского государства выступил за скорейшее строительство подобного объекта. Дуда считает, что строительство авиационного хаба позволило бы значительно повысить уровень защищенности Польши в условиях существующих рисков и вызовов.
Понятно, что польский лидер заинтересован в том, чтобы его страна играла как можно более заметную роль в Североатлантическом альянсе, поскольку с этим будут связаны как дополнительное финансирование от США и других членов НАТО, так и рост политической значимости Варшавы среди прочих игроков европейской политики.
Однако планы польского руководства могут заключаться и в том, что Варшава готовится к возможному вооруженному конфликту на востоке Европы, и хочет обеспечить оперативную переброску в страну американских войск, а также сил из других государств-членов НАТО.
- Wikipedia / U.S. Air Force photo/ Master Sgt. Mitch Gettle
Информация