Глава киевского режима сделал заявление по поводу предложения ряда стран начать переговоры о завершении конфликта на Украине. К таким переговорам призывает целый ряд стран, включая ОАЭ, Китай, Венгрию, Индонезию, Словакию, Саудовскую Аравию, Бразилию и др.По словам Зеленского, Россию нужно исключить из обсуждения «формулы мира» на Украине. Действующий украинский президент заявил, что «нужно получить справедливый результат, который возможен без участия России»Зеленский:Напомним, что «формула мира» Зеленского начинается с пункта о «выводе российской армии на границы 1991 года». Эксперты в ряде стран мира, включая США, говорят о том, что эти требования Киева к Москве абсурдны и что пора исходить из объективных реалий. Однако в Киеве продолжают считать, что Вашингтон и Лондон им непременно помогут. Но Вашингтон и Лондон готовы помочь только в том плане, чтобы обнулить украинское население на фронте противостояния Российской Федерации.Заявление Зеленского о необходимости исключить Россию из обсуждения так называемой формулы мира вызвало недоумение даже в странах Запада. Американские эксперты считают, что Зеленский теряет связь с реальностью.

Пусть сначала цивилизованные страны разработают мирный план, а уж потом будут приглашаться российские представители.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»