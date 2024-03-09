Американский истребитель F-35A сертифицирован в качестве носителя ядерного оружия

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Американский истребитель F-35A сертифицирован в качестве носителя ядерного оружия

Американский истребитель F-35 официально сертифицирован в качестве носителя ядерного оружия, самолет способен нести как тактическое, так и стратегическое вооружение. Об этом пишет Breaking Defense.

По данным издания, ВВС США завершили сертификацию истребителя F-35A в качестве носителя ядерной бомбы B61-12 в октябре прошлого года, с опережением графика. Сертификат получили только самолеты F-35A, на истребитель вертикального взлета и посадки F-35B и палубный F-35C он не распространяется. Таким образом самолет стал истребителем двойного назначения, способным нести как тактическое, так и стратегическое вооружение.



Испытания истребителей F-35 в качестве носителя ядерной бомбы стартовали в 2019-м и завершились 4 октября 2021 года. В тестировании участвовало два истребителя, каждый из которых сбросил по одному макету ядерной бомбы B61-12 на полигоне Тонопа в Неваде. Саму сертификацию планировалось начать в 2023 году и завершить в январе 2024-го. Также планировалось обновить программное обеспечение до версии Block 4, чтобы истребители F-35А получили возможность штатно нести и применять термоядерные бомбы B61-12.

Разработка авиационной бомбы B61-12 ведется с 2012 года. Новый боеприпас получил систему наведения и боевую часть изменяемой мощности. Максимальная мощность B61-12 составляет 50 килотонн. Истребитель F-35 способен нести данную бомбу во внутреннем отсеке вооружения.
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    16 комментариев
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      -3
      Сегодня, 07:14
      Для тех, кто стесняется наличия ТЯО в ВС РФ.
      Эта термоядерная бомбочка произведена в количестве более 3 000 экземпляров. Запасы её складированы в Европе. Теперь посмотрим на мощность:
      B61 является бомбой с переменной мощностью заряда, имеющей название «Широкий вариант заряда» (англ. FUFO, Full Fuzing Option), или «Dial-a-yield». На модификациях 3, 4 и 10 может быть установлена мощность в 0,3, 1,5, 5, 10, 60, 80 или 170 килотонн.

      Есть в России ТЯО мощностью 0, 3 килотонны? Или сразу и только 10 мегатонн?
      Как можно предполагать нанесение ударов ТЯО, если заданной мощности нет?
      Новейшим вариантом бомбы является B61-11 (B61 mod 11). Бомба с усиленным корпусом (по данным некоторых источников, содержащим обеднённый уран) и замедленным действием взрывателя, что позволяет ей проникать на несколько метров в землю до взрыва, позволяя уничтожать особо укреплённые подземные сооружения[4]. Масса бомбы составляет около 540 кг. Разработанная в 1994 году, 11-я модификация принята на вооружение в 1997 году, заменив старые бомбы поверхностного действия B53 9-мегатонной мощности, последняя из которых была разобрана 25 октября 2011 года[5], так как при подземном взрыве меньше энергии уходит в воздух и заглубившаяся B61 в сейсмическом воздействии на бункеры и шахты становится эквивалентной 9-мегатонной B53 при взрыве на поверхности. Всего было произведено около 50 бомб 11-й модификации, их боеголовки имеют 7 различных вариантов установки мощности подрыва. В настоящее время основным носителем для B61-11 является стратегический бомбардировщик B-2.
      Большинство версий B61 оснащено нейлоно-кевларовым парашютом-замедлителем (диаметр около 7,5 метра). Он предназначен для безопасного отхода самолёта-носителя, а также, чтобы избежать взрыва при соприкосновении с землёй в случае нештатного сбрасывания бомбы либо закладки в режиме мины. Взрыватель B61 может быть установлен на подрыв в воздухе, взрыв на поверхности земли, детонацию на земле по сигналу, а также под землёй на глубине до нескольких метров.

      А, если доставщик имеет небольшой ЭПР?
      1. Maxim G Ранг пользователя
        Maxim G
        +2
        Сегодня, 07:58
        Самолет-носитель может любую ЭПР иметь.
        А вот управляемую ракету воздух-земля с ядерной БЧ можно сделать малозаметной, как Скальп или Таурус, и по весу/размерам подходящей в качестве авиационного средства поражения многофункционального истребителя (семейство МиГ-29, Су-27, Су-57).

