Российский дипломат: Если бы Россия поставила себе задачу уничтожить Зеленского, то не промахнулась бы

А если кто-то из вас в душе надеется избавиться таким образом от главаря киевского режима, то могу вас разочаровать: в наши планы это не входит (...) Он своих избирателей обманул. Вот пусть теперь с ним разбираются украинцы и его западные кукловоды. У нас есть задачи поважнее – выполнение целей нашей специальной военной операции

Если бы Россия поставила себе задачу уничтожить Зеленского, то это было бы сделано непременно. А в Одессе цель была другая, она и была уничтожена. С таким заявлением выступил первый зампостпреда России Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН.Российский дипломат прокомментировал обвинения представителей некоторых стран в том, что в при ударе по Одессе ВС России якобы целились в Зеленского, который в это время находился там вместе с греческим премьером. По словам Полянского, если бы Россия поставила себе целью попасть в украинского президента, то непременно попала бы. Да только ракету на него тратить жалко, вместо этого российские военные ударили по складу с безэкипажными катерами. А если кто-то из западных союзников Украины желает избавиться от Зеленского, то пусть делает это своими руками.- заявил Полянский.Ранее украинская пресса писала, что в минувшую среду Россия якобы могла целиться по кортежу Зеленского, который в тот момент находился в Одессе и встречался там и греческим премьером. Как утверждается, ракета ударила "в 500 метрах" от украинского президента и его гостя. Как заявили в российском Минобороны, целью удара был ангар, где хранились безэкипажные катера, а не Зеленский.