Зеленский: Россию нужно исключить из обсуждения «формулы мира»

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Зеленский: Россию нужно исключить из обсуждения «формулы мира»

Глава киевского режима сделал заявление по поводу предложения ряда стран начать переговоры о завершении конфликта на Украине. К таким переговорам призывает целый ряд стран, включая ОАЭ, Китай, Венгрию, Индонезию, Словакию, Саудовскую Аравию, Бразилию и др.

По словам Зеленского, Россию нужно исключить из обсуждения «формулы мира» на Украине. Действующий украинский президент заявил, что «нужно получить справедливый результат, который возможен без участия России»



Зеленский:

Пусть сначала цивилизованные страны разработают мирный план, а уж потом будут приглашаться российские представители.

Напомним, что «формула мира» Зеленского начинается с пункта о «выводе российской армии на границы 1991 года». Эксперты в ряде стран мира, включая США, говорят о том, что эти требования Киева к Москве абсурдны и что пора исходить из объективных реалий. Однако в Киеве продолжают считать, что Вашингтон и Лондон им непременно помогут. Но Вашингтон и Лондон готовы помочь только в том плане, чтобы обнулить украинское население на фронте противостояния Российской Федерации.

Заявление Зеленского о необходимости исключить Россию из обсуждения так называемой формулы мира вызвало недоумение даже в странах Запада. Американские эксперты считают, что Зеленский теряет связь с реальностью.
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    18 комментариев
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    1. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 01:34
      РОССИЯ НЕ ПЛАНИРУЕТ УСТРАНЯТЬ ЗЕЛЕНСКОГО, ЗАЯВИЛ ПЕРВЫЙ ЗАМПОСТПРЕДА РФ В ООН ПОЛЯНСКИЙ https://ria.ru/20240309/zelenskiy-1931965333.html?in=l
      1. Alex777 Ранг пользователя
        Alex777
        +5
        Сегодня, 01:37
        Нам зачем тот, кто согласится на переговоры по текущей линии?
        Нам лучше этот, который, как баран, ждет нас в Одессе и Киеве.
        1. opuonmed Ранг пользователя
          opuonmed
          +2
          Сегодня, 01:45
          Цитата: Alex777
          Нам зачем тот, кто согласится на переговоры по текущей линии?

          а зачем с кем то соглашаться и с кем то говорить ?
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            +5
            Сегодня, 01:52
            Зеленский: Россию нужно исключить из обсуждения «формулы мира»

            Зеленский, гораздо проще исключить твою нищую, лживую, нацистскую страну да и тебя заодно, из мирового бытия, чем откуда то исключить великую Россию с её территориями, её ресурсами и её таланливым и бесстрашным народом, который не раз переваривал куда более достойных "исключителей" чем ты, жалкий клоун наркоман... am
          2. Alex777 Ранг пользователя
            Alex777
            +2
            Сегодня, 02:07
            Цитата: opuonmed
            а зачем с кем то соглашаться и с кем то говорить ?

            Пока Зеленский "гонит свою ботву" - весь мир с нами.
            Как только согласится на фиксацию текущего, тут же
            набегут посредники, нас мирить. А нам этого не надо.
            Послать всех мы можем. Но цель у нас как бы другая. hi
        2. Reptiloid Ранг пользователя
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 02:05
          Цитата: Alex777
          ..... этот, который, как баран, ждет нас в Одессе и Киеве.

          вызвало недоумение даже в странах запада....

          wassat непонятно.!Чего недоумевать? Разве им неизвестно,что дозировка продолжает увеличиваться вместе с абсурдностью фантазий! request
          1. Alex777 Ранг пользователя
            Alex777
            +2
            Сегодня, 02:11
            Цитата: Reptiloid
            Разве им неизвестно,что дозировка продолжает увеличиваться вместе с абсурдностью фантазий!

            Сам я не специалист, но медики говорят, что, судя по
            внешним признакам, Зеленский на синтетику перешел.
            1. Reptiloid Ранг пользователя
              Reptiloid
              +2
              Сегодня, 02:17
              Цитата: Alex777
              судя по внешним признакам, Зеленский на синтетику перешел.

              Возможно. Во всяком случае, изменения личности, по сравнению с тем каким был раньше ---- очень хорошо видны. Абсурд, бред ......как не вспомнить классику?Например, диктатора у Габриэля Гарсиа Маркеса
      2. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +3
        Сегодня, 02:06
        Нет ничего проще, чем убить Нарика. Он постоянно передвигается по миру, по окраине в большом кортеже. Постоянно выступает на открытом пространстве. Часто ездит к линии соприкосновения. Если бы нужно его уничтожить, то уничтожили бы. Только на его место может умный придти.
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          0
          Сегодня, 02:17
          Это значит что сначала надо устранить всех потенциально умных. За них никто из Израиля не просил же?
    2. ButchCassidy Ранг пользователя
      ButchCassidy
      +1
      Сегодня, 01:35
      А исключалка выросла?))
    3. mavrus Ранг пользователя
      mavrus
      +1
      Сегодня, 01:35
      Можно подумать, что его кто-то спрашивать будет, если вдруг "цивилизованныестраны" решат договариваться с Россией
    4. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 01:36
      А что нам делать в этой формуле?Где присутствует Украина?
    5. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      0
      Сегодня, 02:02
      Зелькин взбодрился в Турции под крышей султана. Клоун трындит о своем наболевшем.

      Реджеп Эрдоган принял сегодня в Турции украинского военного преступника Зеленского и сделал ряд заявлений, которые можно трактовать как покушение на земли России.

      В частности, Эрдоган упомянул о неких «крымских татарах, борющихся за восстановление территориальной целостности Украины». Под этим явно подразумеваются экстремисты из запрещенного в РФ крымско-татарского меджлиса, оспаривающие принадлежность Крыма к России и участвующие в незаконных вооруженных формированиях на стороне Киева.

      «Я подчеркнул территориальную целостность и независимость нашего стратегического партнера Украины. Региональные и глобальные последствия конфликта усиливаются», – сказал Эрдоган.

      «Существование на Украине крымских татар является одним из важных факторов усиления дружбы между нашими странами. Крымские татары самоотверженно борются за восстановление территориальной целостности Украины.

      Я ещё раз благодарю президента за гарантирование прав нашим братьям, и его работу по усилению их автономного статуса. Мы тоже всегда поддерживали наших братьев крымских татар, и будем это делать дальше», – пообещал турецкий президент.
      1. дмитри Ранг пользователя
        дмитри
        0
        Сегодня, 02:06
        клона надо устранить. это противоречит нашим планам ибо там обсуждать не чего...только 45
    6. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 02:04
      Нарик опять под кайфом? Как можно заключить мир между двумя сторонами, если одну из сторон исключают от переговоров? Это уже капитуляция. Нарик для начала бы перестал геноцидить украинцев об российское оружие, прежде чем говорить об капитуляции России
    7. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 02:15
      Я тоже так считаю - пусть они там мирятся между собой и расходятся по домам, а мы продолжим
    8. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      0
      Сегодня, 02:40
      Я догадываюсь, кого исключат, когда приспичит по самое это самое мириться...
      Уж не Россию точно.

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