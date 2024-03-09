Американский истребитель F-35A сертифицирован в качестве носителя ядерного оружия
Американский истребитель F-35 официально сертифицирован в качестве носителя ядерного оружия, самолет способен нести как тактическое, так и стратегическое вооружение. Об этом пишет Breaking Defense.
По данным издания, ВВС США завершили сертификацию истребителя F-35A в качестве носителя ядерной бомбы B61-12 в октябре прошлого года, с опережением графика. Сертификат получили только самолеты F-35A, на истребитель вертикального взлета и посадки F-35B и палубный F-35C он не распространяется. Таким образом самолет стал истребителем двойного назначения, способным нести как тактическое, так и стратегическое вооружение.
Испытания истребителей F-35 в качестве носителя ядерной бомбы стартовали в 2019-м и завершились 4 октября 2021 года. В тестировании участвовало два истребителя, каждый из которых сбросил по одному макету ядерной бомбы B61-12 на полигоне Тонопа в Неваде. Саму сертификацию планировалось начать в 2023 году и завершить в январе 2024-го. Также планировалось обновить программное обеспечение до версии Block 4, чтобы истребители F-35А получили возможность штатно нести и применять термоядерные бомбы B61-12.
Разработка авиационной бомбы B61-12 ведется с 2012 года. Новый боеприпас получил систему наведения и боевую часть изменяемой мощности. Максимальная мощность B61-12 составляет 50 килотонн. Истребитель F-35 способен нести данную бомбу во внутреннем отсеке вооружения.
Информация