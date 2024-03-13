Танцевальная чума
Пляски Святого Вита. Картина Питера Брейгеля младшего по рисункам его отца
Все мы слышали о Человеке-пауке, вымышленном герое вселенной Marvel. Питера Паркера укусил паук, и парень приобрёл способности супергероя – пускал паутину, ползал по стенам и т. п. А тут тебя кусает тарантул… и ты начинаешь танцевать! Хорошо, если только танцевать, и бесы в твоей голове не позволяют выкинуть что-то этакое.
Вспышки тарантизма
XI век, южная Италия. Именно этим отрезком датируется первое упоминание танцевальной чумы. И подверглись ей несколько женщин. Все обвиняли апулийского тарантула, который укусил то ли одну, то ли нескольких. Правда, яд такого паучка не страшнее яда пчелы. История знает ещё с десяток случаев. Например, XIV век, Ахен. Танцоры держатся за руки и водят хороводы. Их не так чтобы много, но городские власти это беспокоит. Они приглашают священников, те читают молитвы и обливают танцующих святой водой. Толку ноль. Чума как-то сама сходит на нет. Но мне понравился следующий случай.
Представьте, лето 1518 года, Страсбург. Молодая фрау спускается по лестнице своего дома, странно пританцовывая. Выходит на улицу, танцует, несмотря на взоры окружающих. И так весь день. Рядом муж, который наверняка смущается. Ему-то не хочется танцевать, а жену никак не успокоить. Какой позор в их городке! А она всё танцует и танцует, чуть спит и снова в танец! Ноги все сбиты в кровь, вокруг неё собирается толпа. Со временем вокруг неё также без причины танцевали уже 30 человек. Чума распространяется и подминает под себя около 400 человек. Городской совет только потирал затылки, ведь они не знали, что с этим делать. Никто не знал. Единственное, что им было понятно – танцующим очень плохо. Танцы конвульсивные, ноги в крови, лица обезображены болью. Дневная температура повышается, заражается всё больше человек. И каждый день умирает больше десятка.
Некоторые страдальцы хватались за мечи и рубили себе руки и ноги. Другие обвивали себя виноградными лозами или несли ветки, смоченные в воде. Танцы могли продолжаться несколько дней, для этого нужно было много вина. Небольшой сон, приём пищи позволяли ненадолго оторваться от танцев.
А что врачи? Откинув некоторые предположения, они решили, что проблема в некой горячей крови. Она идёт в мозг, который внутри начинает плавиться. Выход – кровопускание. Но попробуй поймай этих танцоров! Они же не могут остановиться. Почесали врачи макушку и поняли, что это точно не выход. В соседнем городе позвали музыкантов, чтобы они играли для этих бедных, и массовку, чтобы танцорам не было скучно. Ну, мало ли, себя дураками чувствуют. А тут левые люди попляшут рядом. Музыканты, добрый народ, ускорили ритм, и бедные больные были вынуждены танцевать ещё быстрее! Почему они не замедлились, так и не понятно. Короче, это тоже не помогло. Ну или помогло, если они хотели быстрее избавиться от больных путём их изнеможения.
Раз наука бессильна, то причина одна – кара божья. Жители Страсбурга погрязли в похоти, воровстве, обмане и других смертных грехах. Значит, должны покаяться. А всякие публичные и игорные дома следует закрыть. Власти города так и сделали. А ещё собрали всех распущенных людей и выгнали их из города. Не знаю, как вам, а меня эта ситуация с изгнанием и другими способами лечения очень веселит. Ну представьте себе простого бюргера, который любит по пятницам кутить с проститутками, пить пиво и играть в карты. В другие дни он, помимо работы, делает примерно то же самое, но в меньшей степени. И вот тут его вместе с приятелями и проститутками изгоняют из города. Просто из-за каких-то танцующих людей с бесами.
Окей, выгнали их. Но танцы продолжаются. Что на месте порядочного главы города и всей его администрации нужно сделать? Что и раньше – искать способы пополнять казну. И эта братия решила – нужно запретить музыку, ввести налог на танцы. Те, кто будет размахивать бёдрами в такт, заплатят денежку. Исключение – свадьбы. Там танцевать можно вдоволь. Такие запреты тоже особо не помогли.