        Нанесение ядерного удара явно более серьёзная задача, и объекты по которым будет наноситься удар будут скорее всего лучше защищены, чем обычные, поэтому рисковать осуществляя сброс бомбы в зоне поражения ЗРК не стоит (пусть самолет и малозаметный), надо использовать малозаметные ракеты, запускаемые вне этой зоны (у них и ЭПР ниже чем у малозаметного самолета, и пуск вне зоны поражения ЗРК), и соответственно производить их.
      2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 08:25
        А, если доставщик имеет небольшой ЭПР?
        ...а это и не важно...в условиях тотального ядерного обмена обслуживать бомберы будет некому...на данный момент опасность составляют беспилотники...которые можно шлёпать без напряга в любом подвале десятками тысяч....как показывает практика на сегодняшний день...бомбы эффективны только при условии что у противника нет ПВО или недостаточное....бомберы это вчерашний день
    2. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      0
      Сегодня, 07:23
      Ну теперь в Финляндии их разместить.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 07:25
      В тестировании участвовало два истребителя, каждый из которых сбросил по одному макету ядерной бомбы B61-12 на полигоне
      Странная сертификация - два F-35 сбросили по макету бомбы и все? После этого самолет можно использовать, как носитель ЯО. Понятно, что до этого проводилась работа связанная с тем, чтобы F-35 имел возможность штатно нести и применять термоядерные бомбы B61-12, но один сброс для сертификации не маловато ли?
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 07:43
        Цитата: rotmistr60
        Странная сертификация - два F-35 сбросили по макету бомбы и все?

        Действительно, более чем странная...Наши-то Су пятьдесят седьмые, как чайки, кружатся над Украиной и сбрасывают, и сбрасывают...А эти решили макетами напугать...
        А до этого пугали Джавелинами...Потом дальше и больше, и толще...Не гнушаются ничем...
        Я там выше привёл данные по В61...И вот она 12-я модификация...Совсем не конвенциональная...
        Но, нам-то чего бояться? У нас «Сарматы», «Нудоли», «Посейдоны», «Пересветы»...
        У них «деменцированный» Байден, а у нас - «наше всё»:
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        1. rotmistr60 Ранг пользователя
          rotmistr60
          +1
          Сегодня, 07:55
          Совершенно не понял вашего сарказма на мой комментарий о сертификации. Вам про Ерему, вы про Фому да еще с добавлением стихотворения, как я понял с вашим отношением к предстоящим выборам.
        2. Msi Ранг пользователя
          Msi
          0
          Сегодня, 08:03
          а у нас - «наше всё»:

          Росс 42, интимный вопрос вам. Вы на выборах за кого будете голосовать???
    4. фа2998 Ранг пользователя
      фа2998
      0
      Сегодня, 07:32
      Цитата: ROSS 42
      А, если доставщик имеет небольшой ЭПР?

      Вот именно эти бомбы для них и предназначены! В-2 или Ту-160 к цели сейчас не пройдут,только самолеты "невидимки".Мы опять отстаем,разворачиваем производство самолета 80-х годов.
      Бомба несравненно дешевле чем ракета. hi
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 07:38
        Цитата: фа2998
        В-2 или Ту-160 к цели сейчас не пройдут,только самолеты "невидимки"
        Вы уверены, что самолеты-невидимки уверенно преодолеют линию ПВО?
        1. фа2998 Ранг пользователя
          фа2998
          0
          Сегодня, 07:49
          Но с большей гарантии чем самолеты предыдущего поколения! Вы другого мнения-тогда зачем мы тогда выкидуем млрд. на Су-57 и пр.? what
          1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
            Крымский партизан 1974
            -1
            Сегодня, 08:48
            Но с большей гарантии чем самолеты предыдущего поколения!
            ...это заблуждение...достаточно задать таким как вы вопрос..А КАКОВ ЭПР ГРОЗОВОЙ ТУЧИ?..это к тому что метеорологические РЛС их отслеживают...а ну давай ..жги
      2. Sergei Timofeich Ранг пользователя
        Sergei Timofeich
        0
        Сегодня, 07:52
        Самолёт невидимка у них только для налогоплательщиков,а так они очень даже видимка,сербы такой сбили старой советской зениткой....
        1. жучок120560 Ранг пользователя
          жучок120560
          +1
          Сегодня, 08:05
          Одиночный самолет может и не проблема для ПВО, а вот когда их в небе будет не просто много, очень много и совсем не понятно кто несет "подарок", да еще и летят с разных сторон... добавьте к этому еще ракетную атаку. И что тогда? А ведь именно мгновенный глобальный удар является основой их доктрины.
          1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
            Крымский партизан 1974
            0
            Сегодня, 08:50
            очень много и совсем не понятно кто несет "подарок", да еще и летят с разных сторон...
            ..как показала практика непосредственно к авиации империи лжи...достаточно сбить пару тройку самолётов и пыл снижается до нуля...это не довод в пользу малозаметности
            1. жучок120560 Ранг пользователя
              жучок120560
              0
              Сегодня, 09:01
              В советское время в нашей печати вышел сборник очерков под названием "Войны в которых мы не участвовали". Так вот в нем, есть воспоминания офицера ракетчика об боях с американской авиацией во Вьетнаме. Характеристика данная им - это профи высочайшего класса. С его слов - если отстрелявшаяся установка ЗРК в течении 15 минут не покидала место пуска, шансов уцелеть у нее просто не было. И вы действительно думаете, что боевые возможности их авиации хуже чем в 70-х годах прошлого века?

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