Власти продолжали думать. Каким-то образом всех больных погрузили в повозки и отвезли на гору Святого Вита. Он был известен тем, что его хотели заживо сварить и скормить льву, но он вышел из котла, приручил дикое животное. И впоследствии стал лечить людей с болезнями конечностей. Ну а вдруг он тут поможет? И танцы начали сходить на нет. Помог святой или люди просто уставали, что уже на рефлексы не хватало сил – неизвестно. Знаем из истории то, что тарантизм вспыхивал с новой силой каждое лето; однажды укушенный человек никогда полностью не излечивался.
Но и это не конец истории. Лет через десять приезжает знаменитый учёный Парацельс, которому было интересно изучить этот феномен. Конечно, с понятиями рефлексии и психоза он не был знаком. Поэтому решил – виноваты во всём женщины. Как и зачастую в те времена. Якобы он выяснил, что нашу бедную фрау муж попросил сделать какое-то домашнее дело, а ей этого не хотелось. Ну понятно же, что женщины танцевали днями и ночами, сбивая ноги в кровь ради того, чтобы не делать домашние дела.
Тарантизм в Италии
Тарантизм был широко распространён на юго-востоке Италии. Согласно поверьям, ядовитая сила паука вызывала головокружение, тошноту и боли в животе, которые возникали через несколько часов после укуса. На больного нападала апатия. Единственным средством от этих страданий была звуковая терапия. Родственники жертвы привлекали музыкантов, чтобы обеспечить исцеление. Основным инструментом был барабан с погремушками, ему помогали флейта, свирель, гитара и скрипка. Те, у кого было мало сил, слушали музыку лёжа. Более здоровые начинали танцевать. Но, по рассказам очевидцев, такой танец больше напоминал конвульсии.
Этот обычай настолько глубоко укоренился в культуре Саленто и других регионов южной Италии, что католическая церковь, не в силах победить его, разрешила такое лечение. Покровителем сделала святого Паоло. Тот, кто исцелился, был обязан совершить паломничество в часовню Святого Паоло и рассказать всем о божественном чуде. То есть церковь решила – не можешь победить врага, сделай его своим союзником. И быстро в народе пошло мнение, что от тарантизма спасают молитвы и вера в бога. Если танец вторичен, то лучше не пренебрегать им.
Известно, что многим жертвам болезни помогла определённая мелодия в быстром темпе. Сохранились даже ноты. Сейчас такой жанр в музыке называется тарантеллой. И он популярен в Италии.
В 1753 году скрипач Стефано Стораче описал болезнь:
Феномен привлекал философов, этнологов, антропологов и врачей; каждый из них пытался углубиться в спор. Они искали логические объяснения, ориентировали исследования на всевозможные причинно-следственные связи, привлекая внимание к реальной ядовитости паука, психическим расстройствам, социокультурным укладам, реальным возможностям музыки, сексуальным потребностям, истерии и так далее. Но чётких ответов не было. Даже когда кто-то верил, что нашёл их, остальные их быстро опровергали.
В итоге учёные до сих не могут дать однозначного ответа – что же такое тарантизм? Подобный психоз мы не наблюдаем почти 200 лет – последний известный случай был на Мадагаскаре в середине позапрошлого века. Зато нам известны другие массовые неразумные вещи – самосожжения, самоубийства и самобичевания. Возможно, что-то общее с тарантизмом есть.
Танцевальная мания во время паломничества в церковь в Синт-Янс-Моленбеке, Гравюра Хендрика Хондиуса по рисунку Питера Брейгеля Старшего
Причинами психозу могли быть истерия, которая легко передавалась между людьми с неуравновешенной психикой, отравление угарным газом от лесных пожаров или же спорыньёй, которая действует как наркотик. Нам лишь остаётся догадываться, что это было на самом деле. И придётся закрыть эту страницу, как и сотни других из истории, на которых вопросов больше, чем ответов.
- Зотов Сергей
